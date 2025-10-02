Ông Kim Sang-sik chờ nguyên liệu hảo hạng

H AI GƯƠNG MẶT TIỀM NĂNG

Cuối tháng 9 vừa qua, Bộ VH-TT-DL đã gửi công văn đến Bộ Tư pháp, đề nghị hỗ trợ nhập quốc tịch VN cho tiền đạo Geovane Magno và trung vệ Janclesio, 2 cầu thủ người Brazil đã thi đấu ở V-League từ năm 2019 đến nay. Geovane và Janclesio đều đáp ứng đủ điều kiện sinh sống và chơi bóng 5 năm tại VN, được chứng thực trình độ.

Quan trọng hơn cả, 2 gương mặt này đều được đích thân HLV Kim Sang-sik cùng Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) lựa chọn đề xuất. Khi có quốc tịch VN, cả hai đều đủ điều kiện và có thể khoác áo đội tuyển VN ngay, do đã cơ bản đáp ứng các điều kiện của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Geovane (phải) trong màu áo CLB Công an Hà Nội ẢNH: MINH TÚ

Geovane Magno (31 tuổi) từng khoác áo CLB Sài Gòn (2019-2020), CLB Hà Nội (2021), Thể Công Viettel (2022-2023), CLB Công an Hà Nội (2023-2024), Hà Tĩnh (2024-2025) và hiện thuộc biên chế CLB Ninh Bình. Đỉnh cao của Geovane chính là mùa giải 2020, khi anh cùng Pedro Paulo tỏa sáng, giúp đội Sài Gòn đoạt HCĐ V-League. Dù CLB Sài Gòn có thực lực khiêm tốn, nhưng "súng hai nòng" Pedro và Geovane đã độc lập tác chiến cực tốt, trong đó Geovane có 12 bàn thắng trong 2 mùa giải ở vai trò tiền vệ tấn công, giúp CLB Sài Gòn quật ngã nhiều đối thủ mạnh.

Geovane đang thi đấu nổi bật ở CLB Ninh Bình

Dù đội Sài Gòn nay đã giải thể, nhưng tài năng của Geovane vẫn được công nhận. Anh là ngoại binh đầu tiên từng chơi cho 3 đội bóng hùng mạnh của thủ đô, gồm CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN), CLB Hà Nội và Thể Công Viettel, cho thấy giá trị của một tiền vệ tấn công sở hữu nhãn quan, kỹ thuật điêu luyện, cùng năng lực thích nghi hoàn hảo với bóng đá VN. Mùa này, anh đã ghi 2 bàn trong 5 trận, góp công giúp CLB Ninh Bình bay cao ở ngôi đầu.

Không thi đấu cho nhiều đội mạnh như Geovane, Janclesio (32 tuổi) từng chơi cho đội Hà Tĩnh (2020, 2022-2023), Đà Nẵng (2021), Becamex TP.HCM (2023-2025) và hiện cũng khoác áo CLB Ninh Bình. Quãng thời gian đá cho những đội tầm trung, thiên về phòng ngự như CLB Hà Tĩnh và CLB Đà Nẵng đã giúp Janclesio thể hiện đẳng cấp của một trung vệ thép, có khả năng chỉ huy hàng thủ, tranh chấp tay đôi ấn tượng. Trong 2 năm khoác áo Becamex TP.HCM, Janclesio cũng trở thành "đá tảng" tin cậy với phong độ ổn định.

Trong bối cảnh các đội V-League thay ngoại binh liên tục, việc Janclesio và Geovane luôn được săn đón suốt 5 năm qua đã cho thấy đẳng cấp và năng lực thích nghi của những nhân tố mang dòng máu Brazil. Nếu được trao quốc tịch VN, đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho cả hai.

C HẤT LIỆU NÂNG TẦM

Cũng như Gustavo Sant Ana (30 tuổi), một cầu thủ được ông Kim Sang-sik đề xuất làm thủ tục nhập tịch, cả Geovane và Janclesio đều đã ngoài 30 tuổi, ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. 2 ngoại binh (nếu nhập tịch thành công) khó có thể trở thành lựa chọn dài hạn cho đội tuyển VN. Bóng đá VN cũng đang dần thay đổi tư duy, từ "lấy ngắn nuôi dài" sang xây dựng nền tảng cho tương lai, cụ thể là phát triển cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, giữa kinh nghiệm và sức trẻ, ông Kim vẫn tìm kiếm sự hòa hợp. Một đội tuyển toàn cầu thủ trẻ có thể cần nhiều năm để trưởng thành. Đánh đổi thành tích của những năm ấy để cầu thủ lớn dần là canh bạc đầy rủi ro. Đội tuyển VN cần sự cân bằng giữa lớp cựu binh và lứa trẻ. Mà ở đó, những cầu thủ như Geovane, Janclesio đều như "bảo tàng" kinh nghiệm để dìu dắt cầu thủ trẻ trưởng thành.

Đội tuyển VN vẫn sẽ trẻ hóa, minh chứng là 7 cầu thủ U.23 (4 gương mặt hoàn toàn mới) vừa được HLV Kim Sang-sik triệu tập cho 2 trận gặp Nepal trong tháng 10. Song song với đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cần những cựu binh dạn dày kinh nghiệm để chèo chống đội tuyển VN. Thành công vang dội của Xuân Son tại AFF Cup 2024 (7 bàn thắng) đã xóa dần định kiến về ngoại binh nhập tịch, đó là cơ hội để nếu có quốc tịch, Geovane, Janclesio sẽ dễ thích nghi và được chấp nhận hơn.

Đội tuyển VN cần tận dụng cả nguồn lực ngoại, với Việt kiều và ngoại binh nhập tịch, tất nhiên với tỷ lệ hợp lý. Vẫn phải để không gian cho cầu thủ trẻ phát triển, thay vì chạy theo thành tích nhất thời.