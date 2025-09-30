FIFA có bằng chứng chắc chắn, bóng đá Malaysia khó đảo ngược phán quyết

Án phạt cực nặng đang chờ bóng đá Malaysia

Ông M M.Karathu, 82 tuổi, một cựu cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Malaysia trong những năm 1963 đến 1970, đồng thời là HLV, giám đốc kỹ thuật các CLB giàu truyền thống như Perak và Kelantan, cho rằng sự việc FAM bị FIFA xử phạt vụ làm giả giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch, đã đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về cách thức xử lý và những người liên quan.

Đội tuyển Malaysia bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau phán quyết của FIFA xử phạt FAM vụ làm giả giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch Ảnh: Ngọc Linh

"Chúng ta cần biết việc này được thực hiện như thế nào. Có phải thông qua người đại diện không? Điều gì đã khiến những cầu thủ này quyết định chỉ chơi cho đội tuyển Malaysia khi họ đã 28 hoặc 29 tuổi?", ông M.Karathu bày tỏ và thêm rằng: "Nếu điều đó thực sự đúng, thì đó là một điều đáng buồn cho bóng đá Malaysia. Thậm chí có thể coi đó là một sự ô nhục".

"Tôi đã gắn bó với bóng đá một thời gian dài - với tư cách là một cầu thủ, một HLV và một giám đốc kỹ thuật. Tôi đã chứng kiến tất cả. Từ các quan chức đến người đại diện, bạn luôn phải cẩn trọng.

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sẽ không đưa ra tuyên bố nếu không có bằng chứng chắc chắn. Chúng tôi biết FAM sẽ kháng cáo sau khi có phán quyết đầy đủ, vì vậy hãy chờ đợi - nhưng cần phải đặt ra câu hỏi", ông M.Karathu nhấn mạnh.

Theo báo Malaysia, The Star, vị cựu cầu thủ 82 tuổi này là người đã gắn bó hơn năm thập kỷ với bóng đá, ông cho biết sự minh bạch là rất quan trọng trong việc giải quyết vấn đề và kêu gọi FAM đảm bảo những tình huống như vậy không tái diễn.

Cũng theo ông M.Karathu, án phạt của FIFA một khi được công bố (ngày 26.9) sẽ rất khó đảo ngược và gọi đó là "một ngày buồn cho bóng đá Malaysia". Ông kêu gọi FAM nên chuẩn bị cho khả năng bị xử phạt ngay từ bây giờ, vì cực khó đảo ngược phán quyết. Và "nên suy ngẫm sâu sắc việc thực hiện các bước để khôi phục lại sự liêm chính cho nền bóng đá Malaysia".

Bóng đá Malaysia chao đảo và khủng hoảng dữ dội với án phạt 7 cầu thủ nhập tịch làm giả hồ sơ. Nhiều phía đã có các cáo buộc vô căn cứ về sự việc Ảnh: Ngọc Linh

FIFA đã phạt FAM 350.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng), cấm 7 cầu thủ nhập tịch trong 12 tháng, đồng thời phạt tiền mỗi cầu thủ 2.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 66,1 triệu đồng), sau khi phát hiện ra những bất thường trong hồ sơ đăng ký của họ - một diễn biến gây chấn động và làm chao đảo nền bóng đá Malaysia, theo The Star.

Ông M.Karathu cũng đánh giá, bóng đá Malaysia đã lạc lối khi chạy theo chính sách nhập tịch "nóng" các cầu thủ ngoại không rõ nguồn gốc mà bất chấp hậu quả. Trong khi, đã gần như bỏ trắng sự phát triển bóng đá trẻ và cộng đồng trong nước, nền tảng của mọi nền bóng đá phát triển.

Điều này đã dẫn đến nhiều hệ lụy với bóng đá Malaysia, như các cầu thủ tài năng trong nước ngày càng hiếm hoi, các sân đấu thưa thớt khán giả đến xem vì ngày càng vắng các cầu thủ bản địa thi đấu.

"Án phạt của FIFA hiện nay nên là một lời cảnh tỉnh cho các nhà lãnh đạo bóng đá Malaysia. Đã đến lúc FAM cần suy ngẫm và suy nghĩ sâu sắc về bóng đá nước nhà. Mọi người, bao gồm cả tôi, đều muốn có câu trả lời. Malaysia muốn một đội tuyển quốc gia mà họ có thể tin tưởng - một đội bóng thực sự xuất sắc", ông M.Karathu kết luận.