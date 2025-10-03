Dàn hậu vệ U.23 giúp đội tuyển Việt Nam khó bị đánh bại hơn

H ÀNG PHÒNG NGỰ CẦN THANH LỌC

Đợt trẻ hóa gần nhất của đội tuyển VN dưới thời HLV Kim Sang-sik diễn ra hồi tháng 11.2024, khi có 7 cầu thủ U.23 được gọi lên thử sức. Dù sau đó đến AFF Cup 2024 chỉ còn Văn Khang và Vĩ Hào trụ lại đội hình chính, nhưng có thể hiểu sức ép thành tích khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc không thể mạo hiểm.

Tuy nhiên, thời thế đã khác. Vị thế của ông Kim được đảm bảo sau chức vô địch AFF Cup 2024 cùng đội tuyển VN, bên cạnh danh hiệu U.23 Đông Nam Á 2025 và tấm vé dự VCK U.23 châu Á 2026 với U.23 VN. Với sự hậu thuẫn tuyệt đối, cựu HLV Jeonbuk đã có thể yên tâm cách tân đội tuyển theo màu sắc triết lý riêng, đồng thời xây dựng tương lai cho bóng đá VN trên nền móng lớp trẻ, đặc biệt ở hàng phòng ngự.

Trung vệ Nhật Minh (phải) chơi nổi bật tại CLB Hải Phòng Ảnh: MINH TÚ

Hàng thủ từng là thành trì vững chắc bảo vệ thành công cho đội tuyển VN trong quá khứ, với hàng loạt kỷ lục sạch lưới được thiết lập tại AFF Cup, vòng loại World Cup trong giai đoạn 2018 - 2022. Tuy nhiên, hiện các trụ cột như Duy Mạnh, Thành Chung, Tiến Dũng… bị gánh nặng tuổi tác đè nặng khi bắt đầu chạm ngưỡng 30, nên tuyến phòng ngự đội tuyển VN đang lung lay.

Dễ thấy nhất là tại V-League, Thành Chung chấn thương và sa sút, Duy Mạnh cũng bộc lộ điểm yếu từ sau chấn thương dây chằng, Tiến Dũng, Thanh Bình chỉ chơi tròn vai, hay Việt Anh vật lộn với chấn thương. Chẳng phải ngẫu nhiên, 2 trong 3 ngoại binh được HLV Kim Sang-sik đề xuất tiến hành thủ tục nhập tịch (Janclesio và Gustavo) là các trung vệ. Ông Kim hiểu vị trí nào đang yếu, cần bổ sung gấp bằng nguồn lực ngoại.

Tuy nhiên, để các ngoại binh kể trên có quốc tịch, thầy Kim còn phải chờ đợi vài tháng nữa. Bản thân Janclesio (32 tuổi) hay Gustavo (30 tuổi) đều bắt đầu bước qua bên kia sườn dốc, khó có thể trở thành lựa chọn lâu dài. Tương lai của đội tuyển VN vẫn cần đặt lên vai lứa nội binh, đặc biệt là những "lính ngự lâm" trẻ trung đang chờ bước ra ánh sáng.

D ỌN ĐƯỜNG CHO TƯƠNG LAI

Trước giải U.23 Đông Nam Á 2025, Hiểu Minh và Nhật Minh là cái tên xa lạ với nhiều khán giả. Hiểu Minh lúc này đang khoác áo PVF-CAND. Ngoại trừ danh hiệu "cầu thủ trẻ hay nhất giải hạng nhất" cùng chiều cao nổi trội 1,84 m, anh không quá nổi bật. Nhật Minh hơn đồng đội ở chỗ có thời gian chơi tại V-League nhiều hơn, nhưng với 31 trận đá chính trong màu áo CLB Hải Phòng, trung vệ này chưa thể nằm trong hàng ngũ ngôi sao.

Vậy nhưng cả hai "ngọc thô" này đã sáng rực dưới bàn tay huấn luyện của HLV Kim Sang-sik. Hiểu Minh không chiến dũng mãnh, cắt bóng và đọc tình huống tốt, có sự điềm tĩnh, tỉnh táo hiếm gặp dù mới lần đầu cùng U.23 VN bước ra sân chơi quốc tế. Trung vệ sinh năm 2003 khởi đầu như mơ với cú đúp (giúp U.23 VN thắng 3-0 trước U.23 Lào), rồi hợp cùng Lý Đức, Nhật Minh tạo thành bộ tam phòng ngự vững chãi, giúp U.23 VN sạch lưới 5/7 trận gần nhất.

Nhật Minh là phát hiện của HLV Chu Đình Nghiêm ở Hải Phòng, nhưng phải đến khi bước đến U.23 VN, trung vệ này mới có cú bật thực sự. Dù thể hình không cao lớn, nhưng lối chơi thông minh, cùng khả năng đẩy cao tấn công phối hợp, pressing và sút xa ở hành lang trái giúp anh tạo ra nét đột phá trong lối chơi. Mùa này, anh đã chơi 6 trận cho Hải Phòng (5 trận đá đủ 90 phút). Kinh nghiệm ở V-League sẽ giúp trung vệ trẻ "chín" dần qua từng trận để trưởng thành.

Còn sớm để nói Hiểu Minh hay Nhật Minh chắc chắn đánh bật đàn anh. Nhưng với tố chất và nỗ lực, cả hai đều đủ sức cạnh tranh sòng phẳng suất đá chính và mang tới chất thép cho đội tuyển VN, không thua kém bất kỳ trung vệ nào. Hai trận gặp đối thủ dưới tầm, tấn công yếu như Nepal cũng là cơ hội để các trung vệ trẻ xuất trận và từng bước thích nghi với đẳng cấp đội tuyển quốc gia.