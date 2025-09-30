Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam: Nhập tịch thận trọng, không lo bê bối như bóng đá Malaysia

Hồng Nam
Hồng Nam
30/09/2025 00:00 GMT+7

Mọi bước đi trong quá trình nhập tịch cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam đều được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiến hành cẩn trọng, kỹ lưỡng, nhờ vậy có thể đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe của FIFA.

Đội tuyển Việt Nam nhập tịch chuẩn mực

Nhập tịch cầu thủ đã trở thành xu thế mới của bóng đá thế giới, khi từ những nền bóng đá mạnh tại châu Á như Nhật Bản, UAE... đến Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Campuchia, Timor Leste, Lào, Philippines hay Singapore đều bị cuốn theo. 2 năm qua, đội tuyển Việt Nam đã chào đón 2 Việt kiều gồm Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh và 1 ngoại binh nhập tịch (Nguyễn Xuân Son). 

Dự kiến trong những năm tới, sẽ có thêm nhiều Việt kiều và ngoại binh nhập tịch được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội thử sức. Tất nhiên, là với "liều lượng" vừa phải, như nhận định của lãnh đạo VFF và các chuyên gia. 

Đội tuyển Việt Nam: Nhập tịch thận trọng, không lo bê bối như bóng đá Malaysia- Ảnh 1.

Nguyễn Filip (trái) trong màu áo đội tuyển Việt Nam

ẢNH: VFF

Ở buổi chia sẻ hồi tháng 6, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn từng khẳng định "nghĩ đến bạc tóc", sau khi đội tuyển Việt Nam thua 0-4 trước đội quân nhập tịch (mới đây đã bị FIFA cáo buộc là giả mạo giấy tờ) của đội tuyển Malaysia. Bóng đá Việt Nam khi ấy đứng trước 2 lựa chọn: hoặc bước vào cuộc đua nhập tịch ồ ạt như Malaysia, Indonesia để đổi lấy thành tích ngắn hạn, hoặc nhập tịch có chọn lọc và ưu tiên nội binh.

Vì con đường bền vững, bóng đá Việt Nam đã chọn phương án hai. Cánh cửa đội tuyển quốc gia vẫn mở cho các cầu thủ Việt kiều và ngoại binh nhập tịch, nếu những cầu thủ ấy thực sự xuất chúng, vượt trội nội binh ở cùng vị trí, đồng thời mỗi đợt lên tuyển sẽ chỉ gồm số lượng nhất định các cầu thủ mang dòng máu nước ngoài. Bên cạnh đó, hồ sơ nhập tịch của cầu thủ phải được làm kỹ lưỡng, chuẩn mực, tuân thủ quy trình của FIFA.

Ở đó, FIFA đặt ra những quy chuẩn rõ ràng. Các ngoại binh nhập tịch cần có 5 năm sinh sống, thi đấu liên tục ở nước sở tại (như trường hợp của Xuân Son, hay sắp tới là Hendrio, Gustavo Sant Ana), được FIFA chứng thực và công nhận. 

Còn với cầu thủ mang hai dòng máu, cần có bố, mẹ hoặc ông, bà sinh ra và có quốc tịch ở nước sở tại (tức là tối đa đến đời F2). Đây chính là khúc mắc đội tuyển Malaysia đã gặp phải khi nhập tịch 7 cầu thủ để phục vụ vòng loại Asian Cup 2027. 

Đội tuyển Việt Nam: Nhập tịch thận trọng, không lo bê bối như bóng đá Malaysia- Ảnh 2.

Facundo Garces (áo vàng) bị treo giò 12 tháng vì thi đấu cho đội tuyển Malaysia với giấy tờ giả mạo

ẢNH: NGỌC LINH

Theo cáo buộc của FIFA, các cầu thủ như Hector Hevel, Facundo Garces hay Joao Figueiredo đã thi đấu với giấy tờ giả mạo, không có bằng chứng rõ ràng, xác thực về gốc gác Malaysia của ông bà hay bố mẹ. 

Trong khi đó, Việt Nam có quy định rõ ràng, chặt chẽ về vấn đề nhập tịch, đặc biệt là với vấn đề nguồn gốc khi xét quốc tịch cho cầu thủ Việt kiều. Đơn cử như trường hợp của Cao Pendant Quang Vinh. Hậu vệ sinh năm 1997 từng mất nhiều thời gian để có quốc tịch Việt Nam, do cần kiểm chứng hồ sơ (giấy chứng sinh), quốc tịch của mẹ Quang Vinh, người mang dòng máu Việt Nam (bố Quang Vinh người Pháp). 

Mọi quy trình nhập tịch dù cần nhiều tháng, thậm chí nhiều năm chờ đợi, nhưng đảm bảo tính chính danh, minh bạch và sạch sẽ. Nhờ vậy, lâu nay đội tuyển Việt Nam chưa từng gặp vấn đề với các cầu thủ nhập tịch, dù là ngoại binh như Xuân Son hay Việt kiều như Quang Vinh, Nguyễn Filip.

Ai đang chờ đợi quốc tịch Việt Nam? 

Đang có nhiều ngôi sao bước vào "hàng đợi" để có quốc tịch và được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Đó là các ngoại binh Gustavo Sant Ana (CLB Đà Nẵng), Hendrio (CLB Hà Nội). Nhóm Việt kiều như Adou Minh, Kevin Phạm Ba, Kyle Colonna cũng sẽ hồi hộp chờ đợi quốc tịch. 

Sau bê bối của Malaysia, quá trình nhập tịch cho các cầu thủ sẽ càng được đề cao, thực hiện thận trọng. 

Dù ai cũng muốn các cầu thủ nhanh chóng lên tuyển để bổ sung sức mạnh cho đội quân của HLV Kim Sang-sik, nhưng phải làm từng bước chặt chẽ, rõ ràng. Để các cầu thủ có thể đường đường chính chính khoác áo và cống hiến cho màu cờ sắc áo Việt Nam, mà không phải lăn tăn bất cứ điều gì. 

Tin liên quan

Đánh bại Nam Định, CLB CAHN bám đuổi quyết liệt ngôi đầu: Đua vô địch quá khó lường

Đánh bại Nam Định, CLB CAHN bám đuổi quyết liệt ngôi đầu: Đua vô địch quá khó lường

CLB CAHN đánh bại đương kim vô địch Nam Định với tỷ số 2-0 trên sân Thiên Trường (vòng 5 V-League, tối 28.9), qua đó tiếp tục giữ ngôi nhì bảng V-League.

Lịch bốc thăm U.23 châu Á mới nhất: U.23 Việt Nam có ưu thế, quyết tái lập kỳ tích

Trung vệ nhập tịch Malaysia bị đội La Liga xóa tên: Đáng lẽ đã có thể sát cánh cùng Messi

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Malaysia Nhập tịch VFF
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận