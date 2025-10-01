Không thắng trận này, HAGL đừng nghĩ chuyện trụ hạng V-League!

Bước ngoặt cho HAGL

Trận hòa 0-0 trên sân PVF-CAND khiến HAGL nối dài chuỗi trận toàn hòa và thua ở V-League lên con số 4. Đội bóng phố núi đứng áp chót (hạng 13) sau 4 vòng, giành vỏn vẹn 2 điểm. Dù chưa rơi xuống cuối bảng, nhưng lúc này, chỉ còn HAGL là đội chưa biết "mùi" bàn thắng.

Thầy trò HLV Lê Quang Trãi đã thua 0-3 trước Becamex TP.HCM và 0-1 trước CLB Công an TP.HCM, hòa 0-0 trước Hà Nội và PVF-CAND.

Tính riêng 3 trận gần nhất, HAGL chỉ lọt lưới 1 bàn, nhưng không có chiến thắng, bởi đội bóng phố núi không ghi được bàn thắng nào. Phòng ngự tốt mang về 1 điểm, nhưng phải ghi bàn mới có 3 điểm.

Những khó khăn bước đầu của HAGL ở V-League mùa này đến một phần từ lịch thi đấu khó khăn. 3 trong 4 trận đã qua, đội bóng phố núi phải đá trên sân khách, mà 2 trong số đó là trước những đối thủ khó chịu như CLB Công an TP.HCM hay CLB Hà Nội.

Phong độ khi xa nhà chưa bao giờ là điểm mạnh của HAGL. Minh chứng là mùa trước, học trò ông Lê Quang Trãi chỉ lấy 8 điểm trên sân khách. Chính điểm số tích lũy được tại Pleiku (21 điểm) mới là vốn liếng giúp đội bóng của bầu Đức trụ hạng.

Ở vòng 6, HAGL sẽ được trở lại Pleiku, để gặp đối thủ vừa vặn nhất: SLNA.

Cùng với Becamex TP.HCM và Thanh Hóa, chỉ thêm có SLNA là đội bóng lúc này sánh được với HAGL về mức độ... khủng hoảng. Đội bóng xứ Nghệ chỉ giành 4 điểm (thắng 1, hòa 1, thua 3) sau 5 vòng đầu. Trong đó, đỉnh điểm thất vọng là trận thua ngược bạc nhược trước CLB Công an TP.HCM, hay trận hòa 1-1 trước Hà Tĩnh dù đá hơn người trong gần như cả trận.

SLNA vẫn như những mùa trước, thiếu ổn định trong lối chơi, nghèo ý tưởng và chờ đợi cảm hứng cá nhân. Cũng giống HAGL, SLNA khó có thể chơi tốt hơn do "chảy máu chất xám". Những trụ cột như Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Văn Việt đã theo bước đàn anh rời sân Vinh, còn lứa trẻ như Trần Nam Hải, Cao Văn Bình chưa thể cáng đáng khoảng trống.

Đây là lần đầu tiên ở mùa giải này, HAGL gặp đối thủ vừa tầm đúng nghĩa. Cộng với ưu thế sân nhà Pleiku, học trò HLV Lê Quang Trãi phải lấy 3 điểm.

Nếu không thắng trận này, HAGL dễ sa lầy. Bởi 3 trận tới, Phan Du Học cùng đồng đội phải gặp Hải Phòng (sân khách) và Thể Công Viettel, Nam Định (sân nhà). Lịch thi đấu giông bão có thể nhấn chìm "con tàu" HAGL, nếu các cầu thủ không biết chắt chiu những trận đấu phải thắng trước đó.

Ai giải cứu CLB HAGL?

Như đã đề cập, vấn đề của HAGL dưới thời HLV Lê Quang Trãi và giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành chưa bao giờ là hàng thủ.

Khi mới cập bến Pleiku giữa mùa 2023 - 2024, ông Vũ Tiến Thành đã rèn lại thể lực và đấu pháp phòng ngự cho HAGL. Đội bóng phố núi bất bại liền 9 trận (sạch lưới 7 trận), nhờ chiến thuật kèm người, đeo bám chặt chẽ và quyết liệt hơn. Ông Vũ Tiến Thành khẳng định, các cầu thủ không được đứng yên khi mất bóng, mà phải chạy để giành lại quyền kiểm soát, phải đá với tinh thần quyết tâm cao độ.

Đó cũng là giai đoạn HAGL chuyển dịch triết lý, trở nên cứng rắn và chặt chẽ hơn. Mộng mơ về bóng đá đẹp đã vụn vỡ sau 8/10 mùa giải phải lo đua trụ hạng. Tuy nhiên, thay đổi là cần thiết để HAGL sinh tồn ở V-League.

Dù vậy, phòng ngự có thể chỉnh sửa bằng đấu pháp, còn tấn công thì phải có con người. Những gương mặt gồng gánh hàng công HAGL mùa trước như Trần Minh Vương, Châu Ngọc Quang đều đã rời đi. 8/10 tiền vệ, tiền đạo mà HLV Lê Quang Trãi đang có lúc này sinh năm 2001 trở đi, trong đó có những cầu thủ trẻ măng như Môi Sê (2005), Trần Gia Bảo (2008), Trần Gia Huy, Cao Hoàng Minh (2003)...

Các ngoại binh như Marciel da Silva, Gabriel Conceicao cũng ở tầm trung bình. HAGL không đủ tiềm lực "chạy đua lực lượng" như các đội mạnh, nên chỉ có thể trông đợi vào sự trưởng thành của cầu thủ trẻ, cùng tài thao lược của bộ đôi HLV Lê Quang Trãi và GĐKT Vũ Tiến Thành.

Mà với kinh nghiệm giúp các đội về đích an toàn ở V-League trong nhiều năm qua, ông Thành hiểu rõ: HAGL phải thắng SLNA, không còn lựa chọn nào khác.

Ở thế chân tường, đội bóng phố núi sẽ bứt lên?