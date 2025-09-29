Newcastle thua đau Arsenal phút 90+6, tranh cãi cực gắt nổ ra: Trọng tài VAR ở đâu?

Arsenal bị từ chối phạt đền, nhận bàn thua đầy tranh cãi

Với việc đội đầu bảng Liverpool bất ngờ thua 1-2 trước Crystal Palace ở trận đấu sớm, Arsenal có cơ hội để thu ngắn cách biệt về điểm số nếu đánh bại Newcastle. Hiểu rõ điều đó, HLV Mikel Arteta tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất của Arsenal và họ chủ động đẩy cao đội hình tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, kết thúc hiệp 1, Arsenal lại là đội phải rơi vào thế bám đuổi khi bị Newcastle dẫn trước 1-0. Đáng nói hơn, hiệp đấu này cũng chứng kiến 2 tranh cãi “cực gắt”, khiến HLV hai đội Arsenal và Newcastle liên tục phản ứng với trọng tài.

Newcastle bất ngờ dẫn trước Arsenal trong hiệp 1 ẢNH: REUTERS

Tranh cãi đầu tiên diễn ra ở phút 17 khi thủ thành Nick Pope của Newcastle băng lên, va chạm với Gyokeres trong vòng cấm. Trọng tài Jarrad Gillett đứng gần tình huống này và ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, VAR đã vào cuộc và quả phạt đền của Arsenal bị hủy. “Sau khi xem lại VAR, thủ thành của Newcastle đã chạm bóng và không có lỗi nào cả”, trọng tài Jarrad Gillett tuyên bố giữa tiếng reo hò của CĐV sân St. James' Park.

Trái ngược với cảm giác phấn khích của CĐV Newcastle, HLV Mikel Arteta phản ứng dữ dội ngoài đường biên. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha liên tục trao đổi với trợ lý trọng tài và yêu cầu quả phạt đền.

Đến phút 34, thời điểm Nick Woltemade ghi bàn mở tỷ số cho Newcastle trận đấu tiếp tục xảy ra tranh cãi dữ dội. Nhiều cầu thủ Arsenal phản ứng với trọng tài Jarrad Gillet, yêu cầu ông xem VAR vì họ cho rằng Nick Woltemade đã phạm lỗi với Gabriel trước khi đánh đầu tung lưới Arsenal. Dù vậy, ông Jarrad Gillet vẫn công nhận bàn thắng và tổ VAR cũng không vào cuộc. Kết thúc hiệp 1, các cầu thủ Arsenal vẫn tiếp tục tìm đến trọng tài, phàn nàn về những gì đã diễn ra.

“Nhiều cầu thủ Arsenal không chấp nhận việc họ bị tước phạt đền rồi bị dẫn 1-0. Họ cho rằng Nick Woltemade đã phạm lỗi và bàn thắng phải bị hủy. Tiến vào đường hầm, cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai”, ký giả Rob Smyth của trang The Guardian (Anh) viết.

Cầu thủ Arsenal (áo đỏ) phản ứng với những quyết định của trọng tài ẢNH: REUTERS

Kịch bản không tưởng giúp Arsenal có 3 điểm, VAR tiếp tục là điểm nhấn

Sau giờ nghỉ, Arsenal cải thiện khả năng kiểm soát bóng, tấn công tốt hơn. Đội bóng thành London cầm bóng đến 65% và tung ra 12 cú sút, gấp đôi Newcastle. Sau nhiều nỗ lực, thầy trò HLV Mikel Arteta tìm được bàn gỡ 1-1 ở phút 84 với cú đánh đầu khó chịu của Mikel Merino.

Sau bàn gỡ hòa của Arsenal, trận đấu trở nên nóng bỏng khi hai đội thi đấu quyết liệt ở khu vực giữa sân. Phút 87, tranh cãi tiếp tục xảy ra khi trung vệ Gabriel Magalhaes để chạm tay sau quả tạt của Anthony Elanga phía Newcastle. Tuy nhiên, ở tình huống này trọng tài từ chối quả phạt đền cho Newcastle khi cho rằng Gabriel Magalhaes đã không cố ý dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Đồng thời, tổ VAR cũng không vào cuộc.

Thoát thua đầy may mắn, phút 90+6, niềm vui đến với Arsenal khi họ tìm được bàn thắng ấn định tỷ số 2-1. Gabriel Magalhaes - cầu thủ để chạm tay ít phút trước trở thành người hùng của "Pháo thủ" với pha đánh đầu không cho thủ thành Nick Pope của Newcastle bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Sau trận đấu, ký giả Rob Smyth nhấn mạnh: "Những câu hỏi như trọng tài và VAR ở đâu chắc chắn đã xuất hiện liên tục trên sân St. James' Park. Trận đấu có quá nhiều tranh cãi và cả Arsenal lẫn Newcastle chắc chắn sẽ không hài lòng".

Mikel Merino giúp Arsenal gỡ hòa ẢNH: REUTERS

Gabriel Magalhaes (áo đỏ) để bóng chạm tay nhưng không có phạt đền cho Newcastle. Phút 90+6, đích thân cầu thủ này cũng ghi bàn, giúp Arsenal có 3 điểm ẢNH: REUTERS

Ngược dòng đánh bại Newcastle 2-1, Arsenal có 13 điểm, vươn lên đứng thứ 2 tại Ngoại hạng Anh. Khoảng cách giữa thầy trò HLV Mikel Arteta và đội xếp đầu Liverpool giờ đây chỉ còn là 2 điểm. Trong khi đó, Newcastle có 6 điểm, đứng thứ 15.