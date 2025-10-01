Lịch thi đấu V-League mới nhất: Hà Nội không được phép thua, HAGL ‘đỏ mắt’ chờ chiến thắng

Trận thư hùng tranh ngôi đầu bảng V-League

V-League đang rất hấp dẫn bởi "kẻ phá bĩnh" Ninh Binh. Vốn là tân binh của giải, nhưng Ninh Binh FC đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi chễm chệ đứng đầu bảng xếp hạng với 4 thắng 1 hòa được 13 điểm. Đội bóng đất cố đô Hoa Lư chơi thứ bóng đá tấn công mạnh mẽ khi ghi đến 14 bàn thắng chỉ sau 5 trận (trung bình 2,8 bàn/trận). Hàng công sắc bén với các ngoại binh Rodrigues Henrique, Geovane cùng hàng tiền vệ năng động do Hoàng Đức chỉ huy chơi tấn công biến ảo đã giúp đội bóng của HLV Albadalejo Gerard bước đầu gặt hái thành công.

CLB Thể Công Viettel (phải) sẽ gây khó cho chủ nhà Ninh Bình ảnh: Minh Tú

Để chứng tỏ sức mạnh thật sự của mình, họ cần thêm một chiến thắng trước Thể Công Viettel được dẫn dắt bởi HLV cá tính Velizar Popov. Đội bóng khoác áo lính cũng sở hữu thành tích bất bại với 3 thắng, 2 hòa, được 11 điểm. Khác với Ninh Bình, CLB Thể Công Viettel xây dựng hàng phòng ngự chắc chắn để sẵn sàng chơi phản công khi đá sân khách. Sau 5 trận, đội bóng của HLV Popov chỉ mới lọt lưới 2 bàn, nên họ sẽ tiếp tục duy trì hệ thống phòng ngự chặt chẽ này trên sân Ninh Bình. Ở tuyến trên, Goncalves Vinicius, Pedro Silva cũng rất lợi hại buộc hàng phòng ngự của Ninh Bình phải cẩn trọng nếu không muốn bị thủng lưới.

Hà Nội phải bứt tốc Ảnh: CLB

Lúc 18 giờ hôm nay (1.10) là trận đấu của SHB Đà Nẵng và CLB Hà Nội trên sân Hòa Xuân. Mùa này hai đội đều gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên ở vòng 5, SHB Đà Nẵng thắng Becamex TP.HCM và CLB Hà Nội thắng CLB Thanh Hóa cùng tỷ số 2-1 nên tạm thời giúp họ thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Xét về lực lượng, CLB Hà Nội nhỉnh hơn hẳn đội chủ sân Hòa Xuân, vì thế nếu như Văn Quyết, Duy Mạnh cùng các đồng đội chơi đúng sức thì CLB Hà Nội đủ sức thắng trên sân khách.

Cũng ở vòng 6, CLB HAGL được chờ đợi sẽ có chiến thắng đầu tiên khi tiếp SLNA trên sân Pleiku lúc 17 giờ ngày 3.10. Sau 2 trận hòa và 2 trận thua, đội bóng HAGL tạm đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng. Vì thế, chỉ có chiến thắng mới giúp họ tự tin đi tiếp chặng đường phía trước. Đối thủ SLNA mùa này cũng trẻ hóa nhưng ngoại binh kém chất lượng, sẽ là đối thủ vừa tầm để HAGL đạt mục tiêu của mình. Hơn nữa, HLV Nguyễn Huy Hoàng vừa lên thay HLV Phan Như Thuật dẫn dắt SLNA, sẽ cần thêm nhiều thời gian để giúp đội bóng xứ Nghệ mạnh dần lên, vì thế đây là cơ hội cho HAGL lấy trọn 3 điểm.

Trong khi đó, đội Becamex TP.HCM vừa đưa HLV Đặng Trần Chỉnh lên thay HLV Nguyễn Anh Đức từ chức, sẽ có chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa lúc 18 giờ ngày 2.10. Hy vọng HLV Đặng Trần Chỉnh giàu kinh nghiệm sẽ giúp Becamex TP.HCM lột xác. Ở trận còn lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp PVF - CAND lúc 18 giờ ngày 3.10.