'Cối xay HLV' V-League đã kích hoạt: Gọi thẳng tên ‘tướng’ Anh Đức hay Choi Won-kwon?

V-League kịch tính và khó lường, HLV khó giữ chức nếu...

Tối 28.9, HLV Phan Như Thuật đã xin rời cương vị "thuyền trưởng" SLNA. Trận thua ngược 2-3 trước CLB Công an TP.HCM khiến SLNA rơi xuống hạng 11 với vỏn vẹn 4 điểm sau 5 trận. Cuộc đua trụ hạng V-League nhiều khả năng lại mở ra với đội bóng xứ Nghệ.

Tuy nhiên, cuộc chia tay của Phan Như Thuật vẫn để lại dấu hỏi. Với lực lượng trẻ măng, lại vừa chia tay 2 nhân tố Đinh Xuân Tiến và Nguyễn Văn Việt, SLNA sa sút là chuyện hiển nhiên. Đội chủ sân Vinh khó tìm được ai có thể làm tốt hơn "tướng trẻ" Phan Như Thuật.

HLV Phan Như Thuật chia tay SLNA ẢNH: Bá Duy

Lý do nhà cầm quân này từ chức, có lẽ để SLNA tìm kiếm làn gió mới. Dù vậy, với đội hình suy yếu sau nhiều mùa giải "chảy máu chất xám", chuyện SLNA nếu có khởi sắc sau khi thay HLV cũng chỉ mang tính tạm thời.

Ở V-League 2023 - 2024, chính HLV Phan Như Thuật cũng từng từ chức ở giai đoạn giữa mùa, nhường ghế cho ông Phạm Anh Tuấn (người từng huấn luyện CLB Hải Phòng). Ông Tuấn giúp đội trụ hạng, nhưng đến mùa giải 2024 - 2025, thành tích bết bát của SLNA khiến HLV này phải rời đi. Một lần nữa, Phan Như Thuật quay trở lại, rồi anh chỉ trụ chưa đầy 1 năm trước khi chia tay đội bóng xứ Nghệ.

Vòng thay "tướng" luẩn quẩn đã nói lên thực tế buồn tại SLNA. Đội bóng miền Trung từng chia tay nhiều ngôi sao, nhưng vẫn chơi tốt tại V-League bởi lò trẻ xứ Nghệ luôn đầy ắp tài năng, lứa sau gối đầu lứa trước, đủ để SLNA tối thiểu đứng giữa bảng.

Dù vậy, 5 năm qua, SLNA luôn "làm bạn" với cuộc đua trụ hạng. Dù luôn sinh tồn thành công ở những vòng cuối, nhưng thực tế thiếu thốn và khó khăn trăm đường vẫn bủa vây đội bóng xứ Nghệ, khiến cái nôi đào tạo hàng đầu Việt Nam trở thành đội bóng thiếu tham vọng.

Danh hiệu đội bóng sử dụng nhiều cầu thủ trẻ nhất V-League giống như... sự mỉa mai, bởi SLNA đâu muốn cứ mãi trẻ, nhưng vì không đủ tiềm lực sắm ngôi sao, nên chỉ có cách dùng cầu thủ "của nhà trồng được".

Sự ra đi của HLV Phan Như Thuật, dường như chỉ là giải pháp tình thế với SLNA và chính nhà cầm quân này. Cũng tương tự SLNA, CLB Hà Nội đã chia tay HLV Makoto Teguramori sau chuỗi 4 trận toàn hòa và thua ở V-League và Cúp quốc gia. Ông Yusuke Adachi lên thay, lập tức đội Hà Nội khởi sắc với 4 điểm sau 2 trận ở V-League.

HLV Teguramori rời đi chỉ sau 4 trận ẢNH: CLB HÀ NỘI

Song, cũng giống SLNA hay bất kỳ đội bóng nào khác, sự hứng khởi sau khi thay "tướng" là chuyện dễ hiểu với CLB Hà Nội. Thế nhưng, với truyền thống thay HLV với 11 lượt nhà cầm quân đến và đi trong 4 năm qua, chưa chắc ông Adachi đã tại vị lâu.

Thứ CLB Hà Nội đang thiếu là bộ khung lực lượng trẻ ổn định cùng quy trình tuyển trạch ngoại binh chặt chẽ hơn. Đội bóng thủ đô không thiếu tiềm lực, vấn đề là cách làm và sự kiên định.

HLV Anh Đức có giữ được ghế?

"Xay tướng" không kém CLB Hà Nội, CLB Becamex TP.HCM đã thay 8 lượt HLV trong 4 năm qua. Tính riêng mùa trước, đội dùng 3 HLV: Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Công Mạnh và Nguyễn Anh Đức (riêng Công Mạnh từ chức 2 lần).

Tuy nhiên, sự ổn định vẫn lẩn trách Becamex TP.HCM. Thất bại 1-2 trước đội bóng "cùng khổ" như CLB Đà Nẵng đã đặt chiếc ghế của HLV Anh Đức vào thế báo động. Màn trình diễn nghèo nàn cả về lối chơi lẫn nhuệ khí khiến Becamex TP.HCM đã thua liền 5 trận, tụt xuống sát nhóm nguy hiểm.

HLV Anh Đức có nguy cơ mất việc ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đáng nguy cho Becamex TP.HCM, khi các CLB nhóm cuối như Thanh Hóa, HAGL đang nỗ lực tốt dần qua từng trận, thầy trò Anh Đức thi đấu như thể đã... buông xuôi. Trong cuộc đua trụ hạng, chính tinh thần thi đấu, chứ không phải năng lực cầu thủ, mới là yếu tố chìa khóa.

Cơ hội của Becamex TP.HCM không còn nhiều. Dù là "công thần" tại CLB và được hậu thuẫn, nhưng nếu Anh Đức không giúp Becamex TP.HCM thắng tối thiểu 1 trong 2 trận tới, chuyện ra đi là khó tránh.

CLB Thanh Hóa cũng chơi tiến bộ trong 2 trận đã qua, khi hòa Hải Phòng (2-2) và thua ngược Hà Nội (1-2). Song, sức nóng trên đôi vai HLV Choi Won-kwon vẫn chưa hạ nhiệt. Dù cũng được ủng hộ, nhưng ông Choi cần đưa CLB Thanh Hóa thoát khỏi nhóm cuối, nếu không, cựu trợ lý thầy Kim sẽ là gương mặt tiếp theo mất việc.