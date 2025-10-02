Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn lên tiếng về bảng đấu của U.23 Việt Nam tại châu Á

Thử thách cho đội U.23 Việt Nam

Theo kết quả bốc thăm vào chiều 2.10, đội tuyển U.23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Ả Rập Xê Út, nhà vô địch năm 2022, Jordan và Kyrgyzstan – đội bóng lần đầu tiên góp mặt ở một VCK U.23 châu Á. Đây được đánh giá là bảng đấu giàu tính cạnh tranh khi hội tụ một ứng cử viên vô địch, một đối thủ có lối chơi khó lường và một tân binh khát khao thể hiện.

Thỏa thuận hợp tác mới giữaVFF) và Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA), được ký kết chính thức vào ngày 4.8 tại Bắc Kinh. Biên bản ghi nhớ hợp tác có thời hạn ba năm và sẽ tự động gia hạn thêm hai năm nếu không có thay đổi, đánh dấu một chương mới trong mối quan hệ phát triển bóng đá giữa hai quốc gia. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) và Chủ tịch CFA Song Kai

Ảnh: VFF

Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF (trái) và nguyên Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Qatar Ảnh: VFF

Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF chia sẻ: "Đây là một bảng đấu mà chúng ta cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoài chủ nhà Ả Rập Xê Út vốn rất mạnh, cả U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan cũng rất đáng gờm. 2 đội bóng này đều đi tiếp với tư cách đội nhất bảng chứ không phải thuộc nhóm nhì bảng có thành tích tốt. Vì thế, họ có thực lực và đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ gặp nhiều thử thách. VFF và đội U.23 Việt Nam sẽ chuẩn bị kỹ càng, không chỉ hướng đến VCK U.23 châu Á 2026 mà còn hướng đến SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm nay".

Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: "VFF rất chủ động trong kế hoạch chuẩn bị. Trong đó đã làm việc với Liên đoàn Bóng đá Qatar để U.23 Việt Nam có được 2 trận giao hữu quan trọng với U.23 Qatar vào tháng 10.2025. Tháng 11.2025, VFF tiếp tục cử U.23 Việt Nam tham gia giải giao hữu tại Trung Quốc, theo kế hoạch hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc. Giải sẽ có đội chủ nhà U.23 Trung Quốc, U.23 Việt Nam và dự kiến 2 đội U.23 mạnh của châu Á".

U.23 Việt Nam được tập huấn ở Qatar và Trung Quốc trước thềm SEA Games 33, VCK U.23 châu Á 2026 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

U.23 Việt Nam sẽ liên tục gặp các đội mạnh

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 4.10 tại Hà Nội, song song với đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 10.2025. Do HLV trưởng Kim Sang-sik đang cùng đội tuyển chuẩn bị cho hai trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, công tác huấn luyện của U.23 Việt Nam tiếp tục được giao cho quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Đội sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 7.10 trước khi sang UAE tập huấn. Tại đây, U.23 Việt Nam dự kiến có hai trận giao hữu được đánh giá rất chất lượng về chuyên môn với U.23 Qatar, diễn ra vào ngày 9.10 và 13.10. Đến đầu tháng 11, đội U.23 Việt Nam sẽ được sang Trung Quốc để thi đấu giải giao hữu do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc tổ chức. Ngoài U.23 Trung Quốc, đội U.23 Việt Nam sẽ được cọ xát với 2 đội bóng mạnh khác ở châu Á để hoàn thiện đội hình, rèn luyện chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm cho các mục tiêu quan trọng phía trước, gồm SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.