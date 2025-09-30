‘Cánh chim lạ’ Nguyễn Vadim khoác áo U.23 Việt Nam, thầy Kim không dẫn dắt trận gặp Qatar: Tại sao?

Nguyễn Vadim trong màu áo CLB Đà Nẵng ảnh: Đông Nghi

U.23 Việt Nam đón tân binh Nguyễn Vadim

U.23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 4.10 tới tại TP.Hà Nội, song song với đội tuyển Việt Nam (hội quân ở TP.HCM) trong dịp FIFA Days tháng 10.2025, đáng chú ý có sự góp mặt của nhân tố mới Nguyễn Vadim từ CLB Đà Nẵng.

Sinh năm 2005 tại Nga, Vadim có bố là người Việt, mẹ là người Nga. Anh là tân binh của CLB Đà Nẵng đầu mùa V-League 2025 - 2026, đã 3 lần ra sân cho đội bóng sông Hàn và để lại ấn tượng khá tốt.

Ở tuổi 20, cầu thủ cao 1,75 m này được đánh giá khá đa năng, có thể chơi tốt cả ở vị trí tiền vệ cánh lẫn tiền vệ trung tâm. Với sự góp mặt của anh, U.23 Việt Nam hiện có ba cầu thủ Việt kiều gồm Trần Thành Trung, Lê Viktor và Nguyễn Vadim.

Ngọc Mỹ tiếp tục tập trung U.23 Việt Nam sau bàn thắng ở vòng loại U.23 châu Á Ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam là một phần trong kế hoạch đã được VFF xây dựng từ rất sớm nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.

Trong danh sách tập trung đợt 3.2025 có nhiều gương mặt đáng chú ý tiếp tục góp mặt như Phạm Lý Đức, Lê Văn Thuận, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Ngọc Mỹ từng để lại dấu ấn trong hành trình vòng loại U.23 châu Á vừa qua.

Đợt tập huấn chất lượng

Do HLV trưởng Kim Sang-sik đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, công tác huấn luyện và điều hành hoạt động tập luyện U.23 Việt Nam tiếp tục được giao cho quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

U.23 Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu chất lượng với U.23 Qatar ảnh: Minh Tú

Theo kế hoạch, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 7.10, sau đó sẽ lên đường sang UAE tập huấn.

Tại đây, đội sẽ có 2 trận giao hữu được đánh giá rất chất lượng về chuyên môn với đội tuyển U.23 Qatar, lần lượt vào ngày 9.10 và 13.10, qua đó tiếp tục hoàn thiện đội hình.

Đây là giai đoạn quan trọng để U.23 Việt Nam rèn luyện chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm cho mục tiêu trước mắt là SEA Games 33 vào tháng 12 tại Thái Lan và tiếp đó là VCK U23 châu Á vào tháng 1.2026 tại Ả Rập Xê Út.