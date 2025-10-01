HLV Polking nói điều bất ngờ về Nguyễn Filip không được lên đội tuyển, rất dè chừng đối thủ Hồng Kông

HLV Polking: "Nguyễn Filip có đẳng cấp cao"

Ngày 2.10, CLB Công an Hà Nội sẽ tiếp đón CLB Tai Po (Hồng Kông) ở lượt trận thứ 2 bảng E - AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á). Trước trận đấu, HLV Mano Polking nhấn mạnh: "Dĩ nhiên, mục tiêu cao nhất là chiến thắng trong trận này. Ở trận ra quân gặp Bắc Kinh Quốc An, chúng tôi đã thi đấu không như ý và kết quả không như mong muốn. CLB Công an Hà Nội muốn tiến xa hơn ở giải đấu này, nên buộc phải thắng trong trận với Tai Po".

Về đối thủ, ông Polking nhận định: "Tai Po đội bóng được tổ chức tốt và thống trị ở giải đấu Hồng Kông. Tôi có biết một số HLV, trợ lý đang làm việc ở Tai Po. Họ sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc, ngoại binh tốt. Tôi tin đây sẽ là trận đấu thú vị. Tai Po là đội bóng mạnh, đôi lúc trong bóng đá có sự thay đổi sức mạnh qua từng mùa giải nhưng họ vẫn là đối thủ đáng gờm. Với quy định tại AFC Champions League Two, hai đội có thể sử dụng tối đa cầu thủ ngoại. Vì thế trận đấu này rất đáng xem".

CLB Công an Hà Nội đang có phong độ cao ẢNH: CLB CÔNG AN HÀ NỘI

HLV Mano Polking cho biết, hiện tại Việt Anh, Adou Minh, Văn Thanh đang chấn thương. Sau trận đấu với Nam Định ở V-League, Quang Hải cũng gặp chấn thương. Song, ông Poking vẫn tin tin tưởng ông sở hữu đội hình có chiều sâu, nhiều cầu thủ đa năng và sẵn sàng thay thế.

"Nguyễn Filip là thủ môn có đẳng cấp cao. Thời gian trước, một số trận đấu cậu ấy không có được phong độ tốt, nhưng 2 trận gần nhất đã giữ sạch lưới. Vì thế, không thể nói là Filip không tốt, cậu ấy đang dần trở lại. Thi đấu cho đội tuyển quốc gia là niềm tự hào, đội Công an Hà Nội có 4 cầu thủ góp mặt. Cần tôn trọng quyết định của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, bởi họ luôn lựa chọn cầu thủ tốt nhất. Với sự cải thiện phong độ gần đây, tôi tin rằng Nguyễn Filip sẽ sớm trở lại tuyển quốc gia", HLV Polking giải đáp khi được hỏi về trường hợp thủ môn Nguyễn Filip không được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam đợt tới.

HLV đội Tai Po ấn tượng với Quang Hải

Phía ngược lại, HLV Lee Chi Kin (CLB Tai Po) cho biết: "Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết sức để đạt kết quả tốt nhất. Như tôi đã xem video và thống kê thì ấn tượng với Quang Hải bên phía đội Công an Hà Nội. Có thể, chúng tôi sẽ chơi thế trận phòng ngự chặt trước CLB Công an Hà Nội đang có phong độ rất tốt ở thời điểm này.

Sau lượt trận đầu tiên, CLB Tai Po là đội duy nhất giành chiến thắng ở bảng E và dẫn đầu bảng. Về việc này, HLV Lee Chi Kin nói: "Chúng tôi không thể kiểm soát suy nghĩ dư luận đánh giá chúng tôi yếu nhất bảng hay như thế nào. Ở hiện tại, khi chúng tôi đứng đầu bảng cũng không thể nói gì được, chỉ có thể nói sẽ nỗ lực hết mình cho đến trận đấu cuối cùng".

Cũng tham dự buổi họp báo trước trận đấu, cầu thủ Remi Du Jardin của CLB Tai Po đặt mục tiêu: "Mỗi trận đấu là cơ hội tìm kiếm điểm số quý giá. Hy vọng trước khi về Hồng Kông, đội sẽ có ít nhất 1 điểm".