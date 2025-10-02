Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ngôi đầu của Ninh Bình lung lay, Thanh Hóa đẩy HAGL xuống đáy

Hồng Nam
02/10/2025 20:20 GMT+7

Bảng xếp hạng V-League biến động sau loạt trận diễn ra lúc 18 giờ hôm nay (2.10), khi Ninh Bình hòa 1-1 với Thể Công Viettel, còn Thanh Hóa hòa 1-1 trước Becamex TP.HCM.

Bảng xếp hạng V-League: CLB Ninh Bình chưa thể trở lại mạch thắng

Sau khi bị CLB Hải Phòng ngắt chuỗi 4 trận toàn thắng ở vòng trước (hòa 2-2), CLB Ninh Bình quyết đánh bại Thể Công Viettel ở màn thư hùng trên sân nhà, diễn ra lúc 18 giờ hôm nay (2.10), qua đó tạm gia tăng cách biệt với đội nhì trên bảng xếp hạng.

CLB Ninh Bình đã khởi đầu như mơ, khi Đức Chiến mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 37. Trước đó, trung vệ Tiến Dũng của Thể Công Viettel bị truất quyền thi đấu ở phút 34 vì kéo ngã đối thủ trong vòng cấm ở tình huống ghi bàn rõ ràng. 

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ngôi đầu của Ninh Bình lung lay, Thanh Hóa đẩy HAGL xuống đáy- Ảnh 1.

Đức Chiến ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Thể Công Viettel

ẢNH: CLB NINH BÌNH

CLB Ninh Bình vừa dẫn trước, vừa hơn người. Tuy nhiên, Thể Công Viettel của HLV Velizar Popov không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Nhờ những ngoại binh như Lucao, Wesley Nata, cùng khả năng "cày ải" của Tiến Anh và Xuân Tiến, Thể Công Viettel vẫn gây áp lực lên Ninh Bình bất chấp chỉ có 10 người trên sân.

Phút 69, mành lưới của chủ nhà Ninh Bình rung lên. Lucao đi bóng đầy nỗ lực, rồi căng ngang như đặt để Xuân Tiến tung cú vô lê tung nóc lưới thủ thành Văn Lâm, gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Viettel. 

Trong những phút cuối, Thể Công Viettel cân bằng quân số với Ninh Bình, khi tiền đạo Geovane Magno nhận thẻ đỏ vì đánh nguội Kyle Colonna. Trọng tài Mạnh Hải đã xem lại pha quay chậm, rút lại quyết định phạt thẻ vàng, để rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu chân sút của Ninh Bình. 

CLB Thể Công Viettel ép sân trong những phút bù giờ, song sự vững chãi của Văn Lâm, điển hình với pha cứu thua bằng chân ở phút 90+6 trước pha đối mặt của Xuân Tiến, đã giúp CLB Ninh Bình giữ được tỷ số hòa 1-1.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ngôi đầu của Ninh Bình lung lay, Thanh Hóa đẩy HAGL xuống đáy- Ảnh 2.

Bảng xếp hạng V-League

ẢNH: VPF

Với 1 điểm trên sân nhà, CLB Ninh Bình có 14 điểm sau 6 trận. Dù vẫn hơn CLB Công an Hà Nội (nhì bảng) 1 điểm, nhưng Ninh Bình đã chơi nhiều hơn đối thủ này 1 trận. CLB Công an TP.HCM đứng hạng 3 với 13 điểm, còn Thể Công Viettel đứng hạng 4 với 12 điểm.

Ở nhóm cuối, CLB Thanh Hóa hòa Becamex TP.HCM với tỷ số 1-1, qua đó có 3 điểm sau 6 trận, tạm vươn lên áp chót. HAGL rơi xuống cuối bảng với 2 điểm sau 4 trận. Dù vậy, nếu có ít nhất 1 điểm ở trận gặp SLNA lúc 17 giờ ngày mai (3.10), HAGL sẽ đẩy CLB Thanh Hóa trở lại cuối bảng. 

Khám phá thêm chủ đề

Bảng xếp hạng Ninh Bình HAGL Thanh Hóa
