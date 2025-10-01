Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Ninh Bình đoạt cú đúp giải thưởng xuất sắc V-League: HLV Tây Ban Nha không còn bị hoài nghi

Nghi Thạo
Nghi Thạo
01/10/2025 17:50 GMT+7

Chỉ mới chân ướt chân ráo lên chơi V-League, CLB Ninh Bình đã để lại dấu ấn đậm nét với chuỗi trận đấu thăng hoa, qua đó giành cú đúp danh hiệu xuất sắc nhất tháng 9, như một lời khẳng định cho tham vọng lớn.

CLB Ninh Bình xứng đáng được tôn vinh

Tân binh V-League 2025 - 2026, CLB Ninh Bình đang cho thấy sự thích nghi đầy mạnh mẽ tại đấu trường cao nhất bóng đá Việt Nam. Với màn trình diễn ấn tượng, đội bóng cố đô đã được vinh danh là CLB xuất sắc nhất tháng 9, trong khi HLV trưởng Albadalejo Castano Gerard cũng được trao giải HLV xuất sắc nhất tháng 9. Đây là cú đúp giải thưởng xứng đáng, phản ánh phong độ thăng hoa của đội bóng vừa giành vé thăng hạng.

Sau 5 vòng đấu đầu tiên, CLB Ninh Bình thi đấu đầy tự tin và hiệu quả. Họ đang có thành tích bất bại với 4 chiến thắng liên tiếp đầu mùa, và gần nhất là trận hòa với CLB Hải Phòng. Tính đến thời điểm hiện tại, CLB Ninh Bình đang dẫn đầu bảng xếp hạng, với 13 điểm và hiệu số +10.

CLB Ninh Bình đoạt cú đúp giải thưởng xuất sắc V-League: HLV Tây Ban Nha không còn bị hoài nghi- Ảnh 1.

HLV trưởng Albadalejo Castano Gerard

Ảnh: VT

CLB Ninh Bình đoạt cú đúp giải thưởng xuất sắc V-League: HLV Tây Ban Nha không còn bị hoài nghi- Ảnh 2.

CLB Ninh Bình đang bất bại tại V-League sau 5 vòng đấu

ẢNH: CLB NINH BÌNH

Đáng chú ý, lối chơi chắc chắn nơi hàng thủ cùng những mảng miếng tấn công biến hóa đã giúp đội Ninh Bình nhiều lần tạo nên bất ngờ trước các đối thủ giàu kinh nghiệm. Hoàng Đức, Văn Lâm và các đồng đội lúc này không còn là "hiện tượng", mà đã phần nào khẳng định được chỗ đứng ở sân chơi bóng đá cao nhất Việt Nam.

Bên cạnh thành công của CLB Ninh Bình, giải thưởng cá nhân tháng 9 cũng ghi nhận những cái tên nổi bật khác. Tiền đạo Alan Sebastiao Alexandre (số 72, CLB Công an Hà Nội) được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng nhờ phong độ ghi bàn đều đặn. Trong khi đó, bàn thắng đẹp nhất tháng 9 thuộc về Ngô Văn Lương (số 20, SLNA) với pha lập công đẹp mắt ở phút 15 trong trận gặp đội Công an TP.HCM tại sân Vinh ngày 27.9.

Khám phá thêm chủ đề

