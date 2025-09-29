FAM và câu chuyện bi hài mang tên 'lỗi của anh đánh máy'

Ông Noor Azman HJ Rahman, Tổng thư ký FAM cho biết: "FAM đang chờ phán quyết đầy đủ từ FIFA trước khi nộp đơn kháng cáo theo quy trình và biện pháp pháp lý hiện hành. FAM xin thông báo rằng chúng tôi đã phát hiện ra một lỗi kỹ thuật trong quy trình nộp hồ sơ do nhân viên hành chính thực hiện. FAM rất coi trọng vấn đề này. Tuy nhiên, FAM xin nhấn mạnh rằng các cầu thủ cũ liên quan là công dân Malaysia hợp pháp".

Sau khi Báo Thanh Niên dẫn lại phát biểu nói trên, nhiều bạn đọc đã bất bình về thông tin mà lãnh đạo FAM đưa ra. Bạn đọc có tài khoản Tuan PA viết: "Nghe có quen không? Khi thành công, các lãnh đạo lên phát biểu, cười tươi trước truyền thông. Khi thất bại, lập tức đổ cho… "lỗi kỹ thuật", "lỗi đánh máy", "nhân viên hành chính".

Bạn đọc bày tỏ quan điểm Ảnh: Chụp màn hình

Joao Figueiredo (phải), 1 trong 7 cầu thủ nhận án phạt từ FIFA ẢNH: NGỌC LINH

Bạn đọc Thanh Thư chia sẻ: "Một lỗi không thể "vô tình". Việc FAM để cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu trong một trận đấu vòng loại châu Á không phải là lỗi nhỏ. Đây là sự kiện đỉnh cao của bóng đá thế giới, nơi mọi quy trình, hồ sơ, điều kiện đăng ký đều phải được kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng. Vậy mà cả một bộ máy của FAM lại "vô tình" để một nhân viên hành chính sai sót gây hậu quả nghiêm trọng. Đội tuyển Malaysia có thể bị xử thua, mất điểm, ảnh hưởng nặng đến cơ hội tiến xa. Thật khó tin rằng một liên đoàn bóng đá quốc gia lại có thể xử lý nghiệp vụ thiếu chuyên nghiệp đến vậy. Và càng khó hiểu hơn khi sự việc xảy ra rồi, cách họ chọn là... trốn tránh trách nhiệm. Danh dự quốc gia đâu chỉ là tờ giấy?".

FAM thiếu bản lĩnh?

"Trong tuyên bố, FAM nhấn mạnh, các cầu thủ liên quan là công dân Malaysia hợp pháp. Vâng, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng để thi đấu cho đội tuyển quốc gia ở giải đấu cấp FIFA, ngoài quốc tịch, còn phải đáp ứng các điều kiện khắt khe về thời gian cư trú, thời điểm nhập tịch và việc chưa từng khoác áo đội tuyển khác. Thất bại trong việc hoàn tất đúng hồ sơ và quy trình đăng ký khiến đội tuyển chịu thiệt, nhưng thay vì thẳng thắn nhận lỗi và cải tổ, FAM chọn cách đẩy trách nhiệm cho... một cá nhân ở cấp hành chính. Đây là một cách làm thiếu bản lĩnh và đi ngược với tinh thần chuyên nghiệp mà một liên đoàn quốc gia cần có", bạn đọc Mai Thu bày tỏ.

Bạn đọc Thangvu viết: "Thắng thì hả hê, giờ đổ thừa nhân viên hành chính? Bó tay Hổ Mã luôn". Bạn đọc Tri Bảo viết: "Cả một liên đoàn bóng đá mà sai sót hồ sơ như trò đùa? Vậy niềm tin của người hâm mộ để đâu? Có lẽ đã đến lúc Malaysia cần xem lại tư duy lãnh đạo thể thao nếu muốn vươn tầm. Bóng đá không chỉ là những bàn thắng trên sân mà còn là sự minh bạch, trách nhiệm và chuyên nghiệp ngoài đường biên. Một đội tuyển mạnh không thể thiếu một liên đoàn mạnh – mà ở đó, khi sai, phải biết nhận. Khi lỗi, phải dám sửa. Không thể mãi đổ lỗi cho "nhân viên hành chính. Người hâm mộ xứng đáng nhận được lời xin lỗi đàng hoàng hơn là một lời bao biện rập khuôn. Bóng đá là đam mê. Nhưng danh dự quốc gia, thì không thể là trò đùa… hành chính".