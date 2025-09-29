Trong lúc chờ Malaysia có thể bị xử thua, đội tuyển Việt Nam bỗng dưng ‘nở hoa’

Hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam rất cần cầu thủ giàu kinh nghiệm

Ở hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam, vai trò của những gương mặt kỳ cựu vẫn rất lớn. Ở trận đấu với Malaysia hôm 10.6, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik từng thử nghiệm Châu Ngọc Quang và Nguyễn Hai Long đá tiền đạo. Tuy nhiên, họ không tạo được áp lực về phía khung thành đối phương.

Tiến Linh (22) đang có phong độ tốt Ảnh: CLB CA TP.HCM

Dẫu biết rằng Malaysia thắng 4-0 ngày hôm đó chủ yếu nhờ vào dàn cầu thủ "nhập tịch lậu". Nhưng khách quan mà nói, chính việc các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam không tạo được áp lực ở tuyến trên, khiến cho đối thủ thoải mái đẩy cao đội hình tấn công, từ đó gánh nặng và sức ép càng lớn với tuyến dưới. Đấy là 1 trong những nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam thua rất đậm.

Ngoài ra, điểm chung giữa những cầu thủ từng được thử nghiệm đá tiền đạo ngày hôm đó gồm Châu Ngọc Quang và Nguyễn Hai Long là họ đều bất lợi lớn về thể hình (chỉ cao khoảng 1,70 m), nên những đường chuyền dài và những tình huống đưa bóng ra 2 biên, tạt bóng bổng vào trung lộ mà chúng ta thực hiện, gần như vô hại với hàng thủ Malaysia.

Sau thất bại trong việc thử nghiệm ngày hôm đó, HLV Kim Sang-sik có lẽ cũng đã nhìn ra sai lầm của chính mình. Đội tuyển Việt Nam vẫn cần có 1 trung phong có thể hình tương đối, cùng một vài cầu thủ có khả năng tì đè, có sức mạnh thể chất và có thể chơi bóng bổng ở hàng tấn công.

Các cựu binh đang có phong độ tốt

Trong số các tiền đạo nội hiện nay, Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải có thể đáp ứng các tiêu chí này cho HLV Kim Sang-sik. Điểm chung của họ là đều có phong độ tốt ở các vòng đấu gần nhất. Trong 2 vòng đấu vừa qua, Tiến Linh ghi 2 bàn thắng, còn Tuấn Hải ghi 1 bàn. Tiến Linh góp công lớn vào việc giúp CLB Công an (CA) TP.HCM tăng tốc mạnh ở nhóm đầu bảng xếp hạng, còn Tuấn Hải góp công vào việc chặn đứng chuỗi trận đáng thất vọng trước đó của Hà Nội FC.

Hai Long từng "lọt thỏm" trước hàng thủ cao lớn của Malaysia hôm 10.6. Đội tuyển Việt Nam thất bại nhưng thời cuộc có thể thay đổi Ảnh: Ngọc Linh

Trong 2 tiền đạo này, Tuấn Hải có khả năng tì đè, chịu khó càn lướt trước hàng thủ đối phương. Còn Tiến Linh có thể hình khá (1,80 m), giỏi chơi bóng bổng (tất cả các bàn thắng của Tiến Linh từ đầu V-League 2025-2026 đến giờ đều ghi bằng đầu), sẽ là sự bổ sung cần thiết cho những yếu tố mà đội tuyển Việt Nam còn thiếu ở trận đấu với Malaysia hôm 10.6. Ngoài ta, cả 2 người này đều giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, có thể giúp ích cho tinh thần của đội tuyển quốc gia trong những thời điểm khó khăn.

Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Tiến Linh, Tuấn Hải, có thêm Hoàng Đức, Quang Hải vẫn là những nhân tố rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Kể cả khi đội bóng của HLV Kim Sang-sik bổ sung và thử nghiệm những gương mặt trẻ trong các trận đấu gặp Nepal trong tháng 10, các cựu binh như Tiến Linh, Quang Hải, Tuấn Hải, Hoàng Đức vẫn cần thiết cho đội tuyển. Các cựu binh sẽ là người đóng vai trò giữ trục xương sống cho toàn đội, gánh vác trách nhiệm lớn về chuyên môn, đồng thời họ sẽ dìu dắt, chỉ bảo các cầu thủ đàn em những bước đi phù hợp, để các cầu thủ trẻ có thể bắt nhịp với đội tuyển tốt hơn, tiến bộ nhanh hơn.

Trong tháng 10, đội tuyển Việt Nam và Malaysia đều có 2 trận quan trọng. Đội Malaysia sẽ không thể sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch vì họ đã bị FIFA treo giò 12 tháng. Việt Nam đấu Nepal 2 trận đều trên sân nhà.