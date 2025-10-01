Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bích Thùy giúp đội bóng cũ TP.HCM I lấy ngôi đầu từ Hà Nội

Trang Thu
Trang Thu
01/10/2025 18:15 GMT+7

Bàn thắng của tuyển thủ Bích Thùy đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho Thái Nguyên T&T, qua đó, khiến Hà Nội chính thức mất ngôi đầu vào tay CLB TP.HCM I sau vòng 7 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Do ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa bão ở khu vực phía bắc nên 2 trận đấu của vòng 7 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025 đã phải dời sang ngày 1.10. 

Phải thắng để lấy lại ngôi đầu nên Hà Nội nhập cuộc rất chủ động trước Thái Nguyên T&T. Một thế trận tấn công đã được các học trò của HLV Phùng Thị Minh Nguyệt thiết lập khá tốt lên phần sân của đối phương. Phút thứ 7, Vũ Thị Hoa chuyền bóng cho Thanh Nhã đối đầu với thủ môn Kim Thanh, nhưng cú đánh đầu của tiền vệ này lại đưa bóng lên trời. 

Tuy phòng ngự số đông nhưng Thái Nguyên T&T cũng có 1 pha đáp trả sau đó. Phút 17, Ngọc Minh Chuyên mới có cơ hội để mở tỷ số cho Thái Nguyên T&T, nhưng cú dứt điểm của cô lại bất thành. Phút 26, Hà Nội suýt chút nữa có bàn mở tỷ số khi Vũ Thị Hoa thoát xuống cánh phải, tung cú sút chéo góc nhưng đưa bóng liếm xà ngang ra ngoài. 

Bích Thùy giúp đội bóng cũ TP.HCM I lấy ngôi đầu từ Hà Nội - Ảnh 1.

Đôi bên chơi cống hiến

Ảnh: VFF

Bích Thùy giúp đội bóng cũ TP.HCM I lấy ngôi đầu từ Hà Nội - Ảnh 2.

Bích Thùy (áo xanh) xuất sắc

Bích Thùy giúp đội bóng cũ TP.HCM I lấy ngôi đầu từ Hà Nội - Ảnh 3.

Đội Hà Nội đang bất lợi trong cuộc đua vô địch

Trong hiệp 2, Hà Nội tiếp tục đẩy cao đội hình để tấn công. Tuy nhiên, các chân sút của đội bóng thủ đô như Vũ Thị Hoa, Hải Yến… lại không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. Không ghi được bàn, Hà Nội đã phải trả giá. Trong một pha tổ chức tấn công nhanh và sắc sảo ở phút 58, Thái Nguyên T&T đã khai thông được thế bế tắc. Mỹ Anh lật bóng từ cánh trái, một cầu thủ Thái Nguyên T&T đệm hụt bóng nhưng Bích Thùy đứng ngay sau đó đã đặt lòng, làm rung lưới đối thủ. 

 Bàn thua buộc các cầu thủ Hà Nội phải tiếp tục tổ chức vây hãm khung thành của Thái Nguyên T&T. Phút 66, Thanh Nhã đã có cú dứt điểm khi thủ môn Kim Thanh đã bó tay, nhưng bóng lại bật xà. Phải thấy rằng, đây là trận đấu xuất sắc của thủ thành ĐTQG bên phía Thái Nguyên T&T khi Kim Thanh đã nhiều lần cứu thua cho đội nhà. Ở khâu tấn công, Thái Nguyên T&T cũng có cơ hội để đào sâu cách biệt. Như ở phút 82, Minh Chuyên và Bích Thuỳ có tình huống rất ngon ăn nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng

