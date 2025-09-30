Sếp lớn bóng đá Indonesia lên tiếng về cáo buộc ‘can thiệp FIFA xử phạt Malaysia’

Vì sao bóng đá Indonesia lại liên quan vụ án kỷ luật của đội tuyển Malaysia?

Theo CNN Indonesia, ngay sau khi FIFA công bố lệnh trừng phạt (ngày 26.9) đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì làm giả giấy tờ nhập tịch 7 cầu thủ thi đấu cho đội tuyển nước này tại vòng loại Asian Cup 2027, gồm trận gặp đội Nepal (thắng 2-0 hồi tháng 3) và đội tuyển Việt Nam (thắng 4-0 hồi tháng 6). Nhiều bên tại nước này lập tức lên tiếng cáo buộc bóng đá Indonesia can thiệp FIFA để xử phạt FAM và các cầu thủ.

Bóng đá Malaysia chao đảo và khủng hoảng dữ dội với án phạt 7 cầu thủ nhập tịch làm giả hồ sơ. Nhiều phía vội vã đã có các cáo buộc vô căn cứ về sự việc Ảnh: Ngọc Linh

Có rất nhiều hình ảnh ông Erick Thohir, Chủ tịch PSSI đồng thời đang giữ chức Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, gặp gỡ thân mật với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại nhiều sự kiện trước đây, đã được tung lên mạng xã hội. Qua đó, cho rằng ông đã bí mật tác động đến cơ quan bóng đá thế giới về trường hợp của bóng đá Malaysia.

Nhiều lý do cũng có ý cáo buộc là ông Erick Thohir đã làm như vậy, vì e ngại sự trỗi dậy của đội tuyển Malaysia với các cầu thủ nhập tịch, sẽ cạnh tranh với đội tuyển Indonesia, những kình địch bóng đá trong khu vực.

Thậm chí một quan chức tiếng tăm ở Malaysia, người được cho là đứng sau chính sách nhập tịch cầu thủ "nóng" vừa bị FIFA sờ gáy và xử phạt, cũng lên tiếng đặt câu hỏi một cách đầy ẩn ý: "Ai đang ở New York?".

Qua đó, có ý nghi ngờ giới chức ở Indonesia bao gồm cả bóng đá và thể thao đã can thiệp FIFA vào vụ việc nhập tịch cầu thủ của Malaysia. Hơn nữa, bóng đá Indonesia đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á về chính sách nhập tịch cầu thủ với đa số có gốc gác từ Hà Lan lâu nay.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir (áo đen), gần đây được FIFA chấp nhận cho giữ 2 chức vụ cùng lúc Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ông Erick Thohir đã phải lên tiếng giải thích và phản đối những cáo buộc như trên. Trong đó, với câu hỏi: "Ai đang ở New York?", được vị lãnh đạo cơ quan bóng đá Indonesia giải thích, đó là cuộc gặp giữa Tổng thống Indonesia, Prabowo Subianto và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại New York (Mỹ) gần đây, nhưng không thảo luận bất cứ vấn đề gì về các quốc gia khác.

"Cuộc thảo luận tập trung vào bóng đá Indonesia, bao gồm kế hoạch thành lập Học viện FIFA tại Indonesia để tăng cường phát triển bóng đá trẻ", ông Erick Thohir nhấn mạnh với báo chí Indonesia ngày 29.9.

Cũng theo ông Erick Thohir: "Với chúng tôi, cũng từ Bộ Thanh niên và Thể thao, hay cá nhân tôi, phải tôn trọng tất cả các nước Đông Nam Á, nếu chúng tôi muốn phát triển nền thể thao của mình. Chúng tôi phải tôn trọng họ. Chúng tôi không can thiệp vào chính trị hay chính sách của mỗi quốc gia. Chúng tôi chỉ muốn phát triển nền thao của Indonesia vì người dân của mình".

"Chúng tôi muốn bóng đá phát triển tốt, cầu lông tốt và pencak silat đẳng cấp thế giới. Chúng tôi muốn thể thao của mình phát triển, vì vậy chúng tôi phải làm điều đó. Nhưng chúng tôi không can thiệp hay can dự vào các vấn đề của các quốc gia khác", ông Erick Thohir nhấn mạnh.

Nhiều cáo buộc vô căn cứ từ dư luận Malaysia

Cùng với trường hợp bóng đá Indonesia bỗng dưng bị cáo buộc can thiệp vào sự việc nhập tịch cầu thủ của Malaysia, một bộ phận dư luận ở Malaysia và quan chức, tiếp tục nghi ngờ một trường hợp khác từ Việt Nam là luật sư Nguyễn Thị Mỹ Dung, thành viên trong Ban Kỷ luật FIFA, với ám chỉ đã có tác động vào vụ việc.

Mặc dù vậy, sự nghi ngờ này là hoàn toàn vô căn cứ và thiếu hiểu biết, vì bà Nguyễn Thị Mỹ Dung là thành viên trong Ban Kỷ luật FIFA, một ủy ban độc lập và vì là người Việt Nam, có đội tuyển liên quan đến Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 - nên bà sẽ không thể tham gia vào quá trình này. Điều này đã được chính các báo Malaysia sau đó phân tích lại và cảnh báo, nếu cáo buộc vô căn cứ hoàn toàn có thể bị khởi kiện.

FIFA đã chính thức áp dụng lệnh trừng phạt đối với FAM và 7 cầu thủ đội tuyển Malaysia đã nhập tịch. Trong một tuyên bố chính thức, FIFA tuyên bố rằng FAM đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ.

FAM bị xử phạt tiền 350.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng), còn 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" bị cấm thi đấu 12 tháng và mỗi người nộp phạt 2.000 Francs Thụy Sĩ cho FIFA (khoảng 66,1 triệu đồng).

Hiện FAM cùng các cầu thủ có 10 ngày kháng cáo kể từ ngày 26.9. 7 cầu thủ bị nghi vấn làm giả giấy tờ là Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado.