Nhận định Crystal Palace vs Liverpool: Ai giữ được thành tích bất bại?

Liverpool "đánh chiếm" Selhurst Park

Vòng 6 Ngoại hạng Anh 2025 - 2026 chứng kiến một cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa Crystal Palace và Liverpool, hai đội bóng duy nhất còn giữ được thành tích bất bại. Liverpool, với phong độ hủy diệt, đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau 5 trận toàn thắng. Trong khi đó, Crystal Palace, dưới sự dẫn dắt của HLV Oliver Glasner, đang tạo nên bất ngờ lớn khi đứng thứ 5 với 9 điểm từ 2 chiến thắng và 3 trận hòa.

Selhurst Park, nơi Palace chưa từng thua mùa này, sẽ là thử thách thực sự cho Liverpool, đội bóng đang tìm cách kéo dài chuỗi trận toàn thắng để củng cố ngôi đầu.

Liverpool: Cỗ máy chiến thắng của Arne Slot

Liverpool bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ. Dưới thời HLV Arne Slot, họ không chỉ duy trì phong độ ổn định mà còn thể hiện sự đa dạng trong lối chơi. Với 11 bàn thắng sau 5 trận, hàng công của Liverpool, dẫn đầu bởi Mohamed Salah, đang là nỗi ám ảnh với mọi hàng thủ. Salah, người đã góp dấu giày vào 51 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa trước, tiếp tục là ngòi nổ chính của đội bóng.

Mohamed Salah (giữa) vẫn đang là "sát thủ" trên hàng công Liverpool ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, Liverpool sẽ thiếu vắng Hugo Ekitike do án treo giò, và Alexander Isak nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đá chính. Đây là thời điểm để Isak chứng minh giá trị của mình sau khi ghi bàn đầu tiên cho đội bóng ở trận đấu Cúp Liên đoàn.

Crystal Palace: Khi sự kiên cường là vũ khí mạnh nhất

Crystal Palace không sở hữu đội hình hào nhoáng như Liverpool, nhưng họ lại là bậc thầy trong việc tận dụng tối đa nguồn lực. HLV Oliver Glasner đã xây dựng một đội bóng chơi kỷ luật, chắc chắn và đầy hiệu quả. Với chỉ 2 bàn thua sau 5 trận, Palace đang sở hữu hàng thủ tốt nhất giải đấu.

Jean-Philippe Mateta, với 29 bàn thắng sau 55 trận dưới thời Glasner, là mũi nhọn đáng gờm của đội chủ nhà. Bên cạnh đó, sự trở lại của Ismaïla Sarr và Yeremy Pino (nếu kịp bình phục) sẽ mang đến thêm sự đột biến cho hàng công.

Những điểm nóng định đoạt trận đấu

Cuộc chiến tuyến giữa: Ryan Gravenberch và Dominik Szoboszlai của Liverpool sẽ phải đối đầu với Adam Wharton và Will Hughes, những người đã giúp Palace kiểm soát tốt khu trung tuyến trong các trận đấu gần đây.

Hàng thủ Palace vs Salah: Mohamed Salah, với phong độ chói sáng, sẽ là bài toán khó cho bộ ba trung vệ Marc Guehi, Maxence Lacroix và Chris Richards.

Tốc độ phản công của Palace: Với lối chơi trực diện và tốc độ cao (2,02 m/giây, cao thứ hai giải đấu), Palace có thể gây bất ngờ nếu tận dụng tốt các tình huống chuyển trạng thái.

Dự đoán thế trận và tỷ số

Liverpool được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và phong độ ổn định. Tuy nhiên, Selhurst Park không phải là nơi dễ dàng để giành chiến thắng, đặc biệt khi Palace đang có chuỗi 11 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh.

Dự đoán tỷ số: Crystal Palace 1-2 Liverpool

Đội hình dự kiến:

Crystal Palace (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Muñoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Pino, Kamada, Mateta.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Van Dijk, Konate, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Isak.

Trận đấu: Crystal Palace vs Liverpool Thời gian: 27.9.2025, 21:00 (giờ Việt Nam) Địa điểm: Selhurst Park

Trận đấu giữa Crystal Palace và Liverpool không chỉ là cuộc chiến của những kẻ bất bại mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho cả hai đội. Liệu Liverpool có tiếp tục khẳng định vị thế của mình, hay Palace sẽ tạo nên cú sốc tại Selhurst Park? Câu trả lời sẽ có vào tối thứ bảy này.