Thể Công Viettel thắng ấn tượng Hà Tĩnh: Sao Brazil rực sáng, vừa ghi bàn vừa kiến tạo hoàn hảo

Tối 28.9, CLB Thể Công Viettel tiếp đón CLB Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy, ở trận đấu muộn nhất vòng 5 V-League 2025 - 2026. Đội bóng ngành quân đội được đánh giá vượt trội hoàn toàn, nhưng đã gặp không ít khó khăn trước tập thể thi đấu quyết tâm và tính kỷ luật cao như Hà Tĩnh.

Lucao chơi quá hay, Thể Công Viettel lọt tốp 4

Trong hiệp 1, CLB Hà Tĩnh thi đấu chặt chẽ khiến Thể Công Viettel khá bế tắc trong việc triển khai tấn công. Tình huống đáng chú ý nhất trong hơn 45 phút thi đấu hiệp 1 đến từ pha xử lý của tiền đạo Lucao bên phía Thể Công Viettel. Phút 22, tiền đạo người Brazil có pha xoay người rồi dứt điểm bất ngờ từ rìa vòng cấm đưa bóng đi hiểm hóc, nhưng thủ môn của CLB Hà Tĩnh đã chơi tập trung và kịp thời đổ người cứu thua cho đội bóng núi hồng.

Lucao tỏa sáng với bàn thắng đẹp mắt, mở tỷ số cho Thể Công Viettel ẢNH: MINH TÚ

Ở trận này, Lucao là cầu thủ thi đấu xông xáo nhất trên hàng tấn công của Thể Công Viettel. Đội bóng ngành quân đội đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ đầu hiệp 2 và điều gì đến cũng phải đến. Lần này, bàn thắng đã đến với Lucao. Phút 51, từ cú tạt sớm của Đinh Viết Tú bên cánh phải, Lucao thoát xuống và vô lê bóng sống, khai thông thế bế tắc cho Thể Công Viettel.

Có bàn thắng mở tỷ số, Thể Công Viettel tiếp tục dâng cao nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Áp lực lớn được đội bóng do HLV Popov tạo ra khiến cho CLB Hà Tĩnh phải mắc sai lầm. Lucao một lần nữa để lại dấu ấn, khi kiến tạo thuận lợi cho Pedro Henrique ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Pedro (phải) ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Thể Công Viettel ẢNH: MINH TÚ

Trong thời gian còn lại của trận đấu, CLB Hà Tĩnh nỗ lực chơi tấn công, nhưng không thể có bàn thắng. Chung cuộc, Thể Công Viettel thắng 2-0 trước CLB Hà Tĩnh.

Với kết quả này, Thể Công Viettel hiện đứng hạng 4 trên bảng xếp hạng với 11 điểm. CLB Hà Tĩnh giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 6 với 7 điểm.

