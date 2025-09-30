Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia: FIFA điều tra độc lập, VFF không liên quan

Hồng Nam
Hồng Nam
30/09/2025 19:37 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không liên quan đến quá trình FIFA điều tra bê bối giả mạo giấy tờ cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

FIFA vẫn đang điều tra bê bối nhập tịch của đội tuyển Malaysia

Cách đây ít ngày, AFC cho biết: "AFC đã ghi nhận quyết định do Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố vào ngày 26 tháng 9 năm 2025 liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và một số cầu thủ liên quan đến hành vi vi phạm bộ quy tắc kỷ luật của FIFA. AFC thừa nhận mức độ nghiêm trọng của vấn đề này và những tác động tiềm ẩn của quyết định này đối với các giải đấu của mình. AFC sẽ xem xét kỹ lưỡng tình hình theo các quy định hiện hành sau khi quá trình điều tra của FIFA kết thúc. AFC không bình luận về các cuộc điều tra và/hoặc quá trình điều tra đã hoàn tất và/hoặc đang diễn ra, vốn chỉ thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC".

Được biết, quá trình điều tra được FIFA tiến hành một cách độc lập. VFF hoàn toàn không liên quan đến toàn bộ quá trình này.

Bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia: FIFA điều tra độc lập, VFF không liên quan- Ảnh 1.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) tung 7 cầu thủ nhập tịch không đúng giấy tờ ở trận gặp đội tuyển Việt Nam

Theo thông báo từ FIFA, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu lên FIFA kèm theo các tài liệu bị sửa đổi để đăng ký 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Những cầu thủ này đã ra sân trong trận đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10.6.2025 trên sân Bukit Jakil.

Sau khi tiến hành thủ tục xem xét và đánh giá chứng cứ, Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định phạt FAM số tiền 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ). 7 cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 CHF và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông báo quyết định. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của các cầu thủ này đã được chuyển tới Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét.

Theo quy định, FAM và các cầu thủ nói trên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, đồng thời cũng có thể kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA theo quy định hiện hành.

FAM chỉ còn 6 ngày để kháng cáo  

Thời hạn kháng cáo của FAM đến Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA là từ ngay đến hết ngày 10.6. Nếu không thành công, FAM có thể kiện lên Tòa án thể thao quốc tế (CAS).

Tuy nhiên, với những bằng chứng FIFA có được, cơ hội để Malaysia lật ngược thế cờ là không cao. 

Trong trường hợp Malaysia kháng cáo bất thành, AFC sẽ nhóm họp và chốt phương án xử thua đội tuyển có biệt danh "Mãnh hổ" ở các trận gặp Việt Nam và Nepal. Đội tuyển Việt Nam trở lại ngôi đầu với 6 điểm (hiệu số +8), Lào và Nepal cùng có 3 điểm, Malaysia đứng cuối bảng với 0 điểm (hiệu số -6).

Như vậy, đội tuyển Việt Nam chỉ cần đánh bại Nepal ở 2 trận đấu vào ngày 9.10 (sân Bình Dương) và 14.10 (sân Thống Nhất), sau đó thắng tiếp Lào trong chuyến làm khách vào ngày 18.11 là chắc chắn đoạt vé đến Asian Cup 2027, bất chấp trận tái đấu Malaysia vào tháng 3.2026 kết thúc với tỷ số nào.

Thầy Kim gọi tràn ngập sao U.23 lên đội tuyển Việt Nam: Nguyễn Filip bị gạch tên, Văn Lâm tái xuất

Thầy Kim gọi tràn ngập sao U.23 lên đội tuyển Việt Nam: Nguyễn Filip bị gạch tên, Văn Lâm tái xuất

Đội tuyển Việt Nam sử dụng lực lượng trẻ và thiện chiến chuẩn bị cho 2 trận so tài với Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra vào các ngày 9.10 và 14.10.

Xem thêm bình luận