Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đã có lịch thi đấu chi tiết U.23 Việt Nam: Thuận lợi trước 'chung kết' với chủ nhà Ả Rập Xê Út

Nam Nhi
Nam Nhi
02/10/2025 21:02 GMT+7

Đội tuyển U.23 Việt Nam có lịch thi đấu tương đối thuận lợi trước khi bước vào trận 'chung kết' với chủ nhà Ả Rập Xê Út, tại bảng A giải U.23 châu Á.

Đã có lịch thi đấu chi tiết U.23 Việt Nam: Thuận lợi trước 'chung kết' với chủ nhà Ả Rập Xê Út- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik muốn cùng U.23 Việt Nam ít nhất vượt qua vòng bảng giải U.23 châu Á 2026

ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam có lộ trình thuận lợi

Chiều 2.9, AFC đã tổ chức lễ bốc thăm vòng chung kết giải U.23 châu Á 2026, với kết quả U.23 Việt Nam sẽ nằm chung bảng A với đội chủ nhà Ả Rập Xê Út cùng 2 đối thủ ẩn chứa rất nhiều điều thú vị Jordan và Kyrgyzstan.

Tiếp đó, lịch thi đấu giải U.23 châu Á 2026 đã được AFC và BTC giải công bố với lộ trình tranh tài được đánh giá tương đối thuận lợi cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, với những đối thủ theo thứ tự mạnh dần lên.

Đầu tiên vào ngày 7.1.2026, U.23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U.23 Jordan - đội đăng cai tổ chức vòng loại và sau đó đã xếp nhất với 3 trận toàn thắng trước Turkmenistan, Bhutan, Đài Loan.

Đã có lịch thi đấu chi tiết U.23 Việt Nam: Thuận lợi trước 'chung kết' với chủ nhà Ả Rập Xê Út- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân giải U.23 châu Á 2026 ngày 7.1.2026

ảnh: Minh Tú

Kế đó vào ngày 10.1.2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối đầu với Kyrgyzsrtan, tuy mang tiếng tân binh nhưng cũng là hiện tượng khi đã đứng nhất bảng E - cũng do chính họ đăng cai vòng loại - xếp trên Uzbekistan nhà cựu vô địch U.23 châu Á 2018 và vào đến chung kết các năm 2022, 2024.

Đây được xem là 2 trận đấu có độ khó tăng dần đều, trước khi U.23 Việt Nam bước vào trận cuối cùng ngày 13.10 với đội chủ nhà Ả Rập Xê Út, đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng A, từng vô địch giải U.23 châu Á 2022 và có lợi thế sân nhà.

Đây cũng có thể xem là trận "chung kết" cho cơ hội đi tiếp của U.23 Việt Nam, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ dốc hết sức mình cho cơ hội tranh 1 trong 2 vị trí đầu bảng A, đồng nghĩa với tấm vé dự vòng knock-out.

U.23 Việt Nam U.23 châu Á Kim Sang-sik ả rập xê út Kyrgyzstan jordan
