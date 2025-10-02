Lịch thi đấu hạng nhất hôm nay: Công Phượng vẫn vắng mặt, ai ‘gánh’ Trường Tươi Đồng Nai?

Trường Tươi Đồng Nai đấu Phú Thọ, HLV Việt Thắng chạm trán HLV Quốc Vượng

Vòng 3 giải hạng nhất sẽ bắt đầu vào ngày 2.10. Lúc 18 giờ, CLB Trường Tươi Đồng Nai tiếp đón đội Phú Thọ trên sân nhà. Dù chưa có những màn trình diễn thuyết phục khi chỉ mới có 1 trận hòa và 1 trận thắng tối thiểu, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều. CLB Trường Tươi Đồng Nai có những ngôi sao đang sở hữu phong độ cao và sẵn sàng bùng nổ như Lưu Tự Nhân, Trần Minh Vương. Tuy nhiên, họ cần phải cẩn trọng bởi các đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Lê Quốc Vượng luôn thi đấu cực kỳ khó chịu. Ở mùa giải trước, CLB Ninh Bình của HLV Nguyễn Việt Thắng đứt chuỗi toàn thắng khi gặp đội Hòa Bình của HLV Lê Quốc Vượng.

Ở trận đấu này, Công Phượng nhiều khả năng chưa thể trở lại thi đấu khi chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Tiền đạo quê Nghệ An đã không được đăng ký thi đấu trong 3 trận liên tiếp (1 ở vòng loại Cúp quốc gia và 2 ở giải hạng nhất).



Minh Vương (trái) là niềm hy vọng lớn nhất của CLB Trường Tươi Đồng Nai nếu Công Phượng tiếp tục vắng mặt ẢNH: KHẢ HÒA

Trước đó 1 giờ, 2 cựu tuyển thủ đội tuyển Việt Nam cũng so tài trên băng ghế huấn luyện khi CLB Đồng Tháp của HLV Phan Thanh Bình và CLB TP.HCM của HLV Nguyễn Minh Phương so tài trên sân Cao Lãnh. CLB TP.HCM khởi đầu khá tốt ở mùa này khi hòa 2-2 với ứng cử viên số 1 Trường Tươi Đồng Nai ngay tai sân đối phương trước khi đánh bại tân binh Trẻ PVF-CAND trên sân nhà để tạm dẫn đầu bảng. Nếu vẫn giữ vững phong độ và quyết tâm ấy, đội khách hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu có ít nhất 1 điểm trong lần chuyến làm khách tại khu vực miền Tây.

Cùng lúc 17 giờ, CLB Khánh Hòa sẽ chạm trán đội Đại học Văn Hiến trên sân 19.8. Đội chủ nhà đương nhiên được đánh giá cao hơn tân binh của giải hạng nhất và nhiều khả năng giành trọn 3 điểm.

Ngày 3.10, 3 cặp đấu còn lại sẽ được diễn ra cùng lúc 18 giờ. CLB Trẻ PVF-CAND sẽ gặp rất nhiều thử thách khi tiếp đón CLB Bắc Ninh trên sân nhà. Hải Huy và các đồng đội chắc chắn muốn giành trọn 3 điểm để cạnh tranh ngôi đầu bảng. Lúc này, CLB Bắc Ninh đang đứng thứ 3 với 4 điểm, bằng CLB Trường Tươi Đồng Nai và TP.HCM.

Trên sân Thống Nhất, CLB Thanh Niên TP.HCM tiếp đón đội Quảng Ninh. Trong khi đó, CLB Long An có chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn của CLB Quy Nhơn.