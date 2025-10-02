VFF không cần phải tố cáo bóng đá Malaysia nhập tịch ‘lậu’

M ALAYSIA "ĐÓNG VAI NẠN NHÂN"

Ngày 1.10, một trang báo Malaysia đăng bài viết có tiêu đề FAM có thể gửi đơn lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu kháng cáo (với FIFA) không thuận lợi. Ở phần cuối bài, tác giả viết rằng VFF đã gửi một bản báo cáo về các cầu thủ nhập tịch sau khi Malaysia đánh bại đội tuyển VN 4-0 ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Báo cáo này được gửi đi một ngày sau trận đấu và FIFA đã điều tra vụ việc trong nhiều tháng trước khi đưa ra tuyên bố xử phạt vào ngày 26.9. Đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt. VFF chưa bao giờ có hành động này.

Trận thua 0-4 trước Malaysia khiến lãnh đạo VFF trăn trở, nhưng VFF không tính đến chuyện tố cáo FAM ẢNH: NGỌC LINH

FAM mắc lỗi, như chính họ đã thừa nhận rằng: "Một lỗi kỹ thuật đã xuất hiện trong quy trình nộp hồ sơ do nhân viên hành chính thực hiện". Tuy nhiên, các quan chức, truyền thông nước này nhiều lần "đóng vai nạn nhân", thay vì thừa nhận lỗi của mình. Cựu Bộ trưởng Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddi đã tuyên bố: "Chúng ta nên ủng hộ quá trình kháng cáo và đoàn kết ủng hộ đội tuyển quốc gia, chứ không phải gieo rắc bất hòa và chia rẽ. Có một âm mưu lớn hơn chống lại Malaysia. Tôi chắc chắn về điều đó".

Trước đó, truyền thông Malaysia còn cho rằng Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã có tác động, báo cáo lên FIFA, khiến quy trình nhập tịch của FAM bị điều tra. Hình ảnh ông Erick Thohir, Chủ tịch PSSI, trò chuyện thân mật cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino được đưa lên làm minh họa cho thông tin bịa đặt này. Sau đó, ông Thohir đã lên tiếng phủ nhận.

VFF ĐÃ LÀM GÌ?

Trở lại với VFF, sau trận thua 0-4 ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 (đây là trận đấu AFC có thể xử đội tuyển Malaysia thua 0-3 vì FAM gian lận hồ sơ nhập tịch theo kết luận của FIFA), các lãnh đạo VFF đã rất trăn trở. Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF, từng thừa nhận: "Tôi bạc cả tóc, mất ngủ 2 đêm liền vì trận thua đó". Tuy nhiên, như đã đề cập, VFF chưa từng tố cáo FAM lên FIFA mà tập trung tìm giải pháp để giúp đội tuyển VN mạnh lên, nhưng không nhập tịch ồ ạt.

VFF nhất quán chủ trương nếu nhập tịch ồ ạt và thiếu cân nhắc, đội tuyển VN có thể mạnh lên, nhưng hệ thống giải đấu trong nước sẽ suy yếu. VFF luôn muốn củng cố và bổ sung sức mạnh cho đội tuyển VN, nhưng phải có cách làm phù hợp, chứ không nhập tịch như cách Malaysia, Indonesia đã làm.

Vì thế, đội tuyển VN sẽ sử dụng cầu thủ nhập tịch một cách vừa phải, bổ sung những vị trí trọng yếu. Song song đó, VFF tiếp tục đầu tư, chú trọng phát triển đào tạo trẻ. VFF đã đạt thỏa thuận với Bundesliga, La Liga để trao đổi hợp tác đào tạo, đưa đội trẻ ra nước ngoài tập huấn. Ngoài ra, VFF đã đạt những thỏa thuận với Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA), Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA), nhằm giúp các đội U.23, U.20 và U.17 sang tập huấn, đá giao hữu. Năm 2025, bóng đá trẻ VN có nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là ở lứa U.23 khi lên ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á, giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026, đóng góp hàng loạt tuyển thủ cho đội tuyển VN.