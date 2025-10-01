‘Đi săn không súng’, HAGL lâm nguy: Phải trỗi dậy ngay kẻo quá muộn

Thông số rất đáng báo động

HAGL là đội duy nhất chưa ghi được bàn thắng tại V-League mùa này. Họ bằng điểm với đội chót bảng Thanh Hóa (cùng 2 điểm), hơn hiệu số bàn thắng bại (-4 so với -8), nhưng ghi bàn kém hẳn so với đối thủ: Thanh Hóa đã ghi được 4 bàn, HAGL chưa có pha lập công nào.

HAGL (áo xanh) chưa ghi bàn nào tại V-League 2025-2026 Ảnh: VPF

Ở vòng đấu mới nhất, HAGL hòa PVF-CAND 0-0. Trước đó, ở vòng 2, đội bóng phố núi hòa Hà Nội FC 0-0. Xen giữa hai trận đấu vừa nêu, HAGL thua CLB Becamex TP.HCM 0-3 ở vòng 1, thua CLB Công an TP.HCM 0-1 ở vòng 3.

Có nghĩa là nếu hàng thủ của HAGL thi đấu tốt, phong tỏa thành công các chân sút của đối thủ, HAGL may mắn có thể giành được 1 điểm ở từng trận đấu. Còn nếu hàng phòng ngự của họ không làm được điều này, đội bóng phố núi sẽ nhận thất bại, thậm chí thất bại đậm đà, bởi các tiền đạo của HAGL chưa biết cách ghi bàn. Họ chưa thể nghĩ đến việc lấy số bàn thắng để bù vào những rủi ro có thể xảy ra nơi hàng phòng ngự, chưa thể lấy công bù thủ.

HAGL vẫn thiếu bộ khung ổn định

Việc HAGL phải chia tay các trụ cột trên hàng tấn công ở cuối mùa giải trước như Trần Minh Vương hay Châu Ngọc Quang để lại tác động quá lớn. Đội bóng phố núi giờ thiếu hẳn nhân sự giỏi ở tuyến trên. Ngoài ra, việc đội bóng núi liên tục thay đổi bộ khung đội hình qua nhiều mùa giải liên tiếp nhau, mỗi mùa lại chia tay vài ngôi sao, khiến cho HAGL mất đi sự ổn định. Họ thiếu một trục nhân sự chắc chắn để duy trì lối đá có bản sắc.

Đội bóng phố núi có thể lặp lại điệp khúc "dành cả thanh xuân để trụ hạng" Ảnh: VPF

Hệ quả là ở mùa giải 2025-2026, HAGL gần như phải xây dựng lối chơi lại từ đầu, lối đá kiểm soát bóng tốt, phối hợp nhóm nhuần nhuyễn từng làm nên tên tuổi của HAGL trong những mùa giải trước giờ không còn. Thay vào đó, HAGL lúc này sử dụng bóng dài và bóng bổng nhiều hơn, họ trông chờ vào các tình huống cố định nhiều hơn trước. Cũng chính vì thế mà HAGL giờ dễ bị bắt bài hơn.

Nếu HAGL không thể thay đổi thực tế những gì đang diễn ra, không thể tìm được 1 tiền vệ kiến tạo giỏi và 1 tiền đạo sắc bén, tình trạng khan hiếm bàn thắng với đội này sẽ còn kéo dài. Đội hình của HAGL sẽ kéo dài tình trạng mất cân đối nặng.

Không thể đảm bảo được chuyện hàng phòng ngự với Trần Trung Kiên, trung vệ Đinh Quang Kiệt, hậu vệ cánh Nguyễn Thanh Nhân luôn giúp HAGL giữ sạch lưới. Nếu hàng thủ này bị khoan thủng, HAGL hầu như không có khả năng lật ngược tình thế, vì tuyến trên của họ không biết ghi bàn. Khi đó, rất khó để đội này cải thiện được thứ hạng, rất khó để đội bóng phố núi thoát khỏi nỗi ám ảnh "dành cả thanh xuân để trụ hạng".