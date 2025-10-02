HAGL phải 'mở tài khoản' ở V-League, nếu không muốn rơi vào khủng hoảng

HAGL vẫn chưa thể ghi bàn sau 4 trận

Hơn một tháng trôi qua kể từ khi V-League 2025-2026 khởi tranh, HAGL vẫn chưa thể tìm thấy mành lưới đối phương. Chuỗi 4 trận không thể ghi bàn khiến đội bóng phố núi chôn chân ở nhóm cuối bảng, đồng thời còn gióng lên hồi chuông báo động về hàng công thiếu sắc bén. Việc HAGL khởi đầu chật vật chưa thể nói lên điều gì, nhưng người hâm mộ Pleiku có lý do để thở dài, lo lắng cho đội bóng phố núi năng lực tấn công.

Trong bối cảnh đó, vòng 6 gặp SLNA được coi là cơ hội tốt để thầy trò HLV Lê Quang Trãi "mở tài khoản". Đội bóng xứ Nghệ cũng đang khủng hoảng theo cách riêng của mình: mới chỉ giành 4 điểm sau 5 vòng, vừa thay tướng khi HLV Phan Như Thuật xin nghỉ, và hàng thủ bộc lộ nhiều vấn đề. Thất bại ngược 2-3 trước CLB Công an TP.HCM mới đây là minh chứng rõ ràng. Một SLNA bất ổn, phải làm khách trên sân Pleiku, rõ ràng là đối thủ "vừa tầm" để HAGL tìm kiếm bàn thắng và chiến thắng đầu tiên sau nhiều vòng đấu gây thất vọng.

Tiền đạo trẻ Trần Gia Bảo (trái) của HAGL ẢNH: CLB HAGL

Tuy nhiên, để giành trọn 3 điểm, HAGL phải giải quyết bài toán nan giải: ghi bàn. Việc thiếu một tiền đạo sắc bén khiến những pha tấn công thường kết thúc bằng cú sút xa hoặc bóng bổng thiếu hiệu quả. HLV Lê Quang Trãi cùng Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành đã xoay tua đội hình, thử nhiều phương án, nhưng bàn thắng vẫn là thứ xa xỉ.

Điểm sáng hiếm hoi nằm ở hàng thủ, khi HAGL dù không thắng nhưng cũng không để thua quá đậm (thủng lưới 4 bàn sau 4 trận). Thế nhưng, bóng đá vốn không thể chỉ trông chờ vào phòng ngự. Nếu không có bàn thắng, HAGL khó thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng. Một trận hòa nữa, hoặc tệ hơn là thất bại, có thể đẩy tinh thần toàn đội xuống mức thấp nhất, khiến con đường phía trước thêm phần u ám.

SLNA cũng bất ổn

Ở chiều ngược lại, SLNA cũng không có nhiều cơ sở để tự tin. Việc thay tướng giữa dòng thường mang lại sự xáo trộn, và đội bóng xứ Nghệ chưa kịp định hình lối chơi rõ ràng. Dù sở hữu một số gương mặt trẻ đầy tiềm năng, nhưng sự thiếu ổn định và bản lĩnh ở những thời khắc quyết định vẫn là hạn chế lớn. Hành quân lên phố núi với "tướng mới", cùng một hàng thủ chệch choạc, SLNA rõ ràng sẽ phải đối mặt với nhiều sức ép.

Với lợi thế sân nhà và khát khao tìm bàn thắng đầu tiên, HAGL có cơ hội không nhỏ để làm nên chuyện. Một bàn thắng sẽ giải tỏa áp lực, và có thể là bước ngoặt giúp đội bóng phố núi trở lại đường đua. Nhưng nếu hàng công tiếp tục bế tắc, kịch bản ngược lại sẽ vô cùng nguy hiểm: khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng tinh thần, thậm chí là nguy cơ bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng ngay từ giai đoạn đầu mùa.