Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trong lúc chờ Malaysia có thể bị xử thua, đội tuyển Việt Nam bỗng dưng ‘nở hoa’

Thiếu Bá
Thiếu Bá
29/09/2025 19:22 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam có thể sẽ bổ sung một vài tân binh ở 2 trận gặp Nepal trong tháng 10 tới đây. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các cựu binh không còn giá trị cao trong màu áo đội tuyển.

Hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam rất cần cầu thủ giàu kinh nghiệm

Ở hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam, vai trò của những gương mặt kỳ cựu vẫn rất lớn. Ở trận đấu với Malaysia hôm 10.6, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik từng thử nghiệm Châu Ngọc Quang và Nguyễn Hai Long đá tiền đạo. Tuy nhiên, họ không tạo được áp lực về phía khung thành đối phương.

Trong lúc chờ Malaysia có thể bị xử thua, đội tuyển Việt Nam bỗng dưng ‘nở hoa’ - Ảnh 1.

Tiến Linh (22) đang có phong độ tốt

Ảnh: CLB CA TP.HCM

Dẫu biết rằng Malaysia thắng 4-0 ngày hôm đó chủ yếu nhờ vào dàn cầu thủ "nhập tịch lậu". Nhưng khách quan mà nói, chính việc các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam không tạo được áp lực ở tuyến trên, khiến cho đối thủ thoải mái đẩy cao đội hình tấn công, từ đó gánh nặng và sức ép càng lớn với tuyến dưới. Đấy là 1 trong những nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam thua rất đậm.

FAM thừa nhận sai sót trong quá trình nhập tịch Malaysia cho cầu thủ

Ngoài ra, điểm chung giữa những cầu thủ từng được thử nghiệm đá tiền đạo ngày hôm đó gồm Châu Ngọc Quang và Nguyễn Hai Long là họ đều bất lợi lớn về thể hình (chỉ cao khoảng 1,70 m), nên những đường chuyền dài và những tình huống đưa bóng ra 2 biên, tạt bóng bổng vào trung lộ mà chúng ta thực hiện, gần như vô hại với hàng thủ Malaysia.

Sau thất bại trong việc thử nghiệm ngày hôm đó, HLV Kim Sang-sik có lẽ cũng đã nhìn ra sai lầm của chính mình. Đội tuyển Việt Nam vẫn cần có 1 trung phong có thể hình tương đối, cùng một vài cầu thủ có khả năng tì đè, có sức mạnh thể chất và có thể chơi bóng bổng ở hàng tấn công.

Các cựu binh đang có phong độ tốt

Trong số các tiền đạo nội hiện nay, Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải có thể đáp ứng các tiêu chí này cho HLV Kim Sang-sik. Điểm chung của họ là đều có phong độ tốt ở các vòng đấu gần nhất. Trong 2 vòng đấu vừa qua, Tiến Linh ghi 2 bàn thắng, còn Tuấn Hải ghi 1 bàn. Tiến Linh góp công lớn vào việc giúp CLB Công an (CA) TP.HCM tăng tốc mạnh ở nhóm đầu bảng xếp hạng, còn Tuấn Hải góp công vào việc chặn đứng chuỗi trận đáng thất vọng trước đó của Hà Nội FC.

Trong lúc chờ Malaysia có thể bị xử thua, đội tuyển Việt Nam bỗng dưng ‘nở hoa’ - Ảnh 2.

Hai Long từng "lọt thỏm" trước hàng thủ cao lớn của Malaysia hôm 10.6. Đội tuyển Việt Nam thất bại nhưng thời cuộc có thể thay đổi

Ảnh: Ngọc Linh

Trong 2 tiền đạo này, Tuấn Hải có khả năng tì đè, chịu khó càn lướt trước hàng thủ đối phương. Còn Tiến Linh có thể hình khá (1,80 m), giỏi chơi bóng bổng (tất cả các bàn thắng của Tiến Linh từ đầu V-League 2025-2026 đến giờ đều ghi bằng đầu), sẽ là sự bổ sung cần thiết cho những yếu tố mà đội tuyển Việt Nam còn thiếu ở trận đấu với Malaysia hôm 10.6. Ngoài ta, cả 2 người này đều giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, có thể giúp ích cho tinh thần của đội tuyển quốc gia trong những thời điểm khó khăn.

Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Tiến Linh, Tuấn Hải, có thêm Hoàng Đức, Quang Hải vẫn là những nhân tố rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Kể cả khi đội bóng của HLV Kim Sang-sik bổ sung và thử nghiệm những gương mặt trẻ trong các trận đấu gặp Nepal trong tháng 10, các cựu binh như Tiến Linh, Quang Hải, Tuấn Hải, Hoàng Đức vẫn cần thiết cho đội tuyển. Các cựu binh sẽ là người đóng vai trò giữ trục xương sống cho toàn đội, gánh vác trách nhiệm lớn về chuyên môn, đồng thời họ sẽ dìu dắt, chỉ bảo các cầu thủ đàn em những bước đi phù hợp, để các cầu thủ trẻ có thể bắt nhịp với đội tuyển tốt hơn, tiến bộ nhanh hơn.

Trong tháng 10, đội tuyển Việt Nam và Malaysia đều có 2 trận quan trọng. Đội Malaysia sẽ không thể sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch vì họ đã bị FIFA treo giò 12 tháng. Việt Nam đấu Nepal 2 trận đều trên sân nhà. 

Tin liên quan

'Cối xay HLV' V-League đã kích hoạt: Gọi thẳng tên ‘tướng’ Anh Đức hay Choi Won-kwon?

'Cối xay HLV' V-League đã kích hoạt: Gọi thẳng tên ‘tướng’ Anh Đức hay Choi Won-kwon?

Ghế HLV ở V-League đã 'nóng' ngay từ chặng mở màn, khi có 2 chiến lược gia rời ghế vì thành tích yếu kém.

Lộ diện nhân vật ngồi ghế nóng SLNA thay HLV Phan Như Thuật từ chức: Không xa lạ!

Lịch bốc thăm U.23 châu Á mới nhất: U.23 Việt Nam có ưu thế, quyết tái lập kỳ tích

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Phạm Tuấn Hải Kim Sang-sik Quang Hải Tuấn Hải FIFA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận