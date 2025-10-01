Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

LĐBĐ Malaysia hé lộ bất ngờ: Vẫn chưa nộp đơn kháng cáo lên FIFA là vì điều này…

Thiếu Bá
Thiếu Bá
01/10/2025 17:45 GMT+7

Chiều 1.10, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia Datuk Yusoff Mahadi hé lộ tổ chức này vẫn chưa chính thức nộp đơn kháng cáo lên FIFA, vì họ vẫn còn chờ động thái từ Liên đoàn Bóng đá thế giới.

Bóng đá Malaysia tiếp tục "câu giờ" chăng?

Ngoài việc chưa nộp đơn kháng cáo lên FIFA, phía Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có buổi họp khẩn vào hôm qua (30.9), để bàn đối sách phản ứng lại án phạt của FIFA, nhằm vào nhóm 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado. FIFA công bố án phạt vào ngày 26.9 và cho FAM 10 ngày để kháng cáo.

LĐBĐ Malaysia hé lộ bất ngờ: Vẫn chưa nộp đơn kháng cáo lên FIFA là vì điều này… - Ảnh 1.

Bóng đá Malaysia vẫn chưa chính thức kháng cáo lên FIFA

Ảnh: Ngọc Linh

Quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi nói: "Chúng tôi có 1 buổi họp vào hôm qua để thông báo cho các thành viên Ban chấp hành (BCH) FAM về tình hình mà chúng tôi phải đối diện hiện nay. Các thành viên trong BCH là những người sẽ được biết đầu tiên mọi động thái của FAM. Chúng tôi cũng bàn về các biện pháp để đối phó với tình hình hiện tại. FAM vẫn chưa nộp đơn kháng cáo. Chúng tôi chờ công văn phán quyết của FIFA và công văn của Tòa án Bóng đá FIFA. Sau khi có những văn bản này, FAM mới căn cứ vào đó để soạn thảo đơn kháng cáo".

Phán quyết của FIFA dành cho 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia (treo giò mỗi người 12 tháng, phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ, khoảng 66 triệu đồng) và FAM (phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, khoảng 11,5 tỉ đồng) được tuyên hôm 26.9, FIFA cho các bên có liên quan 10 ngày để kháng cáo.

Quyền Chủ tịch FAM Yusoff Mahadi dự đoán có thể văn bản chính thức của FIFA và của Tòa án Bóng đá FIFA sẽ có trong tuần này, vẫn còn kịp thời gian để Liên đoàn Bóng đá Malaysia gửi đơn kháng cáo lên Liên đoàn Bóng đá thế giới.

Hãy ngừng lôi VFF vào vụ bóng đá Malaysia bị FIFA phạt nặng vì giả mạo giấy tờ

Lại từ chối công khai hồ sơ các cầu thủ nhập tịch

Việc FAM chậm gửi đơn kháng cáo được cựu Phó chủ tịch (PCT) Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Dương Vũ Lâm bình luận: "Việc FAM chờ FIFA gửi thông báo chính thức đến họ rồi mới kháng cáo, là nhằm nghiên cứu rồi khai thác sơ hở trong văn bản của FIFA. FAM muốn kéo dài thời gian tuyên án chính thức của FIFA, vì án này được tuyên càng trễ thì bóng đá Malaysia càng chậm đón nhận những án kỷ luật có nguy cơ còn nặng nề hơn, như bị loại khỏi vòng loại Asian Cup, bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá có thời hạn, nếu họ thua trong vụ kiện này".

LĐBĐ Malaysia hé lộ bất ngờ: Vẫn chưa nộp đơn kháng cáo lên FIFA là vì điều này… - Ảnh 2.

FAM tiếp tục không công khai hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch đang bị nghi ngờ

Ảnh: Ngọc Linh

Một chi tiết đáng chú ý tiếp theo, dù đối diện với áp lực lớn từ dư luận cả trong lẫn ngoài nước, dù đang bị FIFA điều tra, nhưng FAM tiếp tục từ chối công khai nguồn gốc của 7 cầu thủ nhập tịch đang trong diện nghi vấn.

Quyền Chủ tịch FAM Yusoff Mahadi tuyên bố: "Hiện tại, chúng tôi sẽ công khai hồ sơ của các cầu thủ nói trên. Tôi cũng không muốn nói về các bằng chứng mà chúng tôi sẽ cung cấp cho FIFA, khi chúng tôi chính thức kháng cáo. Những gì mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là FAM đang tiến hành mọi công việc cần thiết để theo đuổi vụ việc. Nếu kháng cáo với FIFA thất bại, FAM sẽ đưa vấn đề lên Tòa án Thể thao CAS".

