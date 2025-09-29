Mới: Giải Ngoại hạng Malaysia chính thức cấm 3 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ của CLB Johor Darul Ta'zim

Đại diện bóng đá Malaysia thiệt hại nặng giải khu vực và châu lục

Johor Darul Ta'zim là CLB nổi tiếng nhất Malaysia. Họ đang đặt tham vọng vô địch mọi giải đấu trong nước, vô địch giải AFC Champions League Elite (giải đấu cấp CLB cao nhất ở châu Á) và ASEAN Club Championship (Cúp C1 khu vực Đông Nam Á) ở mùa giải 2025 - 2026.

Cầu thủ nhập tịch Joao Figueiredo (gốc Brazil) của đội tuyển Malaysia, hiện thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim là 1 trong 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt Ảnh: Ngọc Linh

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, đội bóng giàu tham vọng này đưa về 3 cầu thủ nhập tịch Malaysia, gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Jon Irazabal (gốc Tây Ban Nha) và Hector Hevel (gốc Hà Lan). Đây là 3 trong 7 cầu thủ nhập tịch thần tốc kể từ tháng 5, để sau đó thi đấu cho đội tuyển Malaysia trận gặp đội tuyển Việt Nam (thắng 4-0) ngày 10.6 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Khi được chiêu mộ về CLB Johor Darul Ta'zim lần lượt hồi tháng 6 và tháng 7 vừa qua, cả 3 cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đều mang quốc tịch Malaysia. Do đó, họ được phép thi đấu theo suất nội binh, qua đó làm tăng sức mạnh rất đáng kể của CLB ở bang Johor (Malaysia) này không chỉ ở các giải trong nước, mà còn ở các giải AFC Champions League Elite và ASEAN Club Championship.

Mặc dù vậy, với phán quyết mới đây từ FIFA (ngày 26.9) khi xử phạt FAM và 7 cầu thủ liên quan vì làm giả giấy tờ hồ sơ nhập tịch, gồm lần lượt phạt tiền và cấm thi đấu 12 tháng.

4 cầu thủ còn lại đang thi đấu ở nước ngoài hiện cũng đã bị đình chỉ thi đấu, gồm Facundo Garces (CLB Alaves, Tây Ban Nha), Rodrigo Holgado (CLB America de Cali, Colombia), Gabriel Palmero (CLB CD Tenerife, Tây Ban Nha) và Imanol Machuca (Velez Sarsfield, Argentina).

Do đó, việc 3 cầu thủ của CLB Johor Darul Ta'zim cùng chung số phận bị cấm thi đấu rồi cũng đến sau khi FAM gửi thông báo cho MFL, xác nhận lệnh cấm của FIFA có hiệu lựa.

Vì vậy, số cầu thủ này không thể thi đấu các trận sắp tới đây ở giải VĐQG Malaysia, tương tự tại giải AFC Champions League Elite và cả ASEAN Club Championship, lần lượt do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Đông Nam Á (AFF) điều hành.

"MFL hôm nay (29.9) xác nhận đã nhận được thông báo chính thức từ FAM về quyết định đình chỉ 7 cầu thủ nhập tịch trong 12 tháng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Dựa trên quyết định của FIFA, MFL xác nhận rằng 3 cầu thủ của CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) cũng có liên quan, cụ thể là Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, họ sẽ không được phép thi đấu tại bất kỳ giải đấu nào của Malaysia League trong thời gian bị đình chỉ.

Các hành động tiếp theo liên quan đến vụ việc này sẽ chỉ được MFL thực hiện khi FIFA công bố quyết định kháng cáo của FAM sau đó", thông báo của MFL cho biết.