Hãy ngừng lôi VFF vào vụ bóng đá Malaysia bị FIFA phạt cực nặng vì giả mạo giấy tờ

Bóng đá Malaysia đổ lỗi cho bên thứ 3

Thông tin nói trên cho biết, phía VFF và bóng đá Việt Nam tác động để FIFA điều tra hồ sơ nhập tịch của nhóm 7 cầu thủ Malaysia gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado. Đây có thể xem là một sự bịa đặt vì trên thực tế, VFF không hề có sự tác động. Việc điều tra của FIFA là việc làm độc lập.

Bóng đá Malaysia liệu có công bằng khi đổ lỗi rằng có bên thứ 3 kiện họ, cho dù chính FAM là nơi làm sai trước Ảnh: Minh Tú

Trước khi cáo buộc bóng đá Việt Nam, dư luận Malaysia cũng đã có cáo buộc tương tự nhằm vào giới bóng đá và giới truyền thông Indonesia. Họ cho rằng Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) và giới truyền thông xứ sở vạn đảo tố cáo về tính minh bạch trong hồ sơ của nhóm các cầu thủ nhập tịch Malaysia, khiến FIFA chú ý đến sự việc này. Chủ tịch PSSI Erick Thohir mới đây phủ nhận cáo buộc vừa nêu.

Phía truyền thông Malaysia đưa ra nhiều cách lập luận khác nhau cho rằng có bên thứ 3 tố cáo dàn cầu thủ nhập tịch của họ, nhưng chính những kênh truyền thông này dường như đã bỏ qua một điều rằng, thực tế là bóng đá Malaysia, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) là bên làm sai trước, họ cung cấp hồ sơ sai lệch cho FIFA. Nếu không có bước sai này, chắc chắn không thể xảy ra những bước tiếp theo. Nếu FAM làm đúng ngay từ đầu, nếu các cầu thủ nhập tịch Malaysia minh bạch thông tin ngay từ đầu, họ đã không chịu án phạt từ phía FIFA và FIFA cũng không có lý do gì để điều tra về họ.

FIFA không cần bên thứ 3 can thiệp

Chưa kể, FIFA đủ khả năng điều tra độc lập những điều mà họ nghi ngờ. FIFA đủ nhân lực, đủ thẩm quyền và đủ cơ sở pháp lý để tìm hiểu về vấn đề mà họ đánh giá là thiếu minh bạch.

Nếu nguồn gốc cầu thủ Malaysia minh bạch, bóng đá Malaysia không cần phải sợ những lời đồn Ảnh: Minh Tú

Đừng quên, chính Tổng thư ký (TTK) FAM Noor Azman Rahman chỉ mới cách đây ít ngày thừa nhận hồ sơ mà FAM nộp cho FIFA, để xin nhập tịch cho nhóm 7 cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado chưa đúng. Còn lỗi ở đây là do khâu… hành chính.

Cũng đừng quên chính dư luận Malaysia trong nhiều tháng qua từng yêu cầu FAM phải công khai, minh bạch thông tin về nguồn gốc của nhóm 7 cầu thủ nhập tịch nói trên, nhưng FAM phớt lờ. Chính giới bóng đá Malaysia làm mất niềm tin của đồng nghiệp, của người hâm mộ trước, chính họ tạo ra sự nghi ngờ trước. Mà đã có sự nghi ngờ, khó tránh bước tiếp theo là bên có thẩm quyền sẽ điều tra theo hướng nghi ngờ đó. FIFA chính là bên giữ thẩm quyền này.

Hoặc giả sử, nếu FAM tự tin rằng họ có đầy đủ bằng chứng để bổ túc hồ sơ cho FIFA, thậm chí cao hơn nữa là đưa sự việc lên Tòa án Thể thao quốc tế CAS, để làm sáng tỏ vụ việc, họ cứ thực hiện. FIFA vẫn cho FAM thời gian kháng cáo, CAS vẫn rộng cửa chờ bóng đá Malaysia nộp đơn. Thời gian vẫn còn cho bóng đá Malaysia, vẫn còn cho FAM và vẫn còn cho các cầu thủ có liên quan, nếu thực sự họ chứng minh được rằng họ không cố tình qua mặt những nhà điều hành bóng đá thế giới.

Xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, nguyên nhân của những ồn ào bắt nguồn từ chính FAM, họ phải tự giải quyết, tự chứng minh mình minh bạch trước những ồn ào đó, chứ không phải tìm cách đổ lỗi cho bên thứ 3. Nếu FAM làm đúng mọi việc ngay từ đầu, chẳng ai làm gì được họ, FIFA khi đó có muốn điều tra hay ra án phạt với bóng đá Malaysia cũng chẳng được!