Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ diện kênh phát sóng độc quyền VCK U.23 châu Á có Việt Nam: Không phải VTV hay FPT Play

Tiểu Bảo
02/10/2025 19:10 GMT+7

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã nhận kết quả bốc thăm tương đối thuận lợi, tạo ra tiền đề để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu đặc biệt ở giải U.23 châu Á 2026.

Lộ diện kênh phát sóng độc quyền VCK U.23 châu Á có Việt Nam: Không phải VTV hay FPT Play- Ảnh 1.

Đội tuyển U.23 Việt Nam có 3 trận toàn thắng ở vòng loại giải U.23 châu Á

ảnh: Minh Tú

Bảng đấu không quá khó cho U.23 Việt Nam

Chiều 2.10, AFC đã tiến hành lễ bốc thăm vòng chung kết giải U.23 châu Á 2026, với kết quả đội tuyển U.23 Việt Nam nằm chung bảng A với đội chủ nhà Ả Rập Xê Út, Jordan và Kyrgyzstan.

Đây được xem là bảng đấu không quá khó cho U.23 Việt Nam. Dù đội Ả Rập Xê Út là nhà vô địch năm 2022 nhưng Kyrgyzstan là tân binh lần đầu góp mặt trong khi Jordan được xác định khá cân sức với Việt Nam.

Lẽ dĩ nhiên khi tham gia sân chơi trẻ hàng đầu châu lục thì sẽ không có trận đấu nào là dễ dàng cả. Mấu chốt là U.23 Việt Nam sẽ phải có sự chuẩn bị tốt cả về chuyên môn lẫn tâm lý, để hướng đến mục tiêu đặc biệt.

Lộ diện kênh phát sóng độc quyền VCK U.23 châu Á có Việt Nam: Không phải VTV hay FPT Play- Ảnh 2.

Đội tuyển U.23 Việt Nam hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng

ảnh: VFF

Được biết ở lễ bốc thăm giải năm nay, AFC đã đặt Việt Nam vào nhóm hạt giống số 2 ngang với Hàn Quốc, Úc, Qatar và xếp trên Jordan, Thái Lan, UAE, Iran hay Trung Quốc giúp chúng ta tránh được nguy cơ rơi vào "bảng tử thần".

Điều này đến từ thành tích ổn định, với 6 lần liên tiếp góp mặt ở vòng chung kết, đặc biệt có thành tích tốt với 2 lần vượt qua vòng bảng các năm 2022 và 2024 (AFC hiện nay sắp hạt giống dựa trên thành tích 3 giải gần nhất).

Do vậy, nếu U.23 Việt Nam tiếp tục ít nhất vượt qua vòng bảng trên đất Ả Rập Xê Út vào tháng 1.2026, chúng ta sẽ tạo được lợi thế rất lớn để bảo toàn vị trí hạt giống số 2 của AFC.

VFF chọn "quân xanh" chất lượng

Lộ diện kênh phát sóng độc quyền VCK U.23 châu Á có Việt Nam: Không phải VTV hay FPT Play- Ảnh 3.

Hàng công U.23 Việt Nam đều đã nổ súng dưới thời ông Kim

ảnh: Minh Tú

Sau kết quả bốc thăm, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: "VFF rất chủ động trong kế hoạch chuẩn bị. Trong đó đã làm việc việc với Liên đoàn Bóng đá Qatar để U.23 Việt Nam có được 2 trận giao hữu quan trọng với U.23 Qatar vào tháng 10.2025.

Tháng 11.2025, VFF tiếp tục cử U.23 Việt Nam tham gia giải giao hữu tại Trung Quốc, theo kế hoạch hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc. Giải sẽ có đội chủ nhà U.23 Trung Quốc, U.23 Việt Nam và dự kiến 2 đội U.23 mạnh của châu Á".

Dự kiến từ ngày 4.10 tới, U.23 Việt Nam sẽ tập trung ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở Hà Nội với HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh, trước khi bay sang UAE để đá 2 trận giao hữu với U.23 Qatar.

Lộ diện kênh phát sóng độc quyền VCK U.23 châu Á có Việt Nam: Không phải VTV hay FPT Play- Ảnh 4.

U.23 Việt Nam nuôi khát vọng đi sâu tại VCK U.23 châu Á 2026

ảnh: Minh Tú

Việc có ít nhất 5 trận giao hữu với "quân xanh" chất lượng với U.23 Qatar, Trung Quốc và 2 đội bóng mạnh ở châu lục (giải CFA China Team 2025 mời được U.23 Uzbekistan, U.23 Hàn Quốc) sẽ là cơ hội để U.23 Việt Nam quen với cường độ chơi bóng của những đội mạnh, nhìn rõ điểm mạnh yếu và bản thân cũng như mài luyện tinh thần, bản lĩnh thi đấu.

Ngoài ra, U.23 Việt Nam sẽ còn có dịp hoàn thiện lối chơi với mục tiêu tranh HCV SEA Games 33 sẽ diễn ra ở Thái Lan vào tháng 12.2025. Như vậy, dự kiến thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có tổng cộng 11-12 trận đấu, chưa kể VFF có thể tìm thêm "quân xanh" trước khi chính thức bước vào giải U.23 châu Á 2026 với mục tiêu ít nhất lọt vào tứ kết.

VCK U.23 châu Á diễn ra ở từ tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7 đến 25.1.2026. K+ sẽ phát sóng trực tiếp tất cả các trận đấu, bao gồm các trận của U.23 Việt Nam. K+ mua độc quyền bản quyền phát sóng của các giải châu Á mà bóng đá Việt Nam tham dự, trong đó có VCK U.23 châu Á. Nếu đơn vị nào có nhu cầu muốn tiếp sóng, sẽ cần làm việc với K+ để các bên đàm phán.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn lên tiếng về bảng đấu của U.23 Việt Nam tại châu Á

Để giúp đội U.23 Việt Nam có thành tích tốt ở vòng chung kết U.23 châu Á 2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên kế hoạch tập huấn kỹ lưỡng để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, duy trì phong độ.

Nóng: U.23 Việt Nam cùng bảng chủ nhà Ả Rập Xê Út, sáng cửa vào tứ kết châu Á

Chờ hàng công bùng nổ, đội tuyển Việt Nam còn chờ… AFC ra phán quyết vụ Malaysia

U.23 Việt Nam U.23 châu Á VFF AFC ả rập xê út Kim Sang-sik
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
