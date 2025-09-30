Đại gia nào dễ ngã ngựa ở Champions League, HLV Mourinho có thắng nổi đội bóng cũ?

HLV Mourinho sẽ không có quà, dù Stamford Bridge là sân bóng cũ đầy ắp những kỷ niệm tuyệt vời trong sự nghiệp huấn luyện từng gắn với biệt danh "người đặc biệt" của ông. Tất nhiên, ai cũng vậy, chứ chẳng riêng gì Mourinho trong trận đấu quan trọng rạng sáng mai. HLV Enzo Maresca của Chelsea phát biểu sau trận thua Brighton cuối tuần qua tại giải Ngoại hạng: "Chúng tôi không thể cứ tặng quà cho đối thủ như vậy nữa".

HLV Mourinho đối đầu với đội bóng cũ Chelsea ẢNH: REUTERS

Đó đã là trận thứ 2 liên tiếp ở giải Ngoại hạng, Chelsea của ông Maresca có cầu thủ nhận thẻ đỏ và phải trả giá bằng thất bại tức tưởi. Ngay trước trận thua Brighton 1-3 (Trevoh Chalobah bị đuổi ở hiệp 2, Chelsea thủng lưới 2 bàn liên tiếp trong thời gian đá bù) là trận thua M.U 2-3 (thủ môn Robert Sanchez bị đuổi ngay đầu trận). Chelsea đã thua 3 trận liên tiếp ở Champions League và Ngoại hạng Anh. Riêng Champions League thì Chelsea đã thua trong cả 3 trận gần đây nhất của họ.

Đã đến lúc kéo còi báo động? Nếu hỏi Benfica câu này thì đã quá muộn. Giống Chelsea, Benfica cũng thua trận đầu tiên tại Champions League, và ngay lập tức họ đã sa thải HLV Bruno Lage, thay bằng Mourinho (vốn cũng vừa bị sa thải ở Fenerbahce vì thất bại ở vòng play-off Champions League).

Thể thức mới - thi đấu theo "hệ Thụy Sĩ" vốn là cách chơi quen thuộc trong môn cờ vua - mà UEFA vừa áp dụng vào giai đoạn "league" của đấu trường Champions League kể từ mùa trước, rất tai quái. Nó làm các trận thua trở nên đặc biệt nghiêm trọng đối với các đội mạnh, khó gượng dậy hơn so với cách thi đấu trong các vòng bảng trước đây. Mùa trước, ứng cử viên vô địch số 1 Man.City không vào nổi giai đoạn "knock out" vì họ phải đá play-off với... ứng cử viên số 2 Real Madrid… Nhắc lại để thấy cả khách lẫn chủ đều đang bị dồn vào chân tường, khi chưa ai có điểm trước trận Chelsea - Benfica.

R EAL VÀ L IVERPOOL ĐỀU PHẢI THẬN TRỌNG

23 giờ 45 hôm nay 30.9, Real Madrid phải làm khách trên sân bóng mà tất cả các đội dự Champions League đều ngán ngẩm nhất: sân nhà của Kairat Almaty (Kazakhstan). Kylian Mbappe và đồng đội sẽ mất 12 giờ di chuyển, vượt qua 6.400 km để đến sân bóng này.

Sau trận thắng Zhenis 3-1 ở giải quốc nội ngày 22.9, Kairat chỉ nghỉ ngơi và tập luyện để chuẩn bị kỹ cho trận gặp Real - trận đấu mà bản thân sự tồn tại của nó đã là một thắng lợi lịch sử đối với Kairat rồi. Vinh dự "lĩnh giáo" Real ngay tại sân nhà là điều tuyệt vời nhất, chứ thắng hay thua cũng chẳng có gì là quan trọng. Biết đâu, hoàn cảnh lạ lùng này càng dễ khiến Real khó đá!

Trong mọi trận đấu loại và play-off đã qua, chưa có đối thủ nào từng ghi được bàn thắng trên sân Almaty. Real thì đang bất lợi về mặt tinh thần khi vừa thua đậm 2-5 trong trận derby Madrid và để mất ngôi đầu bảng La Liga vào tay kình địch Barcelona.

Một đại gia khác là Liverpool cũng phải hết sức cẩn thận khi làm khách trong loạt trận này (2 giờ ngày 1.10). Nhà vô địch Anh xưa nay thua 4, chỉ mới thắng 1 trong 6 lần làm khách tại Thổ Nhĩ Kỳ ở trận địa châu Âu. Đối thủ của họ lần này là Galatasaray chỉ mới thua 1 trong 8 lần tiếp các đối thủ Anh.