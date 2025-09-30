Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

‘Cánh chim lạ’ Nguyễn Vadim khoác áo U.23 Việt Nam, thầy Kim không dẫn dắt trận gặp Qatar: Tại sao?

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
30/09/2025 15:45 GMT+7

Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ chào đón thêm tân binh Việt kiều Nguyễn Vadim (CLB Đà Nẵng) chuẩn bị cho đợt tập huấn ở UAE, có 2 trận giao hữu với 'quân xanh' chất lượng U.23 Qatar.

‘Cánh chim lạ’ Nguyễn Vadim khoác áo U.23 Việt Nam, thầy Kim không dẫn dắt trận gặp Qatar: Tại sao?- Ảnh 1.

Nguyễn Vadim trong màu áo CLB Đà Nẵng

ảnh: Đông Nghi

U.23 Việt Nam đón tân binh Nguyễn Vadim

U.23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 4.10 tới tại TP.Hà Nội, song song với đội tuyển Việt Nam (hội quân ở TP.HCM) trong dịp FIFA Days tháng 10.2025, đáng chú ý có sự góp mặt của nhân tố mới Nguyễn Vadim từ CLB Đà Nẵng.

Sinh năm 2005 tại Nga, Vadim có bố là người Việt, mẹ là người Nga. Anh là tân binh của CLB Đà Nẵng đầu mùa V-League 2025 - 2026, đã 3 lần ra sân cho đội bóng sông Hàn và để lại ấn tượng khá tốt.

Ở tuổi 20, cầu thủ cao 1,75 m này được đánh giá khá đa năng, có thể chơi tốt cả ở vị trí tiền vệ cánh lẫn tiền vệ trung tâm. Với sự góp mặt của anh, U.23 Việt Nam hiện có ba cầu thủ Việt kiều gồm Trần Thành Trung, Lê Viktor và Nguyễn Vadim.

‘Cánh chim lạ’ Nguyễn Vadim khoác áo U.23 Việt Nam, thầy Kim không dẫn dắt trận gặp Qatar: Tại sao?- Ảnh 2.

Ngọc Mỹ tiếp tục tập trung U.23 Việt Nam sau bàn thắng ở vòng loại U.23 châu Á

Ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam là một phần trong kế hoạch đã được VFF xây dựng từ rất sớm nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.

Trong danh sách tập trung đợt 3.2025 có nhiều gương mặt đáng chú ý tiếp tục góp mặt như Phạm Lý Đức, Lê Văn Thuận, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Ngọc Mỹ từng để lại dấu ấn trong hành trình vòng loại U.23 châu Á vừa qua.

Đợt tập huấn chất lượng

Do HLV trưởng Kim Sang-sik đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, công tác huấn luyện và điều hành hoạt động tập luyện U.23 Việt Nam tiếp tục được giao cho quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

‘Cánh chim lạ’ Nguyễn Vadim khoác áo U.23 Việt Nam, thầy Kim không dẫn dắt trận gặp Qatar: Tại sao?- Ảnh 3.

U.23 Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu chất lượng với U.23 Qatar

ảnh: Minh Tú

Theo kế hoạch, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 7.10, sau đó sẽ lên đường sang UAE tập huấn.

Tại đây, đội sẽ có 2 trận giao hữu được đánh giá rất chất lượng về chuyên môn với đội tuyển U.23 Qatar, lần lượt vào ngày 9.10 và 13.10, qua đó tiếp tục hoàn thiện đội hình.

Đây là giai đoạn quan trọng để U.23 Việt Nam rèn luyện chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm cho mục tiêu trước mắt là SEA Games 33 vào tháng 12 tại Thái Lan và tiếp đó là VCK U23 châu Á vào tháng 1.2026 tại Ả Rập Xê Út.

‘Cánh chim lạ’ Nguyễn Vadim khoác áo U.23 Việt Nam, thầy Kim không dẫn dắt trận gặp Qatar: Tại sao?- Ảnh 4.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam chia tay người hùng AFF Cup 2024, cơ hội cho dàn sao U.23

Đội tuyển Việt Nam chia tay người hùng AFF Cup 2024, cơ hội cho dàn sao U.23

HLV Kim Sang-sik đau đầu khi đội tuyển Việt Nam mất người hùng AFF Cup 2024 Châu Ngọc Quang đến hết vòng loại Asian Cup 2027, nhưng cũng sẽ là cơ hội cho dàn sao trẻ U.23 Việt Nam.

Giữa ồn ào của Malaysia, đội tuyển Việt Nam gọi bao nhiêu cầu thủ nhập tịch?

Lịch thi đấu V-League mới nhất: Đại chiến đua vô địch lẫn trụ hạng, sẽ có HLV ‘bay’ ghế!

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Nguyễn Vadim U.23 Qatar Đinh Hồng Vinh Kim Sang-sik Trần Thành Trung Lê Viktor
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận