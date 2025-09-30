Vì sao V-League ngày càng hay?

5 VÒNG, 97 BÀN THẮNG

Ở vòng 5, những trận đấu có sự góp mặt của 3 đội dẫn đầu đều diễn ra cực kỳ hấp dẫn. CLB Công an TP.HCM bị SLNA dẫn trước 2 bàn nhưng vẫn lội ngược dòng để thắng 3-2. CLB Công an Hà Nội (CAHN) chơi cực kỳ thuyết phục để đánh bại nhà đương kim vô địch Nam Định 2-0 ngay tại "chảo lửa" Thiên Trường. Hải Phòng ngắt mạch bất bại của Ninh Bình bằng trận hòa 2-2 sau cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính. 3 cặp đấu này đều có những yếu tố tạo nên trận cầu hấp dẫn: các pha phối hợp sắc nét, siêu phẩm và sự bùng nổ của ngôi sao.

CLB Công an TP.HCM được xem là ứng viên đua vô địch đáng gờm ẢNH: MINH TÚ

V-League rõ ràng giờ đáng xem hơn nhiều. Hãy nhìn vào con số thống kê. Ở mùa giải trước, số bàn thắng trung bình mỗi trận chỉ là 2,47. Sau 5 vòng mùa này và 2 trận đấu sớm của vòng 6, các CLB đã ghi tổng cộng 97 bàn thắng, trung bình 2,7 bàn/trận. Lượng khán giả đến sân cũng cải thiện đáng kể, từ 5.192 người/trận tăng lên 6.238 người/trận.

Số CLB cạnh tranh chức vô địch tăng khiến giải đấu lớn nhất VN ngày càng hấp dẫn. Đối thủ trong hành trình bảo vệ ngôi vương của CLB Nam Định không chỉ có Thể Công Viettel hay đội CAHN mà còn thêm CLB Công an TP.HCM và Ninh Bình.

L UÔN ẨN CHỨA BẤT NGỜ

CLB Ninh Bình vô địch giải hạng nhất 2024 - 2025 với thành tích bất bại, nhưng ít ai nghĩ rằng họ lại nhanh chóng bùng nổ ở V-League mùa này với 4 chiến thắng liên tiếp và 1 trận hòa. Chuỗi phong độ ấn tượng này khiến Ninh Bình trở thành hiện tượng nổi bật của bóng đá nội.

Việc CLB Công an TP.HCM đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 13 điểm cũng là một bất ngờ. Đội bóng do HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt dù sở hữu một số ngôi sao như Patrik Lê Giang, Tiến Linh nhưng chiều sâu đội hình không bằng các ứng viên vô địch khác. Trước khi giải khởi tranh, chỉ có 20 ngày để chuẩn bị, nhưng nhờ sự tỏa sáng của các trụ cột và các tài năng trẻ như Đức Phú, Quốc Cường, Tẩy Văn Toàn… chơi thăng hoa, CLB Công an TP.HCM đã mang đến những màn trình diễn bùng nổ. Thậm chí trận thắng ngược nghẹt thở trên sân Vinh đã khiến HLV CLB SLNA Phan Như Thuật phải từ chức (hôm qua SLNA đã bổ nhiệm HLV Huy Hoàng thế chỗ).

Sự bất ngờ cũng đến từ nhiều đội bóng khác. CLB Hà Nội bỗng dưng sa sút, chỉ mới có 5 điểm và đứng thứ 9. Đội bóng thủ đô đã phải thay tướng cấp tốc. CLB Thanh Hóa đang đứng cuối bảng với vỏn vẹn 2 điểm. Trong khi đó, CLB Đà Nẵng, đội phải đá play-off với CLB Bình Phước (giờ là CLB Trường Tươi Đồng Nai) để có thể trụ hạng, lại đang tiến bộ và đứng thứ 8. CLB Nam Định chỉ có 7 điểm và đứng thứ 6 cũng là chuyện khiến nhiều người ngạc nhiên.

V-League 2025 - 2026 đang mang một diện mạo mới: khó đoán hơn bao giờ hết. Sự đầu tư mạnh mẽ, cùng việc tăng cường các ngôi sao ngoại binh đang đẩy chất lượng chuyên môn lên tầm cao mới. Từ các pha lội ngược dòng kinh điển đến những siêu phẩm mãn nhãn, V-League liên tục mang đến màn trình diễn bùng nổ, xứng đáng với sự cuồng nhiệt mà khán giả đang mang trở lại các khán đài. Mùa giải này nhiều khả năng sẽ là một hành trình kịch tính đến vòng đấu cuối cùng.