Giữa ồn ào của Malaysia, đội tuyển Việt Nam gọi bao nhiêu cầu thủ nhập tịch?

C ẦU THỦ NHẬP TỊCH TỪ BỎ M ALAYSIA

Chiều 29.9, BTC giải vô địch quốc gia Malaysia xác nhận đã chính thức đình chỉ 3 cầu thủ của CLB Johor Darul Ta'zim (JDT), gồm Joao Figueiredo (Brazil), Jon Irazabal (Tây Ban Nha) và Hector Hevel (Hà Lan). 3 cầu thủ nói trên nằm trong nhóm 7 cầu thủ bị FIFA phạt tiền và cấm thi đấu 12 tháng, sau khi tổ chức này kết luận Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã làm giả giấy tờ nhập tịch. Xin nhắc lại toàn bộ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đều đá chính trong trận thắng đội tuyển VN trên sân Bukit Jalil ngày 10.6. Riêng Hector Hevel có thi đấu khi Malaysia đánh bại Nepal 2-0 ngày 25.3, cũng tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Facundo Garces (3) đã bị cấm thi đấu 12 tháng

Cầu thủ người Argentina Facundo Garces đã bị CLB Alaves (Tây Ban Nha) gạch tên cách đây ít ngày, và hôm qua trung vệ này đã có hành động rất đáng chú ý khi chủ động bỏ cờ Malaysia, thay bằng cờ Tây Ban Nha trong phần tiểu sử trên tài khoản mạng xã hội. Facundo Garces đã từng phát biểu hớ hênh về gốc gác của mình, khi tiết lộ ông cố nội của anh là người Malaysia. Trong khi quy định của FIFA về hồ sơ nhập tịch, cầu thủ cần có gốc gác bản địa 3 đời trở lại (từ đời ông). Chính cú vạ miệng này được cho là mồi lửa dẫn đến sự nghi ngờ dữ dội và FIFA phải điều tra vụ việc.

Việc các CLB loại cầu thủ vi phạm khỏi danh sách thi đấu sẽ là điểm nhấn quan trọng để từ đó AFC có thể tham khảo, hướng đến án phạt cuối cùng sau hạn chót để FAM kháng cáo lên FIFA ngày 6.10.

Ô NG K IM ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH của đội tuyển

Giữa những chuyển động ồn ào của bóng đá Malaysia, VFF và ban huấn luyện đội tuyển VN vẫn giữ sự im lặng cần thiết. HLV Kim Sang-sik sẽ điều chỉnh kế hoạch đội tuyển VN cho kỳ FIFA Days tháng 10. Ban đầu, ông Kim muốn thử nghiệm nhiều gương mặt trẻ ở cấp đội tuyển quốc gia trong 2 trận gặp Nepal trên sân Bình Dương (ngày 9.10) và sân Thống Nhất (14.10).

Cao Pendant Quang Vinh (phải) nhiều khả năng sẽ có tên trong danh sách đội tuyển VN dịp FIFA Days tháng 10 Ảnh: Ngọc Linh

Nhưng việc FAM bị FIFA trừng phạt và đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua đội tuyển VN (thậm chí có thể còn bị xử thua cả đội Nepal) đã mở ra cơ hội dự Asian Cup 2027 cho VN, khiến ông Kim buộc phải tính toán lại. Đội tuyển sẽ tung lực lượng mạnh nhất có thể để thắng Nepal và Lào (ngày 18.11) nhằm tiến sát hơn nữa tấm vé đến VCK. Ở trận lượt đi, đội tuyển VN thắng Lào 5-0 trên sân Bình Dương, ông Kim đã không bố trí bất kỳ cầu thủ U.23 VN nào trong đội hình xuất phát. Duy nhất Văn Khang được tung vào sân ở phút 80 khi trận đấu đã an bài. Nhìn theo cách tiếp cận đó, ông Kim sẽ phải cân nhắc cặn kẽ hơn về số lượng và chất lượng cống hiến của cầu thủ U.23 VN ở đội tuyển VN trong chặng đường sắp tới.

Về cơ bản, đội tuyển VN sẽ vẫn quy tụ bộ khung chính là những người hùng AFF Cup 2024 như Nguyễn Filip, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Hoàng Đức, Tiến Anh, Tiến Linh, Văn Vĩ… Bên cạnh đó, ông Kim cũng triệu tập các nhân tố như Minh Khoa, Quang Vinh, Lý Đức, Văn Khang, Thanh Nhàn, Văn Trường… Thủ môn Đặng Văn Lâm đang đạt phong độ cao tại V-League có thể được trao cơ hội lên đội tuyển lần này. Nếu anh được gọi, đội tuyển VN có thể sẽ có 3 cầu thủ nhập tịch ở đợt tập trung ngày 4.10, bên cạnh Nguyễn Filip và Cao Pendant Quang Vinh. Nguyễn Xuân Son vẫn đang trong quá trình tập hồi phục nên phải đến sang năm mới tái xuất đội tuyển (hy vọng kịp cho trận tái đấu Malaysia ngày 31.3.2026).