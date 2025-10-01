Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thắng dễ Đà Nẵng, CLB Hà Nội không còn chìm dưới đáy

Thu Bồn
Thu Bồn
01/10/2025 20:03 GMT+7

Ngay trên sân nhà Hòa Xuân, CLB Đà Nẵng nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước CLB Hà Nội ở trận đấu thuộc vòng 2 V-League 2025 - 2026.

Tối 1.9, CLB Đà Nẵng tiếp đón CLB Hà Nội, ở trận đấu thuộc vòng 6 V-League 2025 - 2026. Đội bóng thủ đô dù phải chơi trên sân khách, nhưng đã thể hiện sự vượt trội về mọi mặt trước chủ nhà.

Đội khách vượt trội chủ nhà, vị trí V-League xáo trộn nhẹ

Ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, CLB Hà Nội đã tràn đội hình lên tấn công. Phút 35, Passira chọc khe và Fernando lao xuống rất nhanh và đưa được bóng vào lưới Đà Nẵng, nhưng trọng tài bắt việt vị và tổ VAR sau đó xác nhận.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thắng dễ Đà Nẵng, CLB Hà Nội không còn chìm dưới đáy- Ảnh 1.

Tuấn Hải tỏa sáng đúng lúc để khai thông bế tắc CLB Hà Nội

ẢNH: đông nghi

Phải đến phút 40, đội Hà Nội mới khai thông bế tắc. Một đường phất bóng vượt tuyến từ cánh trái của Hà Nội được Passira xử lý kỹ thuật để vượt lên trước Văn Hưng. Các hậu vệ CLB Đà Nẵng lùi về quá chậm và không ai ngăn được Tuấn Hải băng xuống và đệm bóng vào cầu môn trống, mở tỷ số cho đội Hà Nội.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thắng dễ Đà Nẵng, CLB Hà Nội không còn chìm dưới đáy- Ảnh 2.

CLB Hà Nội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng

ẢNH: ĐÔNG NGHI

Phút 45, Passira chọc khe Fernando thoát xuống và tung cú đá rất chính xác vào góc hiểm, nhân đôi cách biệt cho CLB Hà Nội. Đội bóng thủ đô có lợi thế lớn trước khi trận đấu bước vào giờ giải lao.

Chung cuộc, CLB Hà Nội thắng 2-0 trước CLB Đà Nẵng. Với kết quả này, CLB Hà Nội tạm vươn lên đứng hạng 6 với 8 điểm (trước đó hạng 9). Phía ngược lại, CLB Đà Nẵng rơi từ hạng 8 xuống hạng 10, hiện có 5 điểm.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

