Lý do nóng FIFA xử thua ngay đội tuyển Nam Phi 0-3, Malaysia thì chưa: Vẫn phải đợi AFC!

Nhận 2 thẻ vàng vẫn thi đấu, đội tuyển Nam Phi làm giả giấy tờ cầu thủ

Ủy ban kỷ luật của FIFA đã xử phạt Liên đoàn Bóng đá Nam Phi (SAFA) vì đưa cầu thủ Teboho Mokoena không đủ điều kiện ra sân thi đấu trong trận gặp Lesotho tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi vào tháng 3. Khi đó, đội tuyển Nam Phi thắng tỷ số 2-0, nhưng nay bị xử thua tỷ số 0-3. SAFA bị phạt 10.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 331 triệu đồng) và có 10 ngày để kháng cáo.

Cầu thủ Teboho Mokoena của Nam Phi nhận 2 thẻ vàng vẫn thi đấu đã khiến đội nhà bị xử thua 0-3. Trong khi đội Malaysia sử dụng đến 7 cầu thủ nhập tịch làm giả giấy tờ Ảnh: Reuters

Ủy ban kỷ luật của FIFA cho biết, đội Nam Phi đã vi phạm Điều 19 của Bộ luật Kỷ luật FIFA khi cho Teboho Mokoena ra sân sau khi tiền vệ này đã nhận hai thẻ vàng trong trận đấu với Benin và sau đó là Zimbabwe.

Việc FIF xử phạt ngay đội tuyển Nam Phi sau khi phát hiện vi phạm, vì vòng loại World Cup do cơ quan bóng đá thế giới quản lý và điều hành thi đấu.

Bộ trưởng Thể thao Nam Phi Gayton McKenzie cho biết lệnh trừng phạt này là "vô cùng đáng tiếc và đã gây xấu hổ cho đất nước chúng tôi". Ông cho biết thêm: "Chúng tôi thừa nhận rằng tình huống này đã làm mất uy tín của Nam Phi, và chúng tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết vấn đề. Chúng tôi cảm ơn FIFA đã hành động nhanh chóng và không để chúng tôi phải lo lắng và chờ đợi trong đau khổ về số phận của mình".

Vì án phạt, đội tuyển Nam Phi đứng trước nguy cơ mất vé dự World Cup 2026, khi rớt xuống vị trí thứ 2 bảng C tại vòng loại khu vực châu Phi, xếp sau Benin (thua hiệu số, dù bằng 14 điểm), trong khi Lesotho xếp thứ 5.

Trong khi đó, cùng thời điểm với sự việc gần như tương tự, nhưng nghiêm trọng hơn là trường hợp đội tuyển Malaysia sử dụng đến 7 cầu thủ nhập tịch được làm giả giấy tờ, lần lượt thi đấu ở 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội Nepal (thắng 2-0 hồi tháng 3) và đội tuyển Việt Nam (thắng 4-0 hồi tháng 6).

7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia trong trận thắng đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 đều được làm giả giấy tờ Ảnh: Ngọc Linh

Nhưng hiện nay họ chỉ mới bị FIFA xử phạt tiền 350.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Còn 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" bị cấm thi đấu 12 tháng và mỗi người nộp phạt 2.000 Francs Thụy Sĩ cho FIFA (khoảng 66,1 triệu đồng).

Sở dĩ FIFA chỉ mới xử phạt và cho FAM cùng các cầu thủ 10 ngày kháng cáo, vì giải Asian Cup do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) điều hành và tổ chức thi đấu. FIFA quản lý về mặt tư cách cầu thủ thi đấu.

Do đó, sau án phạt của FIFA và thời hạn kháng cáo kết thúc. Trong trường hợp án phạt hiện nay được giữ nguyên và FAM cùng các cầu thủ kháng cáo bất thành. Khi đó, AFC mới tiến hành các bước kỷ luật tiếp theo bao gồm xử thua đội tuyển Malaysia trong các trận sử dụng cầu thủ không hợp lệ thi đấu. Cùng các hình phạt liên quan khác.

Việc cầu thủ Nam Phi nhận 2 thẻ vàng vẫn thi đấu đã bị FIFA xử thua ngay. Trong khi việc đội tuyển Malaysia sử dụng đến 7 cầu thủ nhập tịch làm giả giấy tờ thi đấu, nếu kháng cáo bất thành, họ chắc chắn bị xử phạt rất nặng bao gồm xử thua các trận liên quan cầu thủ không hợp lệ.

Do đó, thông tin Tổng thư ký AFC, Seri Windsor Paul John cho rằng, nếu đội tuyển Malaysia kháng cáo bất thành, họ chỉ bị xử phạt tiền và cầu thủ chỉ bị cấm thi đấu như án phạt FIFA hiện nay, mà không bị xử thua, là hoàn toàn không chính xác.