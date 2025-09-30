Đội tuyển Việt Nam: Nhập tịch thận trọng, không lo bê bối như bóng đá Malaysia

Đội tuyển Việt Nam nhập tịch chuẩn mực

Nhập tịch cầu thủ đã trở thành xu thế mới của bóng đá thế giới, khi từ những nền bóng đá mạnh tại châu Á như Nhật Bản, UAE... đến Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Campuchia, Timor Leste, Lào, Philippines hay Singapore đều bị cuốn theo. 2 năm qua, đội tuyển Việt Nam đã chào đón 2 Việt kiều gồm Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh và 1 ngoại binh nhập tịch (Nguyễn Xuân Son).

Dự kiến trong những năm tới, sẽ có thêm nhiều Việt kiều và ngoại binh nhập tịch được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội thử sức. Tất nhiên, là với "liều lượng" vừa phải, như nhận định của lãnh đạo VFF và các chuyên gia.

Nguyễn Filip (trái) trong màu áo đội tuyển Việt Nam ẢNH: VFF

Ở buổi chia sẻ hồi tháng 6, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn từng khẳng định "nghĩ đến bạc tóc", sau khi đội tuyển Việt Nam thua 0-4 trước đội quân nhập tịch (mới đây đã bị FIFA cáo buộc là giả mạo giấy tờ) của đội tuyển Malaysia. Bóng đá Việt Nam khi ấy đứng trước 2 lựa chọn: hoặc bước vào cuộc đua nhập tịch ồ ạt như Malaysia, Indonesia để đổi lấy thành tích ngắn hạn, hoặc nhập tịch có chọn lọc và ưu tiên nội binh.

Vì con đường bền vững, bóng đá Việt Nam đã chọn phương án hai. Cánh cửa đội tuyển quốc gia vẫn mở cho các cầu thủ Việt kiều và ngoại binh nhập tịch, nếu những cầu thủ ấy thực sự xuất chúng, vượt trội nội binh ở cùng vị trí, đồng thời mỗi đợt lên tuyển sẽ chỉ gồm số lượng nhất định các cầu thủ mang dòng máu nước ngoài. Bên cạnh đó, hồ sơ nhập tịch của cầu thủ phải được làm kỹ lưỡng, chuẩn mực, tuân thủ quy trình của FIFA.

Ở đó, FIFA đặt ra những quy chuẩn rõ ràng. Các ngoại binh nhập tịch cần có 5 năm sinh sống, thi đấu liên tục ở nước sở tại (như trường hợp của Xuân Son, hay sắp tới là Hendrio, Gustavo Sant Ana), được FIFA chứng thực và công nhận.

Còn với cầu thủ mang hai dòng máu, cần có bố, mẹ hoặc ông, bà sinh ra và có quốc tịch ở nước sở tại (tức là tối đa đến đời F2). Đây chính là khúc mắc đội tuyển Malaysia đã gặp phải khi nhập tịch 7 cầu thủ để phục vụ vòng loại Asian Cup 2027.

Facundo Garces (áo vàng) bị treo giò 12 tháng vì thi đấu cho đội tuyển Malaysia với giấy tờ giả mạo ẢNH: NGỌC LINH

Theo cáo buộc của FIFA, các cầu thủ như Hector Hevel, Facundo Garces hay Joao Figueiredo đã thi đấu với giấy tờ giả mạo, không có bằng chứng rõ ràng, xác thực về gốc gác Malaysia của ông bà hay bố mẹ.

Trong khi đó, Việt Nam có quy định rõ ràng, chặt chẽ về vấn đề nhập tịch, đặc biệt là với vấn đề nguồn gốc khi xét quốc tịch cho cầu thủ Việt kiều. Đơn cử như trường hợp của Cao Pendant Quang Vinh. Hậu vệ sinh năm 1997 từng mất nhiều thời gian để có quốc tịch Việt Nam, do cần kiểm chứng hồ sơ (giấy chứng sinh), quốc tịch của mẹ Quang Vinh, người mang dòng máu Việt Nam (bố Quang Vinh người Pháp).

Mọi quy trình nhập tịch dù cần nhiều tháng, thậm chí nhiều năm chờ đợi, nhưng đảm bảo tính chính danh, minh bạch và sạch sẽ. Nhờ vậy, lâu nay đội tuyển Việt Nam chưa từng gặp vấn đề với các cầu thủ nhập tịch, dù là ngoại binh như Xuân Son hay Việt kiều như Quang Vinh, Nguyễn Filip.

Ai đang chờ đợi quốc tịch Việt Nam?

Đang có nhiều ngôi sao bước vào "hàng đợi" để có quốc tịch và được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Đó là các ngoại binh Gustavo Sant Ana (CLB Đà Nẵng), Hendrio (CLB Hà Nội). Nhóm Việt kiều như Adou Minh, Kevin Phạm Ba, Kyle Colonna cũng sẽ hồi hộp chờ đợi quốc tịch.

Sau bê bối của Malaysia, quá trình nhập tịch cho các cầu thủ sẽ càng được đề cao, thực hiện thận trọng.



Dù ai cũng muốn các cầu thủ nhanh chóng lên tuyển để bổ sung sức mạnh cho đội quân của HLV Kim Sang-sik, nhưng phải làm từng bước chặt chẽ, rõ ràng. Để các cầu thủ có thể đường đường chính chính khoác áo và cống hiến cho màu cờ sắc áo Việt Nam, mà không phải lăn tăn bất cứ điều gì.