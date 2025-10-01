Liên quan vụ việc Bóng đá Malaysia bị FIFA phạt cực nặng vì giả mạo giấy tờ gây sốt nhiều ngày qua, mới đây, một kênh truyền thông Malaysia cho rằng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có tác động khiến FIFA điều tra hồ sơ cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia nước này. Tuy nhiên, thông tin này không đúng sự thật.

Hãy ngừng lôi VFF vào vụ bóng đá Malaysia bị FIFA phạt nặng vì giả mạo giấy tờ

Việc điều tra của FIFA là việc làm độc lập. Trước khi cáo buộc bóng đá Việt Nam, dư luận Malaysia cũng đã có cáo buộc tương tự nhằm vào giới bóng đá và giới truyền thông Indonesia. Họ cho rằng Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) và giới truyền thông xứ sở vạn đảo tố cáo về tính minh bạch trong hồ sơ của nhóm các cầu thủ nhập tịch Malaysia, khiến FIFA chú ý đến sự việc này. Chủ tịch PSSI Erick Thohir mới đây phủ nhận cáo buộc vừa nêu.

Phía truyền thông Malaysia đưa ra nhiều cách lập luận khác nhau cho rằng có bên thứ 3 tố cáo dàn cầu thủ nhập tịch của họ, nhưng chính những kênh truyền thông này dường như đã bỏ qua một điều rằng, thực tế là bóng đá Malaysia, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) là bên làm sai trước, họ cung cấp hồ sơ sai lệch cho FIFA. Nếu không có bước sai này, chắc chắn không thể xảy ra những bước tiếp theo.

Và nếu Liên đoàn Bóng đá Malaysia làm đúng ngay từ đầu, nếu các cầu thủ nhập tịch Malaysia minh bạch thông tin ngay từ đầu, họ đã không chịu án phạt từ phía FIFA và FIFA cũng không có lý do gì để điều tra về họ.

