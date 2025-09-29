Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia rất sốc trước án phạt của FIFA, quyết thắng Lào dù cho…

Đội tuyển Malaysia khủng hoảng trước 2 trận gặp đội Lào

Với việc 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng, đội tuyển Malaysia sẽ rơi vào khủng hoảng. Đây là số cầu thủ chiếm đến 80% sức mạnh của họ kể từ đầu vòng loại thứ ba Asian Cup 2027.

Bóng đá Malaysia liên tục biến động lớn và dồn dập kể từ sau trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10.6, trong đó có Chủ tịch FAM từ chức và nay là án phạt của FIFA Ảnh: Ngọc Linh

Các cầu thủ gồm Facundo Garces (đang thi đấu cho CLB Alaves, Tây Ban Nha), Rodrigo Holgado (America de Cali, Colombia), Gabriel Palmero (CD Tenerife, Tây Ban Nha) và Imanol Machuca (Velez Sarsfield, Argentina). Cùng 3 cầu thủ đang thi đấu trong nước cho CLB Johor Darul Ta'zim là Joao Figueiredo (gốc Brazil), Jon Irazabal (gốc Tây Ban Nha) và Hector Hevel (gốc Hà Lan). Tất cả họ nay đều đã chính thức bị cấm thi đấu do liên quan đến án phạt của FIFA.

Hiện số cầu này cùng FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) có 10 ngày kể từ ngày 26.9 nộp đơn kháng cáo sự việc. Cho đến khi có kết quả cuối cùng về án phạt, sự vắng mặt của họ hiện nay đã khiến đội tuyển Malaysia rơi vào tình cảnh đầy ảm đạm.

Đội tuyển Malaysia đang chuẩn bị cho các trận đấu trong tháng 10 gồm hai trận gặp đội Lào, lượt đi sân khách ngày 9.10 và lượt về ngày 14.10 sân nhà, đều tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027.

"Chúng tôi rất sốc trước quyết định của FIFA và những hình phạt chưa từng có tiền lệ đối với các cầu thủ của đội tuyển Malaysia.

FAM đã giải quyết các vấn đề hành chính đang được xem xét, và đội tuyển kiên quyết ủng hộ quá trình kháng cáo. Với tư cách là Harimau Malaya (biệt danh đội tuyển Malaysia), chúng tôi tập trung toàn bộ vào con đường phía trước, chuẩn bị một đội hình mạnh mẽ cho các trận đấu vòng loại sắp tới với đội Lào và đảm bảo kỷ luật, tính chuyên nghiệp và màn trình diễn trên sân cỏ, tiếp tục phản ánh niềm tự hào và tinh thần của quốc gia.

Chúng tôi tôn trọng các thủ tục đang diễn ra và tin tưởng rằng quá trình này sẽ mang lại một kết quả công bằng và minh bạch. Đây là một thời điểm quan trọng đối với bóng đá Malaysia. Harimau Malaya vẫn đoàn kết và kiên quyết, sát cánh cùng các cầu thủ, HLV và các nhân viên. Chúng tôi tiến về phía trước với mục đích và lòng quyết tâm", ông Rob Friend, Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia, bày tỏ bằng thông điệp đăng trên các nền tảng mạng xã hội ngày 29.9.

Theo báo chí Malaysia, việc không có 7 cầu thủ nhập tịch bị cấm, HLV Peter Cklamovski buộc sẽ triệu tập nhiều hơn các cầu thủ bản địa Malaysia. Bên cạnh đó, họ vẫn còn nhiều cầu thủ nhập tịch có gốc gác hợp lệ lâu nay như Dion Cools, Daniel Ting, Corbin-Ong, Stuart Wilkin, Endrick, Ezequiel Aguero hay Romel Morales, Paulo Josue…