Sai lầm nghiêm trọng phá hỏng ‘phép thuật’ của HLV Alonso, Real Madrid thua thảm trận derby

Real Madrid thua sốc vì những sai lầm ở hàng thủ

Real Madrid bước vào trận derby với Atletico Madrid bằng phong bộ cực cao. Kể từ đầu mùa, tài năng của HLV Alonso giúp đội bóng Hoàng gia bất bại, dẫn đầu bảng. Thậm chí, truyền thông Tây Ban Nha còn dùng từ “phép thuật” để nói về tầm ảnh hưởng mà vị HLV này mang đến cho Real Madrid.

Tuy nhiên, trong hiệp 1 trận gặp Atletico Madrid, những sai lầm ở hàng thủ đã khiến HLV Alonso đứng ngồi không yên. Dù Real Madrid nhập cuộc tốt ở trận derby, làm chủ hoàn toàn thế trận nhưng bất ngờ bị dẫn trước ở phút 14 sau pha đánh đầu của Le Normand. Đáng nói hơn, ở tình huống này, 2 cầu thủ của Real Madrid là Aurélien Tchouaméni, Militao có mặt nhưng vẫn để Le Normand thoải mái bật cao đánh đầu ghi bàn. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 45+3, cầu thủ khác ở hàng thủ là Dean Huijsen tiếp tục chọn sai vị trí, tạo điều kiện để Alexander Sørloth lập công.

Rất may cho Real Madrid là khi hàng thủ thi đấu không tốt, hàng công của họ vẫn hoạt động hiệu quả. Ở các phút 22 và 36, lần lượt Mbappe, Guler lập công, giúp “Kền kền trắng” kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa 2-2.

Hàng thủ Real Madrid (áo trắng) thi đấu thảm họa, liên tục để đối thủ khai thác ẢNH: REUTERS

Sau giờ nghỉ, hàng thủ Real Madrid vẫn có màn trình diễn cực tệ. Phút 51, Arda Güler phạm lỗi với Nico trong vòng cấm, giúp Atletico Madrid được hưởng phạt đền. Julián Álvarez được trao cơ hội và anh không mắc bất kỳ sai lầm nào để giúp Atletico Madrid dẫn trước 3-2. Đến phút 63, Julián Álvarez thực hiện quả đá phạt hàng rào, lần thứ 2 đánh bại Thibaut Courtois, nâng tỷ số lên thành 4-2 cho Atletico Madrid. Chưa dừng lại ở đó, phút 90+3, Antoine Griezmann lập công, ấn định trận thắng không tưởng 5-2 cho Atletico Madrid.

Với trận thắng Real Madrid, Atletico Madrid có 12 điểm, vươn lên đứng thứ 4 ở La Liga. Trong khi đó, Real Madrid đón nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải 2025 - 2026. Nhiều khả năng, “Kền kền trắng” cũng sẽ mất ngôi đầu La Liga sau vòng đấu này khi chỉ hơn Barca 2 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Real Madrid nhiều khả năng mất ngôi đầu sau vòng đấu thứ 7 ẢNH: REUTERS

Vòng 6 Ngoại hạng Anh: Liverpool nhận thất bại đầu tiên trong mùa, Man City thắng dễ

Tại sân Selhurst Park (Anh), Crystal Palace tiếp đón Liverpool ở vòng 6 Ngoại hạng Anh. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Crystal Palace bất ngờ thi đấu lấn lướt và có nhiều cơ hội ăn bàn so với Liverpool. Ngay ở phút thứ 9, Ismaïla Sarr đã khiến lưới Liverpool rung lên sau cú đá đầy tinh tế. Sau bàn thua này, Liverpool đẩy cao đội hình tấn công, nỗ lực tìm bàn gỡ. Các học trò của HLV Arne Slot cầm bóng đến 75% và tung ra 16 cú sút ở hiệp 2. Phút 87, Federico Chiesa lập công, mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Liverpool.

Khi tất cả đang nghĩ về trận hòa, đến phút 90+7, Eddie Nketiah lập công, mang về trận thắng 2-1 đầy bất ngờ cho Crystal Palace.

Kể từ đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2025 - 2026, đây là lần đầu tiên Liverpool nếm mùi thất bại. Dù có 15 điểm, dẫn đầu bảng nhưng nhiều khả năng “The Kop” sẽ bị Arsenal thu ngắn cách biệt về điểm số sau vòng đấu này.

Liverpool (áo trắng) đứt mạch thắng tại Ngoại hạng Anh ẢNH: REUTERS

Trái ngược với màn thể hiện của Liverpool, Man City được thi đấu trên sân nhà và không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 5-1 trước Burnley. Điều hy hữu cũng xảy ra ở trận đấu này khi trung vệ Maxime Estève phía Burnley có đến 2 lần phản lưới nhà. Ba pha làm bàn còn lại của Man City ở trận này được ghi bởi Matheus Nunes và Haaland (cú đúp).

Trên sân Stamford Bridge, Chelsea thua ngược 1-3 trước Brighton. Enzo Fernandez là cầu thủ mở tỷ số cho Chelsea ở phút 24 nhưng chỉ trong 20 phút cuối trận, Brighton có liên tiếp 3 bàn nhờ các pha lập công của Danny Welbeck (cú đúp) và Maxim De Cuyper. Đây cũng là trận thứ 2 liên tiếp Chelsea phải chơi với 10 người trên sân khi Trevoh Chalobah nhận thẻ đỏ ở phút 53.