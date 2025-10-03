Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam phải dè chừng Indonesia có 4 cầu thủ nhập tịch: Cuộc đua HCV SEA Games cực nóng

Giang Lao
Giang Lao
03/10/2025 13:36 GMT+7

HLV Indra Sjafri của U.23 Indonesia vừa công bố danh sách 32 cầu thủ được xem là thành phần cốt lõi để chuẩn bị cho SEA Games 33 vào tháng 12 tới.

U.23 Indonesia có đội hình mạnh nhất

Theo CNN Indonesia, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã đăng ký sơ bộ tới 50 cầu thủ dự SEA Games 33. HLV Indra Sjafri vừa triệu tập 32 cầu thủ, trong đó có đến 4 chân sút nhập tịch đang thi đấu ở nước ngoài và 3 cầu thủ giàu kinh nghiệm từng thi đấu cho đội tuyển Indonesia ở vòng loại World Cup 2026.

Số cầu thủ này gồm Ivar Jenner (CLB FC Utrecht), Dion Markx (TOP Oss), Tim Geypens (FC Emmen) đều từ Hà Lan, và Adrian Wibowo (Los Angeles FC, Mỹ). Bên cạnh đó là 3 cầu thủ giàu kinh nghiệm đã quen mặt thi đấu cho đội tuyển Indonesia như Rafael Struick, Muhammad Ferarri và Hokky Caraka.

"Đây gần như là số cầu thủ chủ chốt của U.23 Indonesia trong hành trình bảo vệ chiếc HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 33. Ngoài ra, còn có những cái tên như Dony Tri Pamungkas, Kadek Arel, Arkhan Fikri, Ricky Pratama đều đã chứng minh khả năng khi khoác áo U.20 Indonesia trước đây", theo CNN Indonesia.

U.23 Việt Nam phải dè chừng Indonesia có 4 cầu thủ nhập tịch: Cuộc đua HCV SEA Games cực nóng- Ảnh 1.

Cầu thủ nhập tịch giúp U.23 Indonesia (phải) mạnh lên

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Việc chuẩn bị cho SEA Games 33 với đội hình tốt nhất đang giúp U.23 Indonesia trở nên rất đáng gờm. Đây là đội có lực lượng gần như khác hẳn khi tham dự giải U.23 Đông Nam Á và vòng loại U.23 châu Á. Qua đó cho thấy tham vọng của bóng đá Indonesia dồn toàn lực cho mục tiêu HCV SEA Games 33.

Tuy nhiên việc có một số lượng lớn cầu thủ nhập tịch và giàu kinh nghiệm từ đội tuyển được triệu tập vào đội U.23 Indonesia đã gây ra tranh cãi trong cộng đồng mạng xã hội nước này. Trong đó, một bộ phận CĐV cho rằng PSSI không đề cao các giải khu vực và châu lục, nhưng lại quan tâm lớn đến SEA Games đã làm thụt lùi sự phát triển bóng đá nước này.

Sếp lớn VFF tiết lộ kế hoạch 'khủng' của U.23 Việt Nam, quyết làm điều bất ngờ ở châu Á

Mặc dù vậy, phần đông CĐV Indonesia ủng hộ, khẳng định mục tiêu bảo vệ HCV môn bóng đá nam SEA Games là cực kỳ quan trọng và việc HLV Indra Sjafri được tạo mọi điều kiện triệu tập các cầu thủ tốt nhất là cần thiết.

Đội U.23 Indonesia cũng sẽ bắt đầu hành trình chuẩn bị cho SEA Games 33 từ rất sớm, ngay trong tháng 10 này với 2 trận giao hữu gặp U.23 Ấn Độ các ngày 10 và 13.10 tại sân Madya ở Jakarta.

CẠNH TRANH KHỐC LIỆT

Đội U.23 Thái Lan đặt mục tiêu phải đoạt lại HCV bóng đá nam SEA Games, sau 3 kỳ liên tiếp trắng tay.

Do đó, với SEA Games 33 được tổ chức trên sân nhà, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sớm đặt mục tiêu giành lại ngôi vương. Lần gần nhất họ đoạt HCV SEA Games bóng đá nam đã từ năm 2017. Thế nhưng sự trỗi dậy của bóng đá Indonesia với chính sách nhập tịch cầu thủ khiến cuộc cạnh tranh HCV bóng đá nam SEA Games ngày càng trở nên khốc liệt.

U.23 Indonesia từng đánh bại U.23 Thái Lan (tỷ số 5-2 sau hiệp phụ) trong trận chung kết đầy kịch tính tại SEA Games 32 ở Campuchia năm 2023 để đoạt HCV lần đầu tiên sau 32 năm chờ đợi. HLV Indra Sjafri là người lập nên chiến công này. Ông một lần nữa được tin tưởng giao dẫn dắt U.23 Indonesia và tìm cơ hội bảo vệ chiếc HCV quý giá đó.

Với việc U.23 Indonesia sở hữu đội hình cực mạnh, cũng sẽ là đối trọng đáng kể với U.23 VN. Tại giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7, U.23 Indonesia để thua U.23 VN với tỷ số 0-1 ở trận chung kết. Nhưng nếu gặp lại kình địch này tại SEA Games sắp tới, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải đối mặt với một đối thủ gần như khác hẳn.

Tin liên quan

Bóng đá Malaysia ‘hoảng loạn’ sau án phạt nặng từ FIFA, các liên đoàn thành viên nổi giận

Bóng đá Malaysia ‘hoảng loạn’ sau án phạt nặng từ FIFA, các liên đoàn thành viên nổi giận

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn đang 'án binh bất động', chưa thể gửi đơn kháng cáo lên FIFA để chứng minh mình vô tội. Khá kỳ lạ là trong bối cảnh rối ren, FAM phải tính phương án để cải thiện sức mạnh cho đội tuyển Malaysia bằng cách nhập tịch thêm 3 cầu thủ khác.

Đã có lịch thi đấu chi tiết U.23 Việt Nam: Thuận lợi trước 'chung kết' với chủ nhà Ả Rập Xê Út

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ngôi đầu của Ninh Bình lung lay, Thanh Hóa đẩy HAGL xuống đáy

Khám phá thêm chủ đề

Hà Lan Đông Nam Á Bóng đá nam Nhập tịch Indonesia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận