Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

FAM và câu chuyện bi hài mang tên 'lỗi của anh đánh máy'

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
29/09/2025 11:39 GMT+7

Bóng đá Malaysia vừa vướng vào bê bối nghiêm trọng vì theo kết luận của FIFA, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Và trong tuyên bố mới nhất, FAM đã chọn cách đối phó, là đổ lỗi do... nhân viên hành chính. Bạn đọc Báo Thanh Niên đã bày tỏ quan điểm về vấn đề này.

Ông Noor Azman HJ Rahman, Tổng thư ký FAM cho biết: "FAM đang chờ phán quyết đầy đủ từ FIFA trước khi nộp đơn kháng cáo theo quy trình và biện pháp pháp lý hiện hành. FAM xin thông báo rằng chúng tôi đã phát hiện ra một lỗi kỹ thuật trong quy trình nộp hồ sơ do nhân viên hành chính thực hiện. FAM rất coi trọng vấn đề này. Tuy nhiên, FAM xin nhấn mạnh rằng các cầu thủ cũ liên quan là công dân Malaysia hợp pháp".

Sau khi Báo Thanh Niên dẫn lại phát biểu nói trên, nhiều bạn đọc đã bất bình về thông tin mà lãnh đạo FAM đưa ra. Bạn đọc có tài khoản Tuan PA viết: "Nghe có quen không? Khi thành công, các lãnh đạo lên phát biểu, cười tươi trước truyền thông. Khi thất bại, lập tức đổ cho… "lỗi kỹ thuật", "lỗi đánh máy", "nhân viên hành chính".

FAM và câu chuyện bi hài mang tên 'lỗi của anh đánh máy' - Ảnh 1.

Bạn đọc bày tỏ quan điểm

Ảnh: Chụp màn hình

FAM và câu chuyện bi hài mang tên 'lỗi của anh đánh máy' - Ảnh 2.

Joao Figueiredo (phải), 1 trong 7 cầu thủ nhận án phạt từ FIFA

ẢNH: NGỌC LINH

Bạn đọc Thanh Thư chia sẻ: "Một lỗi không thể "vô tình". Việc FAM để cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu trong một trận đấu vòng loại châu Á không phải là lỗi nhỏ. Đây là sự kiện đỉnh cao của bóng đá thế giới, nơi mọi quy trình, hồ sơ, điều kiện đăng ký đều phải được kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng. Vậy mà cả một bộ máy của FAM lại "vô tình" để một nhân viên hành chính sai sót gây hậu quả nghiêm trọng. Đội tuyển Malaysia có thể bị xử thua, mất điểm, ảnh hưởng nặng đến cơ hội tiến xa. Thật khó tin rằng một liên đoàn bóng đá quốc gia lại có thể xử lý nghiệp vụ thiếu chuyên nghiệp đến vậy. Và càng khó hiểu hơn khi sự việc xảy ra rồi, cách họ chọn là... trốn tránh trách nhiệm. Danh dự quốc gia đâu chỉ là tờ giấy?".

FAM thiếu bản lĩnh?

"Trong tuyên bố, FAM nhấn mạnh, các cầu thủ liên quan là công dân Malaysia hợp pháp. Vâng, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng để thi đấu cho đội tuyển quốc gia ở giải đấu cấp FIFA, ngoài quốc tịch, còn phải đáp ứng các điều kiện khắt khe về thời gian cư trú, thời điểm nhập tịch và việc chưa từng khoác áo đội tuyển khác. Thất bại trong việc hoàn tất đúng hồ sơ và quy trình đăng ký khiến đội tuyển chịu thiệt, nhưng thay vì thẳng thắn nhận lỗi và cải tổ, FAM chọn cách đẩy trách nhiệm cho... một cá nhân ở cấp hành chính. Đây là một cách làm thiếu bản lĩnh và đi ngược với tinh thần chuyên nghiệp mà một liên đoàn quốc gia cần có", bạn đọc Mai Thu bày tỏ.

Bạn đọc Thangvu viết: "Thắng thì hả hê, giờ đổ thừa nhân viên hành chính? Bó tay Hổ Mã luôn". Bạn đọc Tri Bảo viết: "Cả một liên đoàn bóng đá mà sai sót hồ sơ như trò đùa? Vậy niềm tin của người hâm mộ để đâu? Có lẽ đã đến lúc Malaysia cần xem lại tư duy lãnh đạo thể thao nếu muốn vươn tầm. Bóng đá không chỉ là những bàn thắng trên sân mà còn là sự minh bạch, trách nhiệm và chuyên nghiệp ngoài đường biên. Một đội tuyển mạnh không thể thiếu một liên đoàn mạnh – mà ở đó, khi sai, phải biết nhận. Khi lỗi, phải dám sửa. Không thể mãi đổ lỗi cho "nhân viên hành chính. Người hâm mộ xứng đáng nhận được lời xin lỗi đàng hoàng hơn là một lời bao biện rập khuôn. Bóng đá là đam mê. Nhưng danh dự quốc gia, thì không thể là trò đùa… hành chính".

Tin liên quan

‘Lỗi kỹ thuật’ của FAM về cầu thủ nhập tịch Malaysia, chỉ là biện minh?

‘Lỗi kỹ thuật’ của FAM về cầu thủ nhập tịch Malaysia, chỉ là biện minh?

Một bộ phận CĐV Malaysia thắp lên hy vọng sau thông báo mới nhất của FAM phát hiện 'lỗi kỹ thuật' trong quá trình nộp hồ sơ các cầu thủ nhập tịch, nhưng nhiều người khác lại không tin vì sai sót quá kỳ lạ.

Newcastle thua đau Arsenal phút 90+6, tranh cãi cực gắt nổ ra: Trọng tài VAR ở đâu?

FAM nhận lỗi nhưng khó thoát án phạt nặng của FIFA, bóng đá Malaysia càng chìm trong khủng hoảng

Khám phá thêm chủ đề

FAM FIFA Malaysia Nhập tịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận