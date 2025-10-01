FAM sẽ kháng cáo lên CAS, nếu thua kiện FIFA vụ cầu thủ nhập tịch Malaysia

Khi nào FIFA gửi phán quyết cho FAM vụ cầu thủ nhập tịch Malaysia?

Trong cuộc phỏng vấn với báo Malaysia, The Star, quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi cho biết, cơ quan này đã bắt đầu các cuộc thảo luận nội bộ để giải quyết vấn đề, với việc các thành viên hội đồng điều hành đã được thông báo trong cuộc họp tại trụ sở FAM ở Kelana Jaya ngày 30.9.

CĐV Malaysia từng nghi ngờ vì các cầu thủ nhập tịch bị FIFA phạt, 'trông không có gì liên quan đến Malaysia' Ảnh: Ngọc Linh

"Hôm qua (30.9), chúng tôi đã có một cuộc họp để thông báo cho các thành viên hội đồng điều hành về tình hình, các biện pháp trừng phạt và những việc cần làm tiếp theo để cơ quan này giải quyết vấn đề", ông Yusoff Mahadi nói khi được The Star liên hệ.

Ông Yusoff Mahadi nhấn mạnh: "Tốt nhất là mọi người nên biết những gì đang xảy ra từ chúng tôi hơn là từ những người khác. Bây giờ chúng tôi sẽ chờ đợi căn cứ phán quyết của FIFA và phán quyết của Tòa án Bóng đá. Sau khi hoàn tất việc đó, chúng tôi sẽ chuẩn bị các lập luận kháng cáo dựa trên các sự kiện do FIFA cung cấp. Nếu kháng cáo không thành công, chúng tôi sẽ xem xét một hướng khác, đó là Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)".

Cũng theo ông Yusoff Mahadi, FAM sẽ chỉ có thể lập hồ sơ kháng cáo sau khi nhận được phán quyết chi tiết của FIFA. Ông cho biết thêm, rằng FAM dự kiến sẽ nhận được báo cáo đầy đủ từ FIFA vào cuối tuần này.

Khi được hỏi về bản chất của lỗi kỹ thuật dẫn đến án phạt, hoặc liệu FAM có thể xác nhận nguồn gốc Malaysia của các cầu thủ nhập tịch hay không, đặc biệt là sau khi FIFA tiết lộ hồ sơ của họ đã bị làm giả, ông Yusoff Mahadi vẫn giữ thái độ thận trọng, theo The Star.

"Hiện tại, tôi không thể nói thêm gì cho đến khi sự thật được làm rõ. Chúng tôi không thể đi sâu hơn cho đến khi có căn cứ phán quyết. Tất cả những gì tôi muốn khẳng định ở đây là công việc đang được tiến hành để giải quyết tình huống này", ông Yusoff Mahadi bày tỏ.

Đội tuyển Malaysia bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau phán quyết của FIFA xử phạt FAM vụ làm giả giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch Ảnh: Ngọc Linh

The Star cũng cho biết, họ đã cố gắng liên lạc với Tổng thư ký FAM, Noor Azman Rahman, người đã tiết lộ lỗi kỹ thuật do một nhân viên hành chính gây ra trong quá trình đăng ký cầu thủ lên FIFA như thông báo vào ngày 28.9, nhưng ông không có mặt để bình luận.

Ngày 26.9, FIFA đã chính thức áp dụng lệnh trừng phạt đối với FAM và 7 cầu thủ đội tuyển Malaysia đã nhập tịch. Trong một tuyên bố chính thức, FIFA tuyên bố rằng FAM đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ. FAM bị xử phạt tiền 350.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng), còn 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" bị cấm thi đấu 12 tháng và mỗi người nộp phạt 2.000 Francs Thụy Sĩ cho FIFA (khoảng 66,1 triệu đồng).

Hiện FAM cùng các cầu thủ có 10 ngày kháng cáo kể từ ngày 26.9. 7 cầu thủ bị nghi vấn làm giả giấy tờ là Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado.

Trong khi đó, The Star tiết lộ thêm, theo các nguồn tin thân cận từ FIFA, thông tin chi tiết đầy đủ về vấn đề các cầu thủ nhập tịch Malaysia sai phạm trong hồ sơ đăng ký, có thể được cơ quan bóng đá thế giới công bố trên trang web của họ trong một hoặc hai ngày tới.