Nảy lửa vòng 6 V-League: Công cường đấu thủ chắc, ngôi đầu sẽ thuộc về...

Vòng 6 V-League 2025 - 2026 chỉ có 5 trận đấu diễn ra, do hai cặp đấu thuộc vòng này đã được tổ chức sớm hồi giữa tháng 9. Và trong số đó, tâm điểm chắc chắn là chuyến làm khách của Thể Công Viettel đến sân đội Ninh Bình, cuộc đụng độ khả năng sẽ quyết định trực tiếp đến ngôi đầu bảng xếp hạng V-League. Hiện tại, Ninh Bình đang dẫn đầu với phong độ bất bại (4 thắng, 1 hòa, ghi 14 bàn), còn Thể Công Viettel xếp hạng 4 với 11 điểm.

Nguyễn Văn Việt là điểm sáng trong hàng thủ Thể Công Viettel

Nếu như CLB Ninh Bình nổi bật ở khả năng ghi bàn thì Thể Công Viettel lại gây ấn tượng nhờ lối chơi phòng ngự kỷ luật. Sau 5 vòng, đội bóng áo lính mới chỉ để lọt lưới 2 bàn, ít nhất giải đấu. Trung vệ kỳ cựu Bùi Tiến Dũng vẫn là điểm tựa với sự điềm tĩnh và khả năng chỉ huy hàng thủ. Bên cạnh đó, cầu thủ Việt kiều Colonna Kyle Nino nhanh chóng hòa nhập, mang đến sự mạnh mẽ trong tranh chấp và không chiến.

Colonna Kyle Nino (phải) giúp hàng thủ Thể Công Viettel chắc chắn ẢNH: CLB THỂ CÔNG VIETTEL

Chốt chặn đáng tin cậy của Thể Công Viettel là thủ môn Nguyễn Văn Việt, người đang đạt phong độ cao với nhiều lần phản xạ xuất thần để bảo vệ mành lưới đội nhà. Minh chứng rõ nhất cho năng lực của Văn Việt chính là việc được HLV Kim Sang-sik trao tấm vé lên đội tuyển Việt Nam tháng 10. Bộ ba này chính là lá chắn thép giúp Thể Công Viettel đứng vững trước các đối thủ.

Ở chiều ngược lại, CLB Ninh Bình chính là đội bóng tấn công hiệu quả nhất sau 5 vòng đấu ở V-League với 14 lần chọc thủng lưới đối phương. Điểm đặc biệt của đội tân binh V-League là sự đa dạng ở "nguồn đầu vào" bàn thắng. Gustavo Henrique đang thăng hoa với 4 pha lập công, đứng nhì danh sách vua phá lưới V-League tính đến lúc này. Chưa hết, những cái tên như Nguyễn Hoàng Đức, Geovane Magno và Daniel Da Silva (cùng có 2 bàn) cũng thay nhau tỏa sáng. Sự linh hoạt này giúp CLB Ninh Bình có thể xuyên phá hàng thủ đối phương theo nhiều cách khác nhau, từ sút xa, ban bật trung lộ đến bóng bổng.

Trận đấu giữa Ninh Bình và Thể Công Viettel không chỉ đơn thuần là một cuộc so tài ở vòng 6, mà còn mang ý nghĩa lớn với cuộc đua ở tốp đầu. Nếu CLB Ninh Bình thắng, họ sẽ tạo ra khoảng cách với nhóm bám đuổi. Ngược lại, 3 điểm trọn vẹn sẽ đưa Thể Công Viettel vươn lên chiếm ngôi đầu bảng ngay trong tay đối thủ trực tiếp, đồng thời khẳng định sức mạnh phòng ngự.