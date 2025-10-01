Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Quốc tế
Champions League 2025 - 2026

Real Madrid ‘nghiền nát’ đội tí hon Kairat, vì sao Liverpool bị tước phạt đền phút 89?

Văn Trình
Văn Trình
01/10/2025 06:15 GMT+7

Những thay đổi trong đội hình của HLV Alonso giúp Real Madrid có trận thắng đậm 5-0 trước Kairat ở lượt đấu thứ 2, Champions League 2025 - 2026 diễn ra rạng sáng 1.10. Trong khi đó, Liverpool lại khiến CĐV thất vọng khi thua 0-1 trên sân của Galatasaray.

Real Madrid thắng dễ 5 sao trên sân của Kairat

Vào cuối tuần trước, Real Madrid đã khiến CĐV thất vọng khi nhận trận thua nặng nề 2-5 trước Atletico Madrid ở trận derby. HLV Alonso thừa nhận đội bóng của ông gặp quá nhiều sai lầm, cần thay đổi ngay lập tức nếu muốn cạnh tranh các danh hiệu ở mùa 2025 - 2026, đặc biệt là tại Champions League. Ở trận gặp Kairat, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng làm điều không tưởng, thay đến hơn nửa đội hình so với trận gặp Atletico Madrid và để những ngôi sao như Valverde, Bellingham, Carreras phải ngồi dự bị.

Real Madrid ‘nghiền nát’ đội tí hon Kairat, vì sao Liverpool bị tước phạt đền phút 89?- Ảnh 1.

Real Madrid thay đổi hơn nửa đội hình so với trận thua nặng nề 2-5 trước Atletico Madrid

ẢNH: REUTERS

Những sự thay đổi của HLV Alonso đã phát huy hiệu quả khi Real Madrid có chiến thắng dễ dàng 5-0 dù phải làm khách trên sân Ortalyq stadıon. Đại diện Tây Ban Nha thi đấu áp đảo cả 2 hiệp đấu, cầm bóng đến gần 70%. Xét về số cơ hội ghi bàn, Real Madrid cũng vượt trội so với Kairat khi có 20 cú sút - gấp đôi đối thủ. Kylian Mbappe trở thành ngôi sao thi đấu sáng nhất trên sân với cú hat-trick ở các phút 25, 52 và 73. Trong khi đó, 2 bàn còn lại của Real Madrid ở trận này được thực hiện bởi Eduardo Camavinga (phút 83) và Brahim Diaz (phút 90+3).

Đánh bại Kairat 5-0, Real Madrid có trận thắng thứ 2 liên tiếp ở Champions League. Thầy trò HLV Alonso có 6 điểm và cũng tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phân loại.

Real Madrid ‘nghiền nát’ đội tí hon Kairat, vì sao Liverpool bị tước phạt đền phút 89?- Ảnh 2.

Kylian Mbappe trình diễn siêu hạng với cú hat-trick

ẢNH: REUTERS

Ngày nhạt nhòa của các đại diện Ngoại hạng Anh

Trái ngược với trận đấu thăng hoa của Real Madrid, những đại diện đến từ giải Ngoại hạng Anh là Chelsea, Liverpool và Tottenham lại thi đấu nhạt nhòa. Trong số này, chỉ có Chelsea là đội có niềm vui khi đánh bại Benfica 1-0 nhờ bàn phản lưới nhà của Richard Rios trong hiệp 1.

Trong khi đó, trên sân RAMS Park (Thổ Nhĩ Kỳ), Liverpool lại có màn trình diễn thất vọng, gặp bế tắc trước đội chủ nhà Galatasaray. Được đánh giá cao hơn nhưng trong 90 phút Liverpool không có nhiều pha bóng nguy hiểm, chỉ sút trúng đích 5 lần - bằng với đối thủ Galatasaray. Không chỉ bất lực trong việc xuyên thủng lưới đối thủ, ở phút 16, Liverpool còn phải chịu bàn thua sau cú đá phạt đền chính xác của Victor Osimhen. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Galatasaray bất ngờ giành 3 điểm.

Ở trận đấu này, tranh cãi cũng xuất hiện ở phút 89 khi trọng tài “tước” quả phạt đền của Liverpool. Trong tình huống này, trung vệ Ibrahima Konaté lên tham gia tấn công và bị Wilfried Singo phạm lỗi. Dù vậy, VAR đã nhanh chóng vào cuộc, xác định Wilfried Singo đã chạm bóng trước khi phạm lỗi với Ibrahima Konaté. Quyết định này của tổ trọng tài khiến ban huấn luyện Liverpool không hài lòng, liên tục thể hiện sự tức giận ngoài đường biên.

Real Madrid ‘nghiền nát’ đội tí hon Kairat, vì sao Liverpool bị tước phạt đền phút 89?- Ảnh 3.
Real Madrid ‘nghiền nát’ đội tí hon Kairat, vì sao Liverpool bị tước phạt đền phút 89?- Ảnh 4.
Real Madrid ‘nghiền nát’ đội tí hon Kairat, vì sao Liverpool bị tước phạt đền phút 89?- Ảnh 5.

Victor Osimhen (45) giúp Galatasaray bất ngờ đánh bại Liverpool (áo xanh)

ẢNH: REUTES

Trên sân Aspmyra Stadion (Na Uy), Tottenham cũng trải qua 90 phút khó khăn trước Bodø/Glimt. Thậm chí, ở hiệp 2, Tottenham còn bị Bodø/Glimt dẫn trước đến 2-0 sau cú đúp bàn thắng của Jens Petter Hauge. Phải rất vất vả Tottenham mới tìm được 2 bàn thắng cuối trận nhờ các pha làm bàn của Micky van de Ven và Jostein Gundersen (phản lưới), qua đó khép lại trận đấu với trận hòa 2-2. 

Kết quả những trận đấu khác: Marseille 4-0 Ajax, Pafos 1-5 Bayern Munich, Inter Milan 3-0 Slavia Praha.

