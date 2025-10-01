Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

VFF được đề cử hạng kim cương và hạng đồng tại lễ trao giải thưởng AFC 2025

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
01/10/2025 15:46 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã được đề cử tại hai hạng mục quan trọng là giải thưởng Liên đoàn AFC của năm 2025 – hạng kim cương và giải thưởng Ghi nhận của Chủ tịch AFC cho bóng đá phong trào 2025 – hạng đồng.

VFF được đề cử hạng mục quan trọng nào?

Lễ trao giải thưởng thường niên AFC lần thứ 29 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 16.10.2025 tại Riyadh, Ả Rập Xê Út. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể và tổ chức có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của bóng đá châu Á trong năm vừa qua. Trong đêm vinh danh, những thành tựu ấn tượng của các cầu thủ hàng đầu, các HLV tài năng, cùng sự nỗ lực của các liên đoàn thành viên và liên đoàn khu vực AFC sẽ được công nhận và tôn vinh.

VFF được đề cử hạng kim cương và hạng đồng tại lễ trao giải thưởng AFC 2025 - Ảnh 1.

VFF nhiều lần được đề cử ở nhiều hạng mục khác nhau ở AFC Awards

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), VFF đã được đề cử tại hai hạng mục quan trọng là giải thưởng Liên đoàn AFC của năm 2025 – hạng kim cương và giải thưởng Ghi nhận của Chủ tịch AFC cho bóng đá phong trào 2025 – hạng đồng.

Đây là những đề cử có ý nghĩa lớn, thể hiện sự ghi nhận từ AFC đối với những nỗ lực toàn diện của VFF trong việc vừa nâng tầm bóng đá chuyên nghiệp, vừa thúc đẩy phong trào bóng đá cộng đồng trên khắp cả nước. Trong những năm qua, bóng đá Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích quan trọng ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia và trẻ, đồng thời VFF cũng triển khai nhiều chương trình phát triển bền vững nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá cho đông đảo người hâm mộ và thế hệ cầu thủ tương lai.

Việc được vinh danh trong danh sách đề cử không chỉ khẳng định uy tín và vị thế ngày càng tăng của bóng đá Việt Nam trên bản đồ bóng đá châu Á, mà còn là nguồn động viên to lớn để VFF tiếp tục nỗ lực trên con đường phát triển, hội nhập và chuyên nghiệp hóa.

bóng đá Việt Nam AFC VFF
