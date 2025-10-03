Xác định danh tính trọng tài trận Việt Nam đấu Nepal, không dùng VAR: VFF thay đổi điều này…

Điều chỉnh thời gian bán vé

Ban tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal sẽ bán vé vào 2 đợt, theo hình thức online trên ứng dụng OneU. Theo thông tin mới nhất từ VFF, đợt bán vé đầu tiên diễn ra từ 9 giờ ngày 29.9 đến 23 giờ 59 phút ngày 5.10, cho phép người hâm mộ mua đồng thời vé cả hai trận đấu. Đợt 2 kéo dài từ 0 giờ ngày 6.10 đến 23 giờ 59 phút ngày 7.10, áp dụng cho trận lượt về ngày 14.10. Người mua cần sử dụng căn cước công dân hoặc hộ chiếu để đăng ký, thanh toán bằng thẻ nội địa, thẻ quốc tế hoặc điểm Upoint. Vé sẽ được chuyển tận nơi qua dịch vụ VietnamPost từ ngày 3.10.2025. Trường hợp không phát được tại địa chỉ, khán giả có thể nhận trực tiếp tại bưu cục: trận lượt đi tại Bưu cục Thủ Dầu Một, 324 đại lộ Bình Dương (TP.HCM) trong ngày 9.10; trận lượt về tại Bưu cục Diên Hồng, 270 Bis Lý Thường Kiệt (quận 10 cũ, TP.HCM) trong ngày 14.10.

Ngoài hình thức online, BTC cũng tổ chức bán vé trực tiếp tại quầy ở sân Bình Dương và sân Thống Nhất, bắt đầu từ ngày 7.10.2025 (kế hoạch ban đầu là 4.10).

Vé được phát hành với 2 mệnh giá là 200.000 đồng và 400.000 đồng.

Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 6 điểm trước Nepal ẢNH: NGỌC LINH

Ai điều hành trận đội tuyển Việt Nam gặp Nepal?

Trận đấu đầu tiên giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 9.10 trên sân Gò Đậu. Tại đây, tổ trọng tài điều hành chính đến từ Hàn Quốc. Trọng tài chính là Choi Hyun-jai. Ông bắt đầu sự nghiệp cầm còi vào năm 2019, được công nhận là trọng tài FIFA vào năm 2020. 2 trợ lý trọng tài là Bang Gi-yoel và Cheon Jin-hee. Trọng tài thứ 4 là ông Chae Sang-hyeop. Giám sát trận đấu là ông Wang Xiao đến từ Trung Quốc còn giám sát trọng tài là ông Tang Yew Mun đến từ Singapore.

Trọng tài Choi Hyun-jai (thứ ba từ trái sang) từng làm nhiệm vụ trong một trận đấu của đội U.23 Việt Nam ở vòng loại U.23 châu Á 2026 Ảnh: Minh Tú

Trọng tài Deham Ảnh: AFC

Đến ngày 14.10, 2 đội tái đấu cùng giờ trên sân Thống Nhất. Lần này, trọng tài Mohamed Deham sẽ bắt chính. 2 trợ lý trọng tài lần lượt là Salman Talasi, Salah Janahi. Trọng tài thứ 4 là ông Ahmed Saad. Những trọng tài này đến từ Bahrain. Ngoài ra, tổ điều hành trận đấu còn có giám sát trận đấu người Philippines, ông Richard Joson và giám sát trọng tài người UAE, ông Saleh Marzouqi.



Những trận đấu ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 đều không có VAR. Bao gồm cả 2 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal.