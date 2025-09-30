Cẩn thận với tin giả về phán quyết của AFC đối với bóng đá Malaysia do nhập tịch ‘lậu’

Chưa đến ngày hết hạn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia

Tối 30.9, một tài khoản bất ngờ khẳng định Ủy ban Kỷ luật của AFC đã ra quyết định loại đội tuyển Malaysia khỏi vòng loại Asian Cup 2027, các trận đấu có sự góp mặt của đội bóng này sẽ bị hủy bỏ. Đồng thời, tài khoản này còn viết như "đúng rồi": Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị cấm nhập tịch cầu thủ trong vòng 5 năm.

Đội tuyển Malaysia trước trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6.2025 Ảnh: NGỌC LINH

Tuy nhiên, đến thời điểm này, AFC chưa đưa ra bất cứ phán quyết nào. Quan điểm của AFC rất rõ ràng: AFC chỉ định đoạt "số phận" của đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 sau khi Tòa án Trọng tài FIFA hoàn tất toàn bộ quá trình điều tra và Ban Giải quyết khiếu nại FIFA xem xét đơn kháng cáo của FAM (nếu có). Quá trình này sẽ kết thúc sau ngày 6.10.

Vì thế, tất cả thông tin liên quan đến phán quyết AFC được đưa ra trước mốc thời gian này đều là tin giả. Đồng thời, AFC cũng không đưa ra bất cứ phát biểu nào trong khoảng thời gian FAM kháng cáo. Mọi phát biểu của các quan chức AFC mang tính cá nhân, không đại diện cho AFC.



Hiện tại, án phạt dành cho bóng đá Malaysia chỉ đến từ FIFA. Cụ thể, Ủy ban Kỷ luật FIFA phạt FAM 350.000 CHF (khoảng 11,5 tỉ đồng). 7 cầu thủ gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui và Hector Hevel mỗi người bị phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm hoạt động bóng đá trong vòng 1 năm.