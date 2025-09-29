Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thắng vất vả Hà Nam, Huỳnh Như và CLB TP.HCM I gây áp lực lên đội Hà Nội

Trang Thu
Trang Thu
29/09/2025 20:23 GMT+7

Bàn thắng muộn ở những phút cuối hiệp 2 đã giúp CLB TP.HCM I giành trọn 3 điểm ở vòng 7 ngày 29.9, qua đó, tạo áp lực lên Hà Nội ở cuộc đua đến ngôi đầu giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025. 

CLB TP.HCM I tạm dẫn đầu

Phải thắng Hà Nam là mệnh lệnh với CLB TP.HCM I. Trong khi đó, Hà Nam không muốn trắng tay nên HLV Khánh Thu chọn lối chơi chắn chắn bên phần sân nhà để phong tỏa các pha hãm thành của nhà đương kim vô địch. 

Thắng vất vả Hà Nam, Huỳnh Như và CLB TP.HCM I gây áp lực lên đội Hà Nội - Ảnh 1.

Đội TP.HCM I (áo đỏ) và Hà Nam thi đấu lăn xả

Ảnh: VFF

Thắng vất vả Hà Nam, Huỳnh Như và CLB TP.HCM I gây áp lực lên đội Hà Nội - Ảnh 2.

Thắng vất vả Hà Nam, Huỳnh Như và CLB TP.HCM I gây áp lực lên đội Hà Nội - Ảnh 3.

Do ảnh hưởng của cơn bão Bualoi nên miền Bắc những ngày qua liên tiếp diễn ra những cơn mưa lớn, mặt sân sũng nước đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi của hai đội. 

Tuy vậy, lối chơi phòng ngự chắc chắn cùng với mặt sân không tốt lại... giúp cho Hà Nam tạo được hệ thống bảo vệ cầu môn khá vững chãi nên các pha tấn công của CLB TP.HCM I khá bế tắc. Dù lùi sâu đội hình nhưng Hà Nam cũng có vài pha lên bóng nguy hiểm. Đơn cử như tình huống lật bóng của Đinh Thị Duyên từ cánh trái ở trong hiệp 1 để Thanh Hiếu đánh đầu nhưng thủ môn của CLB TP.HCM I là Ngọc Phượng đã xuất sắc cản phá. 

Trong hiệp 2, CLB TP.HCM tiếp tục nắm thế chủ động trên sân. Những điều chỉnh giữa giờ giúp cho đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi chơi sắc sảo hơn trong các pha hãm thành. 

Đặc biệt, sự góp mặt của những chân sút giàu kinh nghiệm hay mạnh mẽ như Huỳnh Như và K’Thủa đã khiến cho hàng thủ của Hà Nam phải hoạt động vất vả hơn. Nhưng cũng phải đến phút 88, nhà ĐKVĐ mới có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Từ một cú đá phạt, K’Thủa người vừa vào sân ở phút 77 đã ghi bàn thắng quý giá, mang về chiến thắng 1-0 cho CLB TP.HCM I. 

Chiến thắng khá chật vật trước PP Hà Nam giúp cho cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đang tạm vươt lên dẫn đầu bảng với 16 điểm, qua đó, tạo áp lực lên Hà Nội trong cuộc đua đến ngôi đầu. Chiều 30.9, Hà Nội sẽ thi đấu vòng 7 và sẽ gặp Thái Nguyên T&T. Nếu thắng trận, đội bóng nữ thủ đô sẽ lấy lại ngôi đầu.

Khám phá thêm chủ đề

