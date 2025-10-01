Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nam Định tái ngộ mặt cỏ ‘lạ’ từng chứng kiến chiến thắng tại Hồng Kông: HLV Hồng Việt vẫn lo

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
01/10/2025 17:36 GMT+7

Chiều 1.10, HLV Vũ Hồng Việt và trung vệ Lucas Alves của CLB Nam Định tham dự buổi họp báo trước trận gặp đội Eastern (Hồng Kông) ở vòng bảng Cúp C2 châu Á 2025-2026.

Nam Định không muốn bị chia điểm trên sân khách

HLV Vũ Hồng Việt cho biết: "CLB Nam Định đã chuẩn bị sẵn sàng. Qua những phân tích chiến thuật, chúng tôi đã nắm rõ được điểm mạnh và điểm yếu của đối phương. Mặt cỏ tại sân Mong Kok có sự khác biệt so với sân thi đấu của chúng tôi. Năm ngoái, chúng tôi đã từng thi đấu trên sân này và biết được những khó khăn nhất định. Dẫu vậy, tôi nghĩ đây không phải trở ngại quá lớn và toàn đội vẫn đặt mục tiêu cao nhất".

Nam Định tái ngộ mặt cỏ ‘lạ’ từng chứng kiến chiến thắng tại Hồng Kông: HLV Hồng Việt vẫn lo- Ảnh 1.

HLV Vũ Hồng Việt quyết tâm cùng CLB Nam Định tìm lại niềm vui chiến thắng

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Đồng ý cùng quan điểm của HLV Vũ Hồng Việt, trung vệ Lucas phát biểu: "Chúng tôi rất vui khi quay trở lại Cúp C2 châu Á và đặc biệt lại 1 lần nữa thi đấu ở sân Mong Kok. Tuy nhiên, đội bóng chúng tôi không có quá nhiều sự thay đổi. Hơn hết, với đấu pháp của ban huấn luyện, chúng tôi tin rằng mình sẽ lại chiến thắng. Sẽ có những sự khác biệt nhất định khi thi đấu ở các đấu trường khác nhau nhưng điều quan trọng là chúng tôi cùng mang 1 tinh thần chung của sự quyết tâm và chiến thắng".

Mùa trước, cũng ở chính sân này, Nam Định đã từng thắng một đội khác của Hồng Kông là Lee Man với tỷ số 2-0 ở lượt đi (lượt về trên sân nhà, Nam Định thắng 3-0). Mặt cỏ của sân Mong Kok là mặt cỏ lá gừng, hơi khó đá.

Trận đấu giữa đội Eastern và CLB Nam Định diễn ra vào lúc 17 giờ (giờ Việt Nam) ngày 2.10, trên SVĐ Mong Kok.

