Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bại tướng của ông Kim Sang-sik bị truất quyền, U.23 Indonesia chốt HLV khác cho SEA Games 33

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
29/09/2025 19:00 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) quyết định chọn HLV Indra Sjafri dẫn dắt đội U.23 Indonesia thi đấu tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan, thay vì tiếp tục tin tưởng ông Gerald Vanenburg.

Vì sao là HLV Sjafri?

Ngày 29.9, PSSI tổ chức cuộc họp tại Jakarta và chính thức công bố HLV Sjafri sẽ là HLV trưởng của đội U.23 Indonesia tại SEA Games 33. Ông Zainudin Amali, Phó chủ tịch PSSI nêu quan điểm: "PSSI đã cân nhắc nhiều yếu tố trước khi lựa chọn HLV Sjafri. Ông ấy đã giúp đội U.23 Indonesia giành HCV SEA Games ở Campuchia 2 năm trước. Công thêm thành tích trong quá khứ, chúng tôi đã lựa chọn HLV kỳ cựu này".

Lợi thế của ông Sjafri là am hiểu bóng đá Indonesia và các cầu thủ bản địa. Chiến lược gia này là cựu tuyển thủ Indonesia, từng dẫn dắt các lứa trẻ bóng đá xứ vạn đảo và là Giám đốc Kỹ thuật của PSSI. Ông từng giúp U.19 Indonesia giành 2 chức vô địch U.19 Đông Nam Á (2013, 2024), vô địch U.23 Đông Nam Á vào năm 2019, có 1 HCV và 1 HCB SEA Games.

Trong bối cảnh SEA Games 33 không diễn ra vào FIFA Days, đội U.23 Indonesia khó gọi các cầu thủ nhập tịch thi đấu ở nước ngoài, chủ yếu triệu tập cầu thủ bản địa thì việc bổ nhiệm HLV Sjafri là điều dễ hiểu.


Bại tướng của ông Kim Sang-sik bị truất quyền, U.23 Indonesia chốt HLV khác cho SEA Games 33- Ảnh 1.

HLV Vanenburg "thất sủng"

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những ngày buồn của HLV Vanenburg

Năm 2025 là năm không thành công với HLV người Hà Lan Vanenburg. Ở giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, ông và các học trò chỉ giành được ngôi á quân khi để thua U.23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik trong trận chung kết. Đến vòng loại U.23 châu Á 2026, HLV Vanenburg cũng không thể giúp đội U.23 Indonesia giành vé dự vòng chung kết khi chỉ có 4 điểm sau 3 trận, đứng nhì bảng J. Trong đó, trận hòa 0-0 với đội U.23 Lào khiến người hâm mộ Indonesia cực kỳ thất vọng.

Hợp đồng giữa PSSI và HLV Vanenburg kéo dài đến năm 2026. Khi chưa đạt được thành tựu nổi bật nào, việc gia hạn hợp đồng giữa đôi bên còn là một đấu hỏi.


