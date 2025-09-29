Lịch bốc thăm U.23 châu Á mới nhất: U.23 Việt Nam có ưu thế, quyết tái lập kỳ tích

U.23 Việt Nam hồi hộp chờ đối thủ

Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U.23 châu Á 2026 sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ ngày 2.10 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur, Malaysia. Tại đây, U.23 Việt Nam sẽ xác định đối thủ tại vòng bảng.

Theo nguyên tắc xếp hạt giống, Ả Rập Xê Út với tư cách chủ nhà được mặc định ở nhóm hạt giống số 1. 15 đội còn lại được phân vào 4 nhóm dựa trên thành tích tại 3 kỳ vòng chung kết gần nhất, với hệ số tính điểm tương ứng: 100% cho giải 2024, 50% cho giải 2022 và 25% cho giải 2020.

Các đội dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026 ẢNH: AFC

Cụ thể, các nhóm hạt giống được xác định như sau:

Nhóm 1: Ả Rập Xê Út (chủ nhà), Uzbekistan (hạng 1), Nhật Bản (hạng 2), Iraq (hạng 3).

Nhóm 2: Hàn Quốc (hạng 5), Việt Nam (hạng 6), Úc (hạng 7), Qatar (hạng 8).

Nhóm 3: Thái Lan (hạng 9), Jordan (hạng 10), UAE (hạng 11), Iran (hạng 12).

Nhóm 4: Trung Quốc (hạng 13), Syria (hạng 14), Kyrgyzstan (hạng 15), Li Băng (hạng 16).

Theo thể thức thi đấu, 16 đội tham dự vòng chung kết sẽ được chia thành 4 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Trận chung kết giải dự kiến diễn ra ngày 25.2.2026.

Do nằm nhóm hạt giống số 2, nên U.23 Việt Nam chắc chắn tránh được những đội rất mạnh như U.23 Hàn Quốc, U.23 Úc và U.23 Qatar.

Chờ đợi kỳ tích

Trước đó, hành trình vượt qua vòng loại của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại bảng C đã để lại nhiều ấn tượng.

U.23 Việt Nam toàn thắng cả ba trận, lần lượt đánh bại U.23 Bangladesh (2-0), U.23 Singapore (1-0) và U.23 Yemen (1-0) để giành ngôi nhất bảng với 9 điểm tuyệt đối.

U.23 Việt Nam toàn thắng 7 trận gần nhất ẢNH: VFF

Đây là lần thứ sáu liên tiếp, U.23 Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết U.23 châu Á, tiếp tục khẳng định vị thế ổn định ở đấu trường châu lục và mang đến sự kỳ vọng lớn cho người hâm mộ trong hành trình tại Ả Rập Xê Út sắp tới.

Ngoài ra, không thể không nhắc tới sự tiếp lửa cuồng nhiệt từ khán giả Phú Thọ trong suốt ba trận đấu của đội tuyển tại vòng loại. Sân vận động Việt Trì luôn rực đỏ sắc cờ, tạo nên bầu không khí sôi động, truyền cảm hứng và động lực để các cầu thủ thi đấu tự tin và hoàn thành mục tiêu đề ra.

Vòng chung kết U.23 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7.1 đến 25.1.2026 tại Ả Rập Xê Út. Tại các kỳ U.23 châu Á trước đây, thành tích tốt nhất của U.23 Việt Nam là ngôi á quân U.23 châu Á 2018. Tại các vòng chung kết U.23 châu Á 2022 và 2024, U.23 Việt Nam đều vào tới tứ kết.