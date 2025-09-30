Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thầy Kim gọi tràn ngập sao U.23 lên đội tuyển Việt Nam: Nguyễn Filip bị gạch tên, Văn Lâm tái xuất

Hồng Nam
Hồng Nam
30/09/2025 08:48 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam sử dụng lực lượng trẻ và thiện chiến chuẩn bị cho 2 trận so tài với Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra vào các ngày 9.10 và 14.10.

Bản danh sách trẻ trung của đội tuyển Việt Nam

Ngày 30.9, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung đợt 4, chuẩn bị cho hai lượt trận gặp đội tuyển Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 trong tháng 10.

Danh sách lần này ghi nhận sự xuất hiện của 7 gương mặt trẻ thuộc lứa U.23 Việt Nam vừa giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 và vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026, gồm: Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng và Nguyễn Nhật Minh. 

Trong đó, Hiểu Minh, Xuân Bắc, Phi Hoàng và Nhật Minh sẽ có lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam. Sự góp mặt của nhóm cầu thủ trẻ này hứa hẹn mang đến làn gió mới và thêm nhiều phương án chiến thuật cho đội tuyển.

Thầy Kim gọi tràn ngập sao U.23 lên đội tuyển Việt Nam: Nguyễn Filip bị gạch tên, Văn Lâm tái xuất- Ảnh 1.

Thủ môn Văn Lâm trở lại đội tuyển

Thầy Kim gọi tràn ngập sao U.23 lên đội tuyển Việt Nam: Nguyễn Filip bị gạch tên, Văn Lâm tái xuất- Ảnh 2.

BTC chính thức công bố kế hoạch bán vé. Vé có hai mệnh giá 200.000 đồng và 400.000 đồng

Đội tuyển Việt Nam: Không hy vọng kỳ tích đến Asian Cup nhưng cần vực lại niềm tin

Thầy Kim gọi tràn ngập sao U.23 lên đội tuyển Việt Nam: Nguyễn Filip bị gạch tên, Văn Lâm tái xuất- Ảnh 3.

Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam

ẢNH: VFF

Bên cạnh đó, đội tuyển cũng tiếp tục duy trì lực lượng nòng cốt với nhiều cựu binh dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Cao Pentdant Quang Vinh, Nguyễn Tiến Linh, Trương Tiến Anh cùng các trụ cột quen thuộc khác.

Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm được đánh giá sẽ tạo nên chiều sâu và sự cân bằng cho đội hình, vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa giữ được sự ổn định trong lối chơi. 

Đội tuyển Việt Nam: Không hy vọng kỳ tích đến Asian Cup nhưng cần vực lại niềm tin

Đội tuyển Việt Nam hội quân khi nào? 

Đây cũng là định hướng lâu dài của đội tuyển trong quá trình thiết lập một đội hình thế hệ mới nhằm hướng tới các mục tiêu quan trọng phía trước.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 4.10 tại sân Gò Đậu để chuẩn bị cho hai lượt trận gặp đội tuyển Nepal. Trận lượt đi sẽ diễn ra trên sân Bình Dương vào ngày 9.10, trong khi trận lượt về được tổ chức tại sân Thống Nhất (TP.HCM) vào ngày 14.10.

BTC cũng đã chính thức công bố kế hoạch bán vé cho hai trận đấu nói trên. Vé có hai mệnh giá 200.000 đồng và 400.000 đồng, được phát hành trực tuyến độc quyền trên ứng dụng OneU (tên cũ là VinID) từ ngày 29.9 đến 7.10 theo hai đợt, đồng thời mở bán trực tiếp tại quầy vé sân Gò Đậu và Thống Nhất từ ngày 4.10. 

Vé được chuyển phát nhanh qua VietnamPost hoặc nhận tại bưu cục theo quy định.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam: Nhập tịch thận trọng, không lo bê bối như bóng đá Malaysia

Đội tuyển Việt Nam: Nhập tịch thận trọng, không lo bê bối như bóng đá Malaysia

Mọi bước đi trong quá trình nhập tịch cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam đều được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiến hành cẩn trọng, kỹ lưỡng, nhờ vậy có thể đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe của FIFA.

'Cối xay HLV' V-League đã kích hoạt: Gọi thẳng tên ‘tướng’ Anh Đức hay Choi Won-kwon?

Lịch bốc thăm U.23 châu Á mới nhất: U.23 Việt Nam có ưu thế, quyết tái lập kỳ tích

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik Nepal Asian Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận