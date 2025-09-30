Bảng xếp hạng V-League: Trận cầu đinh xoay chuyển cục diện nhóm dẫn đầu?

Màn chạm trán giữa CLB Ninh Bình và Thể Công Viettel được đánh giá là trận cầu đinh của vòng 6 V-League (diễn ra từ ngày 1 đến 3.10). Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội (hạng 2) và Công an TP.HCM (hạng 3) đều đã hoàn tất trận đấu của mình vào ngày 13.9, qua đó không thi đấu ở loạt trận chính của vòng này. Điều đó mở ra cơ hội cho 2 đội bóng giàu tham vọng lớn là CLB Ninh Bình cùng Thể Công Viettel tạo ra sự xáo trộn lớn ở nhóm dẫn đầu.

Thể Công Viettel có cơ hội vươn lên đứng tốp 1

Hiện tại, CLB Ninh Bình đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm sau 5 trận, hơn CLB Công an Hà Nội về hiệu số bàn thắng bại (+10 so với +8). Hoàng Đức và các đồng đội thể hiện phong độ thuyết phục với hàng công hiệu quả nhất giải (14 bàn) cùng lối chơi tấn công đa dạng. Trong khi đó, Thể Công Viettel mới đá 5 trận nhưng cũng đã có 11 điểm, kém CLB Ninh Bình đúng 2 điểm. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng áo lính vượt lên tất cả để chiếm vị trí số 1 ngay trong tay đối thủ.

Nguyễn Hoàng Đức cùng đội Ninh Binh bất bại kể từ đầu mùa ẢNH: CLB NINH BÌNH

Thể Công Viettel chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Với nền tảng hàng thủ chắc chắn (mới thủng lưới 2 bàn, ít nhất giải), đội bóng của HLV Popov sẵn sàng thách thức bất kỳ đối thủ nào. Nếu giành chiến thắng, Thể Công Viettel sẽ có 14 điểm sau 6 trận, chính thức vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Khi ấy, không chỉ Ninh Bình bị vượt mặt, mà cả CLB Công an Hà Nội lẫn CLB Công an TP.HCM cũng buộc phải mất vị trí hiện tại. Đây sẽ là cú hích tinh thần cực lớn cho đội bóng áo lính trong phần còn lại của mùa giải.

Tuy nhiên, một kịch bản mà nhiều khả năng có thể xảy ra là CLB Ninh Bình sẽ tận dụng lợi thế sân nhà và phong độ cao để giành trọn 3 điểm. Nếu điều này trở thành hiện thực, tân binh Ninh Bình sẽ nâng tổng số điểm lên 16, tạo khoảng cách 3 điểm so với nhóm bám đuổi. Một chiến thắng còn giúp Ninh Bình khẳng định vị thế ứng cử viên cho cuộc đua đến chức vô địch, thay vì chỉ là "hiện tượng nhất thời".

Bảng xếp hạng V-League tính đến thời điểm hiện tại ẢNH: CMH

Chính vì vậy, trận cầu giữa CLB Ninh Bình và Thể Công Viettel được giới mộ điệu chú ý và có thể mang tính chất bước ngoặt. Đó không chỉ đơn thuần là cuộc đọ sức hai đội bóng giàu tham vọng, mà còn quyết định cho cục diện nhóm đầu trong bối cảnh V-League năm nay đang có sự cạnh tranh khốc liệt hiếm thấy.

Vẫn còn 1 trường hợp có thể xảy ra, đó là 2 đội bất phân thắng bại. Khi đó, cục diện trên bảng xếp hạng V-League sau vòng 6 sẽ không có sự thay đổi nào so với thời điểm hiện tại.